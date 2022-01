In de nieuwe Houellebecq schuilt het ongeluk in het gezin (●●●●)

Een paar weken geleden reden achtentwintig vrachtwagens met elk twintig pallets boeken van een drukkerij in Italië naar Parijs. Na aankomst werden er exemplaren naar critici verstuurd, strikte geheimhouding was vereist. Meer dan dat het een mooi vormgegeven boek was, maakte uitgeverij Flammarion niet bekend: de nieuwe Houellebecq moest een mysterie blijven. Wie onder de kerstboom het boek van 734 bladzijden opensloeg, werd getroffen door mysterieuze tekens op de eerste bladzijde: een vijfhoek met vier ovalen, met daaronder vier regels onleesbare tekens. Was anéantir (te vertalen als ‘vernietigen’) opnieuw een boek met buitenaardse wezens, in lijn met Mogelijkheid van een eiland? Was het sciencefiction? Mystiek? Even verderop stond een afbeelding van een guillotine, een tekening van Frankrijk middenin een bizarre ster, verderop een afschrikwekkende, duivels uitziende gehoornde bok.

Het is begin december, zo begint het boek, de tijd waarin vooral de celibatair het gevoel heeft zich ‘in het voorportaal van de dood’ te bevinden, en ‘het niets’ ongewoon dichtbij is. In één klap betreden we Houellebecqs depressieve, ironische universum. Frankrijks geheime dienst wordt geconfronteerd met hightech video’s van een getorpedeerde containerboot, een vernietigde spermabank in Denemarken, een filmpje waarin de Franse minister van Economie wordt onthoofd. Hier zijn terroristische technologie-experts aan het werk.

Deze thrillerachtige verhaallijn laat Houellebecq, seismograaf van onze tijd, vervolgens lang liggen om ons kennis te laten maken met zijn hoofdpersoon, Paul Raison, financieel expert en vertrouweling van de efficiënte maar weinig empathische minister Bruno Juge (die veel weg heeft van Frankrijks huidige minister van Economie, Bruno Le Maire). Paul is, net als Houellebecqs eerdere hoofdpersonen, melancholiek, laconiek, onderkoeld en licht depressief, zijn intellectuele leven is ‘niet heel intens geweest’. Dankzij Juge, Pauls baas, gaat het Frankrijk economisch voor de wind. Dat komt goed uit: de presidentsverkiezingen van 2027 komen eraan. De zittende president (waarin Emmanuel Macron te herkennen is) kan niet opgaan voor nog een termijn en zoekt een zwakke opvolger zodat hij zelf daarna terug kan keren. Die vindt hij in een voormalige tv-presentator die de media in zijn zak heeft, maar van dossiers geen kaas heeft gegeten.

High-techaanslagen

Net als in Onderworpen schetst Houellebecq, meedogenloos en vaak geestig, de coulissen van de politiek: ‘de democratie als systeem is dood, te langzaam, te zwaar’. Voor de campagne nemen de kandidaten vrouwelijke spindoctors in de arm (wat krijgen we nu: geeft Houellebecq vrouwen een eigen leven, een betekenisvolle baan?) die het klappen van de politieke pr-zweep kennen. In 2027 is ‘links’ bijna verdwenen, is er sprake van ‘klassenstrijd’, een hoge werkloosheid en een enorme kloof tussen rijk en arm. Het Rassemblement national heeft een goedgebekte nieuweling en Zemmour, ‘een bastaard van zijn ras’, is nog steeds aardige brandstof voor gesprekken aan de keukentafel.

Intussen veroorzaken de hightechaanslagen flinke onrust in de samenleving. Zelfs voor de hackers van spionagediensten is het onduidelijk of ze uit de koker komen van ultralinkse of integristisch-christelijke groeperingen dan wel radicale anarcho-primitivisten of aanhangers van ‘deep ecology’. Als doorgewinterd ondergangsliterator serveert Houellebecq zijn lezers beelden van dood en geweld. Hij refereert direct en indirect aan literaire teksten over vernietiging; van Pierre Corneille en Alfred de Musset tot mythen rond Baphomet en de death metal beweging. Ach, laat hij Paul verzuchten, als de terroristen van plan waren de wereld te vernietigen, kon hij ze niet helemaal ongelijk geven.

De romantische Houellebecq

Zo verbindt Houellebecq routineus, als een hedendaagse Balzac in zijn eigen Comédie humaine, het individuele met het collectieve, en presenteert hij ons zijn klinische diagnose van onze tijd. Toch ligt het hart van deze ambitieuze, veelomvattende roman over de mens van nu en zijn mal-être in deze wereld noch bij het terrorisme noch bij de politiek, maar bij gezin, huwelijk en familie. Daar spelen de werkelijk belangrijke menselijke drama’s zich af. Daar keert Houellebecq terug naar zijn hopeloos tragische, romantische kant, met zijn rug naar de moderniteit. Dit keer refereert hij veelbetekenend aan Balzacs Verloren illusies, maar ook verwijst hij naar Blaise Pascal, Joseph de Maistre en zijn andere literaire en filosofische leermeesters.

Pauls vader, een babyboomer met wie hij een moeizame relatie heeft, werkte tot aan zijn pensioen voor de geheime dienst van Frankrijk, zelfs daarna nam hij nog dossiers mee naar huis. Dossiers waarin hij, zo blijkt later, ook al probeerde de onbegrijpelijke tekens uit de terroristische video’s te verklaren. Pauls overleden moeder was een beeldhouwster die (het zal ook niet) zich aan haar kinderen weinig gelegen liet liggen. Zijn ouders deelden een passie voor hun huis in het lieflijke Saint-Joseph-en-Beaujolais, waarvan we ook een mooi idyllisch plaatje aantreffen in het boek. Pauls zus Cécile, diepgelovig en getrouwd met een werkloze notaris, ziet hij nauwelijks. Met zijn jongere broer Aurélien, restaurateur van vooral middeleeuwse kunst, heeft hij helemaal geen contact. Zelf heeft Paul geen kinderen met zijn vrouw Prudence, een inspecteur van financiën die hij, sinds ze op stand zijn gaan wonen, zelden in zijn woonkamer aantreft’; ‘betere leefomstandigheden gaan doorgaans gepaard met minder redenen om voor te leven.’

De familiebanden worden aangehaald als zijn vader een herseninfarct krijgt en daar volledig verlamd uit tevoorschijn komt. Op den duur kan hij alleen zijn ogen nog bewegen – immobiliteit als laatste levensfase. Paul zoekt toenadering tot zijn zus en neemt zich voor zich meer in het rooms-katholieke geloof te verdiepen.

Soelaas van religie

Religie en spiritualiteit – net als in eerdere romans (Onderworpen bijvoorbeeld) zijn Houellebecqs personages in anéantir er flink mee bezig. De wetenschap heeft de godsdienst de laan uitgestuurd en er is niets anders dan individualisme en materialisme voor in de plaats gekomen. Volgens Houellebecq kan een maatschappij niet buiten een vorm van religie en dus zoeken zijn personages – vooral de vrouwen – verlichting in het geloof: de christelijke Cécile bidt voor haar vader, Prudence zoekt haar heil bij de sabbats van de wicca, een heidense natuurreligie waarin magie een belangrijke rol speelt. Paul loopt af en toe een kerk binnen en steekt een kaarsje aan.

Pauls vader wordt opgenomen in een EHPAD, zoals verpleegtehuizen in Frankrijk heten. Houellebecq maakt gehakt van de zorg die daar verleend wordt en haalt uit naar de manier waarop ouderen in onze maatschappij worden weggezet. Tot Pauls verbazing heeft zijn vader een vriendin die van hem houdt en zich ook in zijn huidige vegetatieve staat over hem ontfermt. Hilarisch én schrijnend is de passage waarin Pauls vader met hulp van een radicale groepering (‘ex-CLASH’) illegaal uit het verpleegtehuis wordt ontvoerd – terug naar zijn geliefde huis, in de prachtige Beaujolaisstreek. Zijn broer Aurélien, verliefd op de uit Benin afkomstige verpleegster van zijn vader, wordt het slachtoffer van zijn echtgenote, een wraakzuchtige journaliste, die details over de illegale ontvoering naar buiten brengt. Het is het enige echte sekreet in deze roman. Vrouwen fungeren anderzijds als moedige verpleegsters, liefdevolle verzorgsters en natuurlijk (onveranderd) als hofleveranciers van seksueel genot – tot het bittere einde. Als de dood dichterbij komt, als het levenseinde in het verschiet ligt, lijken familie en huwelijk een bron van mildheid en rust – uitzonderlijk in het werk van Houellebecq.

Wat kan de verbindende plaats innemen van de religie, wat brengt de mens rust in een tijd van egoïsme, hypocrisie en ziekte, een tijdperk van chaos, terrorisme en internetbedreigingen, lijkt de auteur zich af te vragen. Al die angsten krijgen ook vorm in Pauls bizarre dromen, die Houellebecq gedetailleerd uitschrijft. Soms vallen we er van het ene op het andere moment in en onderbreken ze bruut de verhaallijn.

Paul zoekt een antwoord bij de filosofen, maar geen ervan heeft een oplossing voor het absurde dat hij in het leven ervaart. Ze stellen bijna allemaal dat je je menselijke staat maar moet aanvaarden ‘met haar beperkingen en haar grandeurs.’ Als er zoiets als reïncarnatie bestond, zou Paul liefst terugkomen als boom of als schildpad, in ieder geval niet als zo’n rusteloze mens.

Verstilde contemplatie

Waar in Serotonine de hoofdpersoon nog alleen wilde verdwijnen uit zijn sociale omgeving en uit het administratieve verkeer, is het nu menens: Paul krijgt keelkanker. Zijn route langs artsen en de mogelijke verschillende behandelingen wordt door Houellebecq (te) breed uitgesponnen. Hoop op genezing is er niet. Alleen het landschap, de pracht van de bossen rond Saint-Joseph-en-Beaujolais en de verstilde contemplatie van de Franse heuvels daar brengen Paul rust en vrede. Alleen dan denkt hij minder aan de naderende dood. Het leek hem sowieso beter dat ‘hij ophield met denken’.

Het maakt anéantir tot een Houellebecq-slow, met een ambitieuze inzet en een tragisch-romantische visie op de toekomst van onze samenleving, een roman als een zwanenzang, met een ondertoon van compassie. Ook in Houellebecqs eerdere werk loerde de dood, het grote niets, voortdurend om de hoek. Van het begin af aan stonden het typisch Franse ‘miserabilisme’ en ‘declinisme’ hoog in zijn vaandel. Nu staat Magere Hein werkelijk voor de deur, de auteur wordt ook een dagje ouder en zijn lezers met hem. De liberale veronderstelling was ‘dat hebzucht iedere andere menselijke beweegreden kon vervangen’ en zo het ‘complexe sociale systeem’ in stand zou houden. ‘Maar dat was een vergissing.’ Het was gedoemd ineen te storten, met veel geweld en op korte termijn. Dat Houellebecq op de laatste pagina’s nog een luikje opent mag niet baten.

Het einde nadert – van de wereld, van Paul, en van ons, zo luidt de nieuwjaarsboodschap van Houellebecq. En de lezer na dit alles? Die is toe aan een wandeling in de heuvels en een flink glas Beaujolais.