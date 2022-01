Hoe ga je om met een (groot) verschil in inkomen binnen je relatie?

Over geld kun je gemakkelijk gedoe krijgen, weet Silvia Bogers (40). Ze heeft het vaak gezien, bijvoorbeeld bij vriendinnen die na een scheiding de spullen moesten verdelen die ze met de ex hadden gekocht. Daarom, zegt Bogers, benaderen zij en haar man geld heel praktisch. Zonder emotie. Hun huis staat op Bogers’ naam, ze hebben allebei een eigen bankrekening en de gezamenlijke uitgaven – zoals vaste lasten en boodschappen – verdelen ze aan het eind van de maand fiftyfifty. „Voor ons is over geld praten hetzelfde als overleggen wat we die avond gaan eten”, zegt Bogers.

Als zelfstandig businesscoach en hypnotherapeut verdient Bogers meer dan haar man, die teamleider is bij een kunststofspuitgieterij. Ze haalde in 2021 een gemiddelde maandomzet van 20.000 euro en een winst van 12.000 euro. Dat is ook een stuk meer dat wat haar vriendinnen verdienen. Zo nu en dan trakteert ze hen graag, op een lunch of een dagje weg. Sommige vriendinnen hadden daar eerst moeite mee. „Ik legde dan uit: je doet mij er een plezier mee, want ik heb zin om iets leuks te doen met jóú. Eigenlijk geef ik mezelf jouw gezelschap cadeau.”

Bogers wil voorkomen dat een inkomensverschil vanwege haar bevoorrechte positie haar relaties beïnvloedt. „Het zijn tenslotte alleen maar wat cijfertjes op je bankrekening.”

Een inkomensverschil kan voor frictie zorgen in relaties, stelt budgetvoorlichter Nibud. Een kwart van de stellen in Nederland heeft wel eens ruzie over geld, blijkt uit een onderzoek uit 2019 onder 770 respondenten. Die gaan het vaakst over bezuinigen en ontstaan wanneer stellen moeite hebben om rond te komen, betalingsproblemen hebben of geldzaken lastig vinden.

In meer dan de helft van de gevallen doet één van de partners de financiële administratie. De meeste stellen (61 procent) gooien de inkomsten wel op één hoop op een gezamenlijke rekening omdat ze dat het makkelijkste vinden. Bij die beslissing maakt het niet uit of twee partners evenveel verdienen, constateert Nibud. Maar hoe voorkom je gedoe als de ene partner (veel) meer verdient?

Stellen gaan een gesprek over geldzaken vaak uit de weg, zegt relatiepsycholoog Jean-Pierre van de Ven. „Mensen geloven in de mythe dat liefde vanzelf gaat, zoals in films en boeken. Praten over geld hoort daar niet bij: dat is niet romantisch.”

Pragmatisch

En toch: je moet ook realistisch zijn, stelt Van de Ven. Mensen blijken namelijk (onbewust) toch een stuk pragmatischer te zijn dan ze denken. „Instinctief hechten mensen bij het kiezen van een partner belang aan zaken als iemands geld, invloed of sociale netwerk. We praten er liever niet over, maar het speelt wel degelijk een grote rol.”

Erica Pierik (46) heeft thuis de afspraak: haar man betaalt het grootste deel van de gezamenlijke kosten en zij zorgt voor het huishouden. „Het is niet de meest feministische afspraak, maar het werkt goed”, zegt Pierik. Zij en haar man hebben beiden een eigen rekening en een gemeenschappelijke rekening. Hij legt maandelijks 1.400 euro in en betaalt 400 euro voor hun private lease-auto; zij legt maandelijks 1.000 euro in. Het geld dat aan het eind van de maand overblijft, gaat naar hun gezamenlijke spaarrekening of gebruiken ze om te beleggen.

Lees ook dit stuk: Gooi je als stel alles op één hoop, of houd je je geld gescheiden?

Het stel kwam tot deze verdeling zodat Pierik haar droom kon verwezenlijken: een boek schrijven. In 2015 zei ze haar baan op als ambtenaar bij de gemeente, waar ze ongeveer 2.800 euro per maand verdiende. Naast werken aan haar boek deed ze ook commerciële tekstopdrachten. Ze vond het wel even wennen dat ze ineens minder verdiende dan haar man, die als teamleider en docent op een hogeschool een gemiddeld netto inkomen van 3.500 euro heeft. „Ik heb van huis uit geleerd hoe belangrijk het is om financieel onafhankelijk te zijn”, zegt ze. De situatie zorgt dus soms nog wel eens voor ongemak. „Als mijn man voorstelt om uit eten te gaan, dan denk ik: moeten we dat nou wel doen, want het is zo duur.” Toch is ze blij dat ze de keuze heeft gemaakt. Het boek is er gekomen én ze heeft ook al een tweede boek gepubliceerd, waarin ze beschrijft hoe ze haar financiële onafhankelijkheid losliet. Momenteel werkt Pierik aan haar derde boek.

Gedoe over geld kun je voorkomen door tijdig het gesprek aan te gaan, zegt Nibud-woordvoerder Gabriëlla Bettonville. Het gaat erom dat je afspraken maakt die iedereen eerlijk vindt en die helder zijn. „Bij een gezamenlijke uitgave met vrienden, bijvoorbeeld voor een cadeau, is het voor iedereen prettig als er een limiet wordt gesteld”, aldus Bettonville. „Het is aan jezelf om een grens aan te geven.”

Naast duidelijke afspraken maken, adviseert financieel planner Hanneke Wolff-Rierink om overzicht te houden. „Dat geeft rust in je hoofd en daardoor ruimte voor andere zaken.” Ze verwijst naar het zogeheten ‘zevenrekeningensysteem’, waarmee je uitgaven kunt plannen. Dat werkt als volgt: verdeel uitgaven over zeven rekeningen of ‘potjes’: een lopende rekening voor dagelijkse uitgaven en vaste lasten, een buffer, een potje voor vakanties en uitjes, een potje voor vervoerskosten, een potje voor minder regelmatige uitgaven als onderhoudskosten en kleding, een potje voor jezelf en een spaarpotje voor later. Jaarlijks bepaal je per potje een budget en die jaarbedragen verdeel je over twaalf maanden. Elke maand maak je dat bedrag over naar de passende rekening.

Onenigheid

Ook al regel je je geldzaken nog zo goed, soms ontstaat er toch onenigheid. Zo had businesscoach en hypnotherapeut Bogers eens een conflict met een oud-collega. „Ze kon als enige niet mee uit eten met een groep oud-collega’s omdat ze het niet zo breed had. Ik wilde voor haar betalen.” De vrouw wilde het geld alleen accepteren als het een lening zou zijn. „Ik zei nog dat het niet nodig was, maar ze stond erop. Uiteindelijk heb ik het geld nooit meer teruggezien.” Dat was een wijze les. „Ik geef liever iets weg dan dat ik het uitleen. En áls ik iets uitleen, maak ik daar nu duidelijke afspraken over.”

Ruzies ontstaan volgens financieel planner Wolff-Rierink doordat twee mensen een andere opvatting over geld hebben. „Voor de een betekent geld bijvoorbeeld veiligheid en voor de ander ruimte om te doen wat je wil.” Als je dat niet van elkaar weet kan er onbegrip, irritatie en frictie ontstaan, zegt Wolff-Rierink. Dus: bespreek de waarde van geld, respecteer de beleving van de ander en maak duidelijke afspraken. Zo houd je de vriendschap of relatie goed.