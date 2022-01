Het gaat niet alleen over Oekraïne, het gaat ook ons aan

We weten niet wat Vladimir Poetin precies wil. We weten wel wat hij niet wil. Hij wil géén uitbreiding van de NAVO – daar wil hij zelfs garanties voor van het Westen. En hij wil geen democratische avonturen in voormalige Sovjet-Republieken – daar komt alleen maar ellende van.

Zijn jaar is slecht begonnen.

In Kazachstan leidde onvrede over energieprijzen deze week tot hevige onlusten, compleet met bestorming van officiële gebouwen. Op Twitter circuleerden foto’s van een vernield standbeeld van Noersoeltan Nazarbajev, de inmiddels 81-jarige oud-president die het land al dertig jaar onder controle houdt. Zijn opvolger als president, Kassym-Jomart Tokajev, kondigde de noodtoestand af en schakelde het leger in om de onlusten neer te slaan. Er zouden tientallen doden zijn gevallen.

Tokajev vroeg ook om bijstand bij de CSTO (Collective Security Treaty Organisation), een militair bondgenootschap van Rusland en vijf andere voormalige Sovjet-republieken. Moskou en Minsk stuurden meteen militairen.

Het Kremlin heeft er dus een crisis bij. Naast de zelf-gecreëerde spanningen rond Oekraïne, waar Poetin tienduizenden militairen samentrok, wordt hij nu in Kazachstan op de proef gesteld: als hij de orde kan helpen herstellen, zou zijn invloed op Tokajev en de zijnen toenemen.

Als je al in ‘invloedssferen’ denkt, zoals Poetin doet, dan moet je in je eigen ‘sfeer’ wel de boel bij elkaar kunnen houden. Ook moet hij laten zien dat hij op meerdere borden kan schaken – ook dat hoort bij de vereisten van een grootmacht, schamperde een analist op Twitter. Het is ook niet gemakkelijk: is het eindelijk rustig in Wit-Rusland, speelt Kazachstan op.

Terwijl de autocraten in de voormalige Sovjet-republieken elkaar te hulp schieten om burgerverzet te smoren, groeit in het democratische kamp de liefde voor de NAVO. Poetin eist dat de NAVO zich nooit zal uitbreiden naar het oosten. Dat geldt voor Oekraïne en Georgië, maar die eis geldt óók Zweden en Finland, dreigde Rusland. Dat pakte averechts uit. De Finse president en premier stelden dat Helsinki beslist over Fins lidmaatschap van de NAVO en niet Moskou. In Stockholm riep de centrum-rechtse oppositieleider de regering op het Finse voorbeeld te volgen.

Zweden ziet zichzelf al eeuwen als neutraal. Finland was tijdens de Koude Oorlog door een ‘vriendschapsverdrag’ aan de Sovjet-Unie verbonden, zonder communistische satellietstaat te worden. Daarna bleef het formeel neutraal. In beide landen werd vaak over NAVO-lidmaatschap gesproken, maar was er geen meerderheid voor. Formeel lidmaatschap is ook nu niet aan de orde en eigenlijk ook niet meteen nodig. Samenwerking met de NAVO is innig. NAVO-militairen mogen in geval van nood dwars door Zweden en Finland richting Rusland trekken.

Het feit dat Finland het nodig vindt zijn soevereiniteit te onderstrepen, illustreert nog eens dat spanningen tussen Poetin en het Westen al lang niet meer beperkt blijven tot Oekraïne. Wat begon als een dreigende escalatie van Russische militaire bemoeienis met Oekraïne is uitgegroeid tot een confrontatie over de geopolitieke grenzen in Europa. Tot waar reikt het Westen, het Westen waar wij ook deel van uitmaken?

De komende tijd moet blijken of Poetin de confrontatie daarover nog net zo agressief aangaat als vóór de onrust in Kazachstan, want ook zijn middelen zijn beperkt. Of hij snel weer de handen vrij voor Oekraïne?

Redacteur geopolitiek Michel Kerres schrijft hier over de kantelende wereldorde.