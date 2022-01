FVD nodigde de ‘baas’ van belager van Kaag uit in de Kamer

„Liefde, vrijheid, géén wereld economisch forum”, roept Max van den B. terwijl hij met een reusachtige brandende fakkel over straat loopt. Het is afgelopen woensdagavond en het regent. „Wauw Max, wat is dat voor fakkel”, roept vlogger Eline van ’t Noordende die hem filmt. Ze richt haar camera op de deur van een statige woning. „Speciaal voor deze dame die hier woont.”

In de woning brandt licht. Boven steken de kinderen hun hoofden angstig voor het raam. Max loopt met de fakkel naar voren en belt aan. „Goedendag, woont hier mevrouw Kaag? Ja, hallo! We willen even met je spreken mevrouw. Wij willen niks met Klaus Schwab te maken hebben in dit land. (..) Wij willen geen World Economic Forum in dit land! Dit moet stoppen!”

Still uit opname van Onrecht TV Beeld YouTube

De man wordt kort erna aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid. Er is aangifte gedaan namens Sigrid Kaag (D66), aanstaand minister van Financiën. Het is de zoveelste bedreiging van een politiek kopstuk door complotdenkers. Vorige maand kreeg demissionair minister Hugo de Jonge (Zorg, CDA) een bewakingspost voor zijn deur, nadat dezelfde man hem thuis had lastiggevallen. Eerder werd OMT-voorzitter Jaap van Dissel met de dood bedreigd.

Politici houden Forum voor Democratie verantwoordelijk voor de toegenomen dreiging. De politieke partij (vijf zetels in de Tweede Kamer) zou haar achterban opstoken met complottheorieën. Zo voerde FVD de laatste weken een campagne tegen onder meer Kaag vanwege haar betrokkenheid bij het World Economic Forum. Dat is een denktank van politici, wetenschappers en zakenlui waar FVD een samenzwering van een wereldwijde elite in ziet. FVD-Kamerleden omschrijven Nederlandse bewindslieden als „lakeien” van deze „globalistische en corrupte” organisatie die wereldwijd zijn „tentakels” zou uitslaan. Dergelijk woordgebruik is niet zonder gevaar, zei De Jonge donderdag. „Er zijn mensen die zich daardoor gelegitimeerd voelen om over te gaan tot bedreiging en intimidatie”.

Lees ook: Beveiliging rond huis De Jonge opgeschroefd wegens dreiging

Beledigingen

Naast ideologische overeenkomst is er ook rechtstreeks contact tussen de extremisten die Kaag bedreigen en FVD. De filmer die voor het huis stond bij de D66-leider, was laatst op uitnodiging van FVD op bezoek in de Tweede Kamer.

‘Onrecht TV’ heet de online-zender die de actie uitzond. Max van den B. is ‘verslaggever’, Eline van ‘t Noordende beschrijft hij als zijn „baas en manager”. Eline richtte de zender al voor de coronacrisis op. Aanvankelijk werd onder meer verslag gedaan van de boerenprotesten. Intussen stuurt Eline een keur aan ‘verslaggevers’ aan, van wie meerderen banden onderhouden met extreem-rechtse organisaties.

Onrecht TV legt vrijwel iedere coronabetoging vast. Vaak met een nadruk op het politieoptreden. Elke arrestatie, elke duw en elke klap wordt door Onrecht TV gefilmd, terwijl de filmer de politie samen met ‘medestrijders’ allerlei beledigingen toeschreeuwt. „Zielig kankervolk. Vuile pedo’s. Jullie staan live op Onrecht TV hè. Delen mensen, delen, delen!”.

Zo reist ‘journalist’ Max het land door, elke dag. Van een bezoekje aan een Amsterdams politiebureau om een gearresteerde activist te steunen, naar een optocht in Groningen. Hij komt vaak alleen, met de trein en OV-fiets. In zijn vlogs klaagt hij dat hij slecht slaapt en geen woning heeft. Zijn familie keurt zijn acties af. „Ik krijg nog wel onderdak van ze. Maar ze zijn het niet eens met wat ik doe. Daarom heb ik zelf ook geen account op sociale media”, zei hij onlangs tegen NRC. Hij zei dat Onrecht TV wordt gesteund door een financier, waarvan hij de naam niet wilde noemen, die de apparatuur ter beschikking stelt.

Max is overtuigd christen en ziet de wereld langzaam overgenomen worden door Satan. Kleine lichtpuntjes zijn de overwinningen van demonstranten op de politie. Zo filmde hij vorig jaar voor de Haagse rechtbank hoe de politie wegliep voor een mini-protest. „Wát een doorbraak!”, joelt hij. „Dit is de dag dat wij een enorme vuist slaan tegen Satan en zijn trawanten hier op aarde. Onrecht TV, we are winning, halleluja!.”

Toch krijgen de vloggers van de internetzender het gevoel dat ze maar weinig bereiken, iets wat ze in september te veel wordt. Max kondigt een koerswijziging aan. Ze doen niet langer mee aan door de overheid gefaciliteerde demonstraties. Het is tijd voor „revolutionair demonstreren”, zegt Max. „We leven in de Derde Wereldoorlog.” Het verzet moet „harder”.

Enkele dagen na deze aankondiging mag Onrecht TV prompt langskomen bij Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. De uitnodiging komt volgens de zender van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Het onderhoud gaat over het wegnemen van „knelpunten in demoland”, meldt Eline na het gesprek op Facebook. Tegenover NRC wil ze dat niet toelichten. „Mijn relatie met hun gaat u niks aan”, zegt ze donderdag.

De zender publiceert daarna een steunbetuiging aan Van Houwelingen. „We kennen hem persoonlijk, we moedigen hem aan, we geven hem een platform, we steunen hem”, zegt Max in een video. Een FVD-woordvoerder zegt dat niet wordt samengewerkt met de zender. „Pepijn heeft vaak gasten in de Tweede Kamer. Dat zegt niets over onze partij.”

Lees ook: Coronaprik jaagt ‘wakkere burger’ naar eigen, parallelle samenleving

Aanbellen bij het Binnenhof

Feit is dat de acties van Onrecht TV de laatste maanden zijn verhard. Max springt op ME-busjes, belt aan bij het huis van Hugo de Jonge. Hij wordt opgepakt, maar komt al snel weer vrij.

„Het was een bedreiging in een zogenoemde lichte variant”, laat een OM-woordvoerder weten. „Daarvoor kun je niet iemand lang vastzetten.”

Vorige week belt Max met een medevlogger van Onrecht TV ’s nachts aan bij de ingang van het Binnenhof. Op een video is te zien en horen dat hij leuzen roept over volksverraders. De portier stuurt ze weg, maar ze weigeren. Als een politiebusje komt aanrijden, klinken ze opgewonden. „Jáá hoor, daar zijn ze!”. De agent vraagt om legitimatie.

„Eerst uw dienstnummer”.

„Eerst je legitimatie”.

„Uw dienstnummer. Die bent u verplicht te geven volgens ambtsartikel 2.”

De agent geeft zuchtend zijn dienstnummer. Als de twee even later worden weggestuurd, sluit het verslag van Onrecht TV. „Nou mensen, jullie zien het: wat een onrecht weer!”

Met medewerking van