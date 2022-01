Docu Nederland Fraudeland verzwijgt eigen rol in het verhaal

Voor de argeloze kijker is Nederland Fraudeland gewoon een van de vele documentaires die NPO2 zonder veel tamtam laat op de avond uitzendt. Maar die kijker wordt niet verteld dat de uitzending herhaaldelijk is uitgesteld, en dat hij in 2020 zelfs is verboden door de rechter, omdat de privacy van diverse personages zou worden geschaad. Dit uitzendverbod werd in oktober 2021 in hoger beroep vernietigd, waardoor we woensdag eindelijk op tv konden zien waar alle heisa om draaide.

Regisseur René Roelofs kreeg in 2014 van het OM en de FIOD ongekende vrijheid om te filmen bij het onderzoek naar belastingfraude bij suhsiketen Sumo. Dat levert de sensatie op dat je naar opsporingsmethodes kijkt die je nooit te zien krijgt, die je niet had mogen zien. Je hoort hoe de dienst WOD (‘Werken Onder Dekmantel’) via een stroman een kassa probeert te kopen, om te kijken hoe je daarmee kunt frauderen. Je hoort dat ze geen Chinese tolken kunnen vinden omdat die bang zijn voor represailles van de Chinese onderwereld. Je ziet hoe ze plannen maken om in te breken in restaurants om camera’s te plaatsen. Je leert ook best veel over hoe je kan frauderen in de horeca.

Belastingfraude is niet direct een aantrekkelijk onderwerp voor tv. Zo’n onderzoek bestaat voornamelijk uit pratende en typende mensen in kantoren. Maar Roelofs weet er toch veel schwung aan te geven. Daarbij helpt het enorm dat hij mee op pad mag met de rechercheurs. Hij is erbij als de FIOD incognito een verkennend etentje organiseert in een van de verdachte restaurants, waarbij een speurder een suhsi-rol op zijn schone overhemd laat vallen. En hij is erbij als de FIOD hierna invallen doet bij vijf restaurants, waar de bonnetjes uit de prullenbak worden gevist en de kluizen worden opengebroken. Het ziet er erg spannend uit. Opmerkelijk en enigszins misplaatst is de triomfantelijke vrolijkheid van de fiscaal rechercheurs. Een van de verdachten wordt uit bed gebeld met de vraag of hij zijn kunstgebit nog niet in heeft.

Privacy was een dingetje

Nederland Fraudeland was eigenlijk al af in 2015. Het besef dat de ruimhartige medewerking aan de tv-mensen misschien toch niet zo’n goed idee was, daalde langzaam in bij het OM. De privacy van de verdachten was bijvoorbeeld een dingetje. Met alle macht heeft het OM daarna geprobeerd om de film te censureren en uitzending te voorkomen – zelfs door geld te bieden. Ondertussen bleef het OM wrijven in de vlek. De verdachten werden jarenlang niet op de hoogte gesteld van het bestaan van de opnames. Dat gebeurde pas na onthullingen van NRC in 2019. Het OM probeerde de documentaire buiten de strafzaak te houden. Dat terwijl trial by media een grond kan zijn voor strafvermindering.

Op het eind van de documentaire meldt een tekstblad hoe de zaak afliep: de sushimakers werden schuldig bevonden, maar kregen geen straf. Zonder uitleg wekt dat bevreemding. Een van de overwegingen van de strafrechter was dat het OM de integriteit van het strafproces in gevaar heeft gebracht door een filmmaker te laten meekijken, en vooral door te pogen dit feit buiten het proces te houden. Waarom vertelt Roelofs dat niet in zijn film?

In deze zaak heeft vooral het OM gefaald, zo oordeelde de rechter. Maar je kunt de filmmakers ook wel wat verwijten, vooral dat ze vergaande afspraken met het OM maakten, die neerkwamen op een vetorecht. En nu de film eindelijk op televisie komt, proberen de makers de hele nasleep voor de kijkers te verzwijgen. Journalistiek niet in de haak. Door de filmcamera’s toe te laten trachtte de FIOD transparanter te worden. Roelofs en de zijnen hebben daar gretig gebruik van gemaakt. Maar nu ze zelf onderdeel van het verhaal zijn geworden, blijkt het met hun eigen transparantie beroerd gesteld.