De gordijnen bij dit gezin in Bergschenhoek waren altijd gesloten

‘Oh oh, nu is het raak”, dacht de buurvrouw. Ze zag de rood-witte linten en een graafmachine die de tuin van de buren afgroef. Ze vreesde het ergste: „Zijn de kinderen of vrouw iets overkomen?”

Onverwachts kwam het niet, zo vaak maakte ze al meldingen. Bij politie, de Dierenbescherming, de gemeente, boa’s. Als ze de buurman aan de Zonnebaars in Bergschenhoek (boven Rotterdam) weer hoorde „doordraaien”. Als ze verwaarloosde dieren zag bij het pand. Als ze scheldpartijen richting kind of vrouw met „het k-woord” hoorde. „Kun je me zien?!” snauwde de man, als hun blikken kruisten.

Wanneer doe je genoeg, als je ziet dat het niet goed gaat bij de buren? Die vraag schoot bewoners uit Bergschenhoek door het hoofd bij het zien van de graafwerkzaamheden. Ze wisten: we melden veel. En ze zagen dat „de instanties” aanbelden – al leken ze niet binnen te komen.

Ze zaten er dicht op: een gezin dat sinds kort in de wijk woont, kreeg bezoek van politie met uitleg wat te doen mochten ze onregelmatigheden zien bij de hoekwoning. Van de agent kregen zij te horen: „We maken ons zorgen. Bij herrie: bel niet anoniem, bel 112. Dan kunnen we wat.”

Voorarrest verlengd

Eind december werd de 78-jarige man aangehouden, onlangs werd zijn voorarrest met negentig dagen verlengd. Zijn vrouw en hun twee thuiswonende kinderen (geschatte leeftijd eind dertig, begin veertig) vertrokken volgens buren in een taxi. De dagen daarna groef de politie de tuin af, verwijderde boomwortels en schuttingen. Ze doorzochten het huis, en troffen een dode kat aan. Verdere vondsten zijn nog in onderzoek, schrijft het Openbaar Ministerie.

De wijk is normaal rustig. In de buurt wonen voornamelijk jonge gezinnen en gepensioneerden. Er is een jaarlijkse buurtbarbecue, waar het gezin nooit komt. De huizen, waarvan de meesten in rijen van ongeveer vijf haaks op elkaar staan, zijn rond de jaren tachtig gebouwd.

Begin vorige week maakte het OM de aanklacht tegen de man bekend: wederrechtelijke vrijheidsberoving en psychische en fysieke mishandeling van „leden van het gezin”, zegt een woordvoerder van het OM. Daarnaast wordt hij verdacht van dierenmishandeling met de dood tot gevolg. Op 31 maart licht justitie de staat van het onderzoek in de rechtbank toe.

„Erg voor dat katje. Maar het was ook een opluchting: gelukkig zijn de drie andere bewoners ongedeerd”, zegt de buurvrouw die schrok van de linten. „Hopelijk krijgt iedereen nu de juiste hulp.”

Tuin was ‘een rimboe’

Dat de buurman aan psychische problemen lijkt te lijden, was algemeen bekend – buren zeggen dat hij eerder is opgenomen. „Hij liep soms in een vieze luier of korte broek en ontbloot bovenlijf buiten, ook in de kou”, zegt Tamara Labrie die in de straat schuin achter het gezin woont. Soms schreeuwend.

Als de vuilniswagen komt, worden de containers op een verzamelplaats vlakbij Labrie neergezet. „Hij heeft een tik waarbij hij, als hij hun container ook geplaatst had, enkele minuten op ze trommelde voor hij terug naar binnen ging.”

Tot dik een jaar geleden was hun tuin „een rimboe”. Buren maakten zich zorgen, zeker nadat een boom na een storm min of meer tegen het huis aan lag, vertelt een buurvrouw. „Uiteindelijk is met familie van het gezin tot een oplossing gekomen om de tuin te fatsoeneren.”

Als we ze tegenkwamen doken ze soms letterlijk achter een boom Tamara Labrie buurtbewoner

Het gezin hield de witte gordijnen van het huis altijd gesloten. Buren omschrijven de andere gezinsleden als „schuw” en „angstig”. Ze leefden geïsoleerd. Labrie: „Als ze rondliepen, dan namen ze zoveel mogelijk de paadjes achteraf. Als we ze tegenkwamen doken ze soms letterlijk achter een boom. In de supermarkt kozen ze snel het andere gangpad.”

Andere bewoners vertellen hoe de kinderen, als het gezin met de auto vertrok, onderin de auto kropen als ze buren passeerden.

Alleen de Dierenbescherming, die desgevraagd niet op specifieke gevallen wil ingaan, lukte het binnen te komen en heeft tenminste één verwaarloosde kat weggehaald, zegt een buurvrouw. Verder leek geen instantie écht toegang te krijgen. Labrie: „Er is genoeg geprobeerd, maar er kan kennelijk weinig in dit land, als de deur niet open wordt gedaan.”