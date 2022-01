De reiki-meester kwam naar Washington om vreedzaam te protesteren tegen de ‘gestolen verkiezing’

Alan Hostetter voelde de adrenaline door zijn aderen gutsen als nooit tevoren toen hij op 6 januari 2021 door de omheining van het Capitool gebroken was en de trappen opliep. Duizenden mensen om hem heen. Uiteindelijk stond hij op een van de bordessen van het parlementsgebouw. Hij riep: „Het volk heeft zijn huis terug genomen. Honderdduizenden patriotten zijn vandaag gekomen om hun regering terug te nemen.”

Hij staat nog altijd achter wat hij daar zei, schrijft hij op 6 december in 82 bezeten pagina’s: het verzoekschrift aan de rechter om zijn zaak te seponeren. Hij kwam alleen maar naar Washington om vreedzaam te protesteren tegen wat hij nog altijd beschouwt als een „gestolen verkiezing”. Net als voormalig president Donald Trump houdt Hostetter staande dat de uitslag van de verkiezingen van 3 november is gemanipuleerd om Joe Biden te laten winnen.

In zijn verzoekschrift stelt Hostetter dat het niet zíjn schuld is dat hij het afgezette terrein rond het Capitool betrad. Het is de schuld van de mensen die hem de gelegenheid gaven en van hen die hem hebben gemanipuleerd. „Als de waarheid rond 6 januari ooit helemaal wordt onthuld”, schrijft hij aan NRC in een e-mail op 15 december, „dan zal de hele wereld verbijsterd zijn over hoe corrupt de Verenigde Staten zijn geworden.”

Duizenden liepen op 6 januari van het Witte Huis naar het Capitool. In het parlementsgebouw zouden afgevaardigden en senatoren ceremonieel de verkiezingsoverwinning van Biden bekrachtigen. Dit was, zo had een door Trump ingehuurde advocaat bedacht, de laatste mogelijkheid om een presidentschap van Biden tegen te houden. De demonstranten waren bezield door de woorden van Trump, die hun die ochtend in een toespraak had voorgehouden: „Als je niet vecht als de hel, houd je geen land meer over.”

Rond één uur ’s middags breken een paar duizend demonstranten door de hekken en het politiecordon en gaan het terrein op. Alan Hostetter is een van hen. Ex-militair, voormalig politieman, op dit moment yogaleraar in San Clemente, Californië.

Hij klom op tot politiechef van het voorstadje La Habra in 2010, maar moest zich na acht maanden terugtrekken wegens rugklachten. „Ik was geestelijk en lichamelijk een wrak”, vertelt hij eind 2019 in een interview met de glossy VoyageLA. Hij lag in scheiding, sliep drie uur per nacht, gebruikte te veel kalmeringsmiddelen.

Dan ontdekt hij yoga, en zo krijgt hij greep op zijn „koortsachtige geest”. Hij leert instrumenten te bespelen, de didgeridoo, indianenfluiten, Tibetaanse klankschalen. En hij ontmoet Kris, een lerares, met wie hij trouwt. De „grote worsteling” ligt achter hem, zegt hij tegen VoyageLA. Op de foto’s bij het artikel staat Hostetter aan de oceaankust. Hij rammelt op gongs, blaast in een hoorn en bidt. „Ik ben nu een Usui Reiki-meester en ik vind het geweldig om anderen te helpen ontspannen.”

In de tijdlijn die Hostetter beschrijft in zijn verzoekschrift slaat hij eind maart 2020 abrupt het pad in dat hem uiteindelijk naar het Capitool zal voeren. Hij begint „de draconische, willekeurige en steeds bestraffender maatregelen tegen de corona-epidemie op te merken”. Hij besluit op 12 april vreedzaam tegen de Californische lockdown te demonstreren, „een van de eerste van zulke protesten in het land”. Hij heeft, schrijft hij, „reden om aan te nemen dat de FBI en de sheriff van Orange County” hem op dat moment al „monitoren, nagaan en volgen”.

Niet schuldig

De bestorming van het Capitool was de gebeurtenis van het jaar. Er zijn duizenden foto’s en filmpjes van gemaakt, te beginnen met de toespraak van Donald Trump, die zijn aanhangers vroeg te marcheren naar het Capitool om de volksvertegenwoordigers te dwingen „het juiste” te doen. Foto’s en filmpjes van zijn aanhangers, die soms gewapend, soms in coördinatie en soms met geweld proberen de vreedzame machtsoverdracht te verhinderen. Het ligt allemaal vast. Justitie heeft 14.000 uur video bekeken, vaak door de bestormers zelf gemaakt en online gedeeld.

O, ze ontkennen niet dat ze er wáren. Ze ontkennen dat ze iets strafbaars deden. De echte misdaad is immers door de tegenpartij gepleegd

Tot nog toe zijn meer dan 725 mensen herkend, geïdentificeerd en aangeklaagd. Op heterdaad betrapt. En toch heeft maar 1 op de 5 beklaagden schuld bekend. Alle anderen volharden in hun onschuld. O, ze ontkennen niet dat ze er wáren. Ze ontkennen dat ze iets strafbaars deden. De echte misdaad is immers door de tegenpartij gepleegd, díe heeft de verkiezingen gestolen. Waar zouden de Capitoolbestormers zich schuldig aan hebben gemaakt? Aan de verdediging van de grondwet soms? Aan de redding van de Republiek?

Dat was de teneur onder alle demonstranten, vreedzaam én gewelddadig. Verkiezingsfraude zou extremistische socialisten aan de macht brengen. Wie hen die dag probeerde te vragen hoe het dan kwam dat in meer dan zestig rechtszaken die Trump na de verkiezingen had aangespannen geen grootschalige fraude was aangetoond, werd knorrig afgewimpeld. Zoals de progressieve Amerikanen alle demonstranten op één hoop veegden als coupplegers en verraders, zo zagen de demonstranten linkse landgenoten, rechters, media en politici, inclusief prominente partijgenoten van Trump, als vijanden van Amerika.

‘Normies’

In het jaar dat is verstreken sinds de bestorming is deze mentale kloof alleen maar breder geworden. Een grote meerderheid van de Republikeinse kiezers gelooft nog altijd dat niet Joe Biden maar Donald Trump president had moeten zijn. Zij noemen zichzelf patriotten, of liefkozend normies, normale Amerikanen – waarbij ‘normaal’ staat tegenover linkse hobby’s als antiracisme, gelijke rechten voor homoseksuelen en transgenders, en abortus als keuze voor de vrouw.

De Republikeinse Partij is in de loop van het jaar goeddeels gezuiverd van functionarissen en politici die gechoqueerd waren over de gebeurtenissen van 6 januari en die Biden volmondig als wettige president erkennen. De overblijvers zijn Trump-loyalisten, die in steeds badinerender termen spreken over de bestorming van het Capitool („een toeristisch bezoek”, zoals een afgevaardigde het noemde) of het geweld toeschrijven aan linkse provocateurs („Antifa”).

Alan Hostetter is een van de ruim 725 arrestanten die door het openbaar ministerie zijn aangeklaagd. Volgens The New York Times schatten de autoriteiten dat 2.500 mensen bij de bestorming van het Capitool de wet hebben overtreden, van wie zo’n 1.000 lichamelijk letsel hebben toegebracht. Volgens een politiebond raakten die dag 140 agenten gewond.

Daar wordt Hostetter niet van verdacht. De aanklachten tegen hem gaan over het betreden van een afgesloten terrein, het verstoren van een regeringsceremonie en het samenzweren om dat te doen. De aanklacht tegen hem is ook tegen vijf andere mannen gericht.

‘De FBI zit erachter’

Dit is precies waarom Hostetter vindt dat de rechter zijn zaak moet seponeren. Omdat het een samenzwering is. Niet van hem tegen de regering – hij kent vier van de vijf veronderstelde medeplegers niet eens. Het OM heeft vastgesteld dat ze met zijn allen in een gezamenlijke Telegram-chatgroep (genaamd ‘The California Patriot DC Brigade’) zaten. Maar ze citeren in de aanklacht geen communicatie tussen Hostetter en vier medeverdachten. De enige met wie Hostetter veel contact had, met wie hij samen kamers boekte in een hotel nabij het Capitool voor de dagen rond 6 januari, was Russell Taylor. En dat is, ziet Hostetter achteraf, inderdaad een samenzweerder – tegen Alan Hostetter.

Trump-aanhangers bij het Capitool, 6 januari 2021. Foto AP/Jose Luis Magana

In de 82 pagina’s van zijn verzoekschrift wisselt Hostetter, de oud-politieman, lucide observaties over het gebrekkige politie-optreden af met speculatieve passages over de mensen die hij sinds zijn anti-lockdown-activisme heeft leren kennen. Bijna iedereen van hen, inclusief Taylor die hij ooit als goede vriend beschouwde, is volgens Hostetter een informant van de FBI. Ze zijn spelers in een COINTELPRO, een contraspionage programma dat de FBI heeft opgezet, en waar volgens hem de vrijmetselaars en andere geheime organisaties achter zitten.

„De FBI en de Capitol Police zijn primair verantwoordelijk voor wat is voorgevallen op 6 januari”, schrijft Hostetter in een e-mail aan NRC. „De gebeurtenissen op die dag hebben zich exact zo ontvouwd als zij en hun vele informanten, dubbelagenten en acteurs het bedoeld hadden.” De regering heeft volgens hem „de hele onderneming van begin tot eind bekokstoofd, geleid en overzien”.

De regering was op 6 januari de regering van president Trump. Hij had in de weken ervoor nog enkele ministers en andere functionarissen vervangen door meer loyale medewerkers. Maar toch: de regering heeft het gedaan. In de documentaire Capitol Punishment, een sympathiserende reconstructie van de pro-Trump demonstratie, wordt Thomas Jefferson aangehaald: „Als de regering het volk vreest, is er vrijheid. Als het volk de regering vreest, is er tirannie.” Geen toeval dat zoveel demonstranten op de trappen van het Capitool zeiden: „Dit is ons 1776”, verwijzend naar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

Dit zijn de burgers waarmee de VS de komende jaren ingaan. Niet ontnuchterd door de geweldsuitbarsting bij het parlementsgebouw, maar door politici en rechtse media als Fox News bevestigd in de overtuiging dat de overheid hun vijand is.

Op 4 februari krijgt Alan Hostetter opnieuw een tussentijdse zitting bij de rechtbank. Dan hoort hij of zijn verzoek wordt gehonoreerd. Hij citeert in zijn laatste e-mail Johannes 8:32: „Dan zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.”

In zijn toespraak ter herinnering aan de bestorming haalde president Biden donderdag in de hal van het Capitool precies dezelfde bijbelpassage aan. Alleen is zijn waarheid het tegenovergestelde van die van Alan Hostetter.