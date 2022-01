Blok: waarschijnlijk bijna dubbel zo veel Gronings gas nodig

Tot september dit jaar is waarschijnlijk bijna dubbel zoveel Gronings gas nodig dan eerder was voorzien. Het ministerie van Economische Zaken ging in eerdere inventarisatie uit van 3,9 miljard kubieke meter, maar moet die mogelijk bijstellen naar maximaal 7,6 miljard kuub bij gemiddelde temperaturen, zo blijkt uit berekeningen van de netbeheerder. Dat staat in een brief die demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) donderdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het is de bedoeling dat dit het laatste jaar is dat er gas wordt gewonnen uit Groningen. Die belofte komt ondanks de hogere gaswining volgens Blok niet in gevaar. De minister stelt te begrijpen dat de extra gaswinning voor veel Groningers „een tegenvaller is”, maar hij beklemtoont dat het nieuwe kabinet de ambitie heeft de gaswinning dit jaar te stoppen.

De verhoogde gaswinning valt binnen het laatste ‘gasjaar’, dat loopt van oktober 2021 tot september dit jaar. Daarna is het de bedoeling dat Nederland van het Groningse gas gaat. Toch blijft een productie van 1,5 miljard kuub per jaar nodig om in geval van nood toch terug te vallen op de gasvelden. Bijvoorbeeld in geval van extreme kou.

Na 2025 - op zijn laatst in 2028 - gaat de gaskraan definitief dicht. Tot die tijd kan het kabinet bepalen hoeveel gas jaarlijks nodig is. Het kabinet heeft onderzoeksbureau TNO verzocht aanvullende analyses te doen naar het risico op aardbevingen.

Duitsland

Dat de gaswinning uit Groningen hoger uitvalt dan voorzien heeft verschillende oorzaken. Een daarvan is de vertraagde opening van de stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek. De fabriek zet zogeheten hoogcalorisch gas afkomstig uit het buitenland om in laagcalorisch gas, dat nodig is voor de Nederlandse huishoudens. De fabriek komt er ter vervanging van het in Groningen gewonnen laagcalorische gas.

Een andere oorzaak die het ministerie aanvoert, is de gestegen gasvraag uit Duitsland. Het land heeft 1,1 miljard kuub meer nodig uit het Groningerveld. Demissionair minister Blok heeft zijn Duitse collega’s daar deze week om opheldering over gevraagd. Blok heeft ze „met klem verzocht” maatregelen te treffen zodat extra gas uit Groningen niet nodig is. De minister stelt „grote zorgen” te hebben geuit. Hij noemt de twee oorzaken van de hogere gaswinning „in het zicht van de haven teleurstellend”.

In een reactie op het nieuws stelt actiegroep Groninger Bodem Beweging (GBB) dat het ministerie „speelt met de veiligheid” van Groningers. De GBB noemt het „onbegrijpelijk” dat er meer gas wordt gewonnen en wijst op uitspraken van Blok dat de gaskraan alleen bij strenge winters verder open zou gaan.