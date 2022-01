Biden noemt Trump ‘een voortdurende bedreiging voor de democratie’

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is een „voortdurende bedreiging voor de Amerikaanse democratie”. Dat heeft zijn opvolger Joe Biden donderdag gezegd in een toespraak die in het teken stond van de bestorming van het Capitool, vandaag precies een jaar geleden. Volgens Biden creëerde Trump „een web van leugens over de verkiezingen”, omdat eigenbelang voor hem belangrijker is dan de belangen van zijn land.

Ook waarschuwde Biden dat de valse beweringen van Trump dat de verkiezingen zijn gestolen door wijdverbreide stemfraude, de rechtsstaat kunnen „ontrafelen” en toekomstige verkiezingen kunnen ondermijnen. De president riep Amerikanen verder op „politiek geweld niet te tolereren” en legde de verantwoordelijkheid voor de bestorming volledig bij Trump.

Biden hield zijn toespraak in het gebouw met de witte koepel dat op 6 januari 2021 door aanhangers van Trump werd bestormd, op het moment dat daar de verkiezingsuitslag officieel werd gemaakt. Bij de bestorming kwamen vijf mensen om, onder wie een politieagent.

Trump vindt op zijn beurt dat de toespraak van Biden alleen maar voor meer verdeeldheid in de Verenigde Staten zorgt. De woorden van de president bestempelt hij donderdag in een verklaring als „politiek theater om de aandacht af te leiden van het feit dat Biden compleet en totaal heeft gefaald” als nieuwe leider van het land.