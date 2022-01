A2 even afgesloten bij politieactie, verdachte opgepakt

De snelweg A2 is donderdagmiddag tussen Breukelen en Maarssen vanwege een politieactie ruim een uur afgesloten geweest. Er werd bij de actie een persoon aangehouden. De Landelijke Eenheid van de politie spreekt op Twitter van een „verdachte situatie”, maar wil verder nog niks zeggen over de aanleiding van de afsluiting. Inmiddels is de A2 weer vrijgegeven.

Rond 13.00 uur meldde Rijkswaterstaat dat de snelweg was afgesloten en kort na 14.00 uur maakte de politie bekend dat er een persoon was aangehouden. Aan de politieactie is volgens de Amsterdamse omroep AT5 een lange achtervolging uit Amsterdam vooraf gegaan. Daarbij zouden agenten hulp hebben gekregen van een politiehelikopter die tot Utrecht is meegevlogen.

Op foto’s van verschillende nieuwsmedia is te zien dat het gebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen door zwaar bewapende agenten beveiligd wordt. De politie wil dit nog niet bevestigen. Ook is niet zeker of er een verband tussen bestaat tussen de afsluiting van de A2 en de strenge beveiliging.