Waarom herdenken we eigenlijk een schaatswedstrijd uit de jaren negentig?

Als de tijden somber zijn, kijken we liever achteruit, naar het heerlijke vroeger dat nooit was. De publieke omroep is sterk in het uitmelken van die nostalgische gevoelens – niet onverstandig nu tachtig procent van de kijkers boven de vijftig is. Dus keken we op Oudejaarsavond naar een show van Matthijs van Nieuwkerk over Franse chansons uit de jaren zestig, en luisterden we op Nieuwjaarsdag naar synthpop uit de jaren tachtig in Leo Blokhuis’ Soundtrack van de Koude Oorlog (een soort Andere Tijden à Go Go).

Dinsdag was het vijfentwintig jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd gereden. Dat moest natuurlijk stevig herdacht worden, vonden ze bij de publieke omroep. Zondag voeren André van Duin en Janny van der Heijden al met hun bootje langs de 200 kilometer lange route van de Friese schaatsmarathon. Dinsdag werd het complete dagverslag uit 1997 herhaald op NOS.nl. Op NPO 1 praatte Dione de Graaff, zittend op een brug in Dokkum, met de spelers en organisatoren van toen, onderbroken door reportages.

Daarin zagen we een gevallen deelneemster uit 1997 wier halve gezicht eraf lag. De dokter zei; „Ik kan via uw neus in uw mond komen. Hoe kan u dan doorrijden?” Maar de vrouw was vastbesloten. Nadat haar wang en neus in het ziekenhuis weer waren vastgenaaid, stapt ze meteen het ijs op om de tocht af te maken. De Graaf en haar gasten vonden het indrukwekkend. Maar waarom zou je? Hoe kan een schaatswedstrijd je meer waard zijn dan je neus?

Herman van der Zandt presenteerde de hele dag door het Elfstedenjournaal, waarin hij de schaatstocht versloeg alsof hij vandaag plaatsvond. Geestig om hem nepdialoogjes te zien voeren met collega Mart Smeets, die vijfentwintig jaren van hem verwijderd was. Van der Zandt droeg ieder bulletin een andere handgebreide wintertrui. De makers werden steeds in ondertitels genoemd. Er was een breiwedstrijd aan vooraf gegaan, ‘Breien voor Herman’. De truien gaan na afloop naar de daklozen.

Berenburger kruidenjenever

Waarom herdenken we eigenlijk een schaatswedstrijd uit de jaren negentig? Beetje vreemd. Maar de Elfstedentocht staat voor iets. Voor een Nederland zoals sommige mensen dat graag dromen: traditie, nostalgie, saamhorigheid, gastvrije Friezen, een volksfeest met een dweilorkest dat de blaasinstrumenten ontdooit met Berenburger kruidenjenever. En natuurlijk: stoere doorzetters die ontberingen overwinnen in een tot leven gewekt 17de-eeuwse winterschilderij van Hendrick Avercamp.

Ook diegenen bij wie schaatswedstrijden op televisie vooral treurige herinneringen oproepen aan martelend saaie zondagmiddagen bij de familie in het Noorden, stemden deze jubileum-uitzendingen weemoedig. Vooral de reportage over de Friezen die nu, in 2022, bezig waren met de voorbereiding op een nieuwe Elfstedentocht. Alles lag klaar, de ijsmeester, de voorzitter en de materiaalman stonden paraat. Een schaatstrainer volgde met zijn ploeg alvast de route, om de knelpunten goed in beeld te hebben: „Die dag zullen we er klaar voor zijn.”

Maar, beste Friezen, die dag komt nooit meer. De kans dat er ooit nog een Elfstedentocht gereden zal worden, slinkt met het jaar. Het wordt steeds warmer, we hebben steeds minder vorstdagen. De afgelopen vijfentwintig Elfstedenloze jaren getuigen bitter van de klimaatcrisis waarin we zitten, maar waar we niet aan willen. Liever turen we over de Dokkumer Ee en mijmeren we over alles wat was.