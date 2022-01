Voorpret: het kattenboek van Floor Rieder dat eindelijk uit gaat komen

Het boek van Floor Rieder, De wereld van mijn kat, stond al op bol.com, met in groene letters: „Nog niet verschenen – reserveer een exemplaar. Beschikbaar op 20-09-2021.” Voorpret voor mensen die al op de bestelknop hebben gedrukt, maar ondertussen is er geen boek en is die datum aangepast naar een jaar later. Maar of dat wel gaat lukken? „Ik denk het niet, het is echt nog láng niet af!”

Sterker nog, het hele plan is veranderd, vertelt Rieder (36). Alles. De omslag. De verhaallijn. De titel. Het formaat. Zelfs de auteur wordt anders. Ze gaat het namelijk niet meer zelf illustreren én schrijven. Ze heeft er, tegen al haar eigen verwachtingen in, iemand bij gevraagd. „Weet je wat het is: ik ben al drieënhalf jaar bezig met dit boek en ik kwam maar niet verder.” Wie een boek wil schrijven, moet zich volledig kunnen onderdompelen. „Dat mensen zeggen: ‘Wow, ik heb Floor al zó lang niet gezien’. Zo werkt het voor mij in elk geval.”

Maar zich onderdompelen ging niet. „Eerst was ik weer zwanger, dat was pittig en ik kon me superslecht concentreren. Daarna was het alsof ik twee projecten had: twee jonge kinderen (die door de coronapandemie grotendeels thuis waren) en een boek. Kinderen zijn dan toch belangrijker, dus het boek bleef liggen.” Het gevolg: ze ging aan alles twijfelen. Wie zit er eigenlijk op een kattenboek te wachten, ging ze zich afvragen. „Ik zat er zelf niet eens meer op te wachten.”

En toen had ze een doorbraak. „Ik realiseerde me dat ik op dit moment in mijn leven niet in mijn eentje een boek kan maken.” Hoe suf ze dat ook vindt klinken. „Ik wéét dat ik het zelf kan, alleen nu even niet.” Maar wat blijkt? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd gaat ook op voor het maken van boeken. „Ik dacht: met wie wil ik samen dit boek maken?” Het kon maar één iemand zijn: Aaf Brandt Corstius.

Nu twijfelt ze helemaal niet meer of iemand zit te wachten op een kattenboek. „Het maakt me ook niet meer uit. Ik wil dit boek zelf hebben, dat vind ik belangrijker.” Maar voor ze het boek in haar handen kan houden, moet er nog veel werk worden verzet. „Aaf levert haar teksten in maart en daarna kan ik losgaan.”

Of het boek echt 20 september klaar is, betwijfelt ze. Maar wel voor het einde van het jaar. En dan begint de echte pret.

„Het leukste aan het maken van een boek vind ik als het boek af is. Naar de signeersessies met Aaf kijk ik natuurlijk sowieso uit. Maar ook dat ik me dan kan storten op alles eromheen. Dat ik het promotiemateriaal kan gaan ontwerpen voor in de etalages. Alles met katten. Ik ga echt all out.” Voor die etalages heeft ze ook iets speciaals bedacht. „Ik wil catnip [een kruid waar katten dol op zijn] bij het promotiemateriaal geven, want in boekwinkels zijn vaak katten toch? Dan hoop ik dat al die katten náást ons boek gaan liggen.”