Voorpret: Bram Tankink gaat fietsen voor zonnepanelen in de Himalaya

Hij verheugt zich erop: tussen 13 en 23 november fietst voormalig profwielrenner Bram Tankink (43) door Upper Mustang, een voormalig Tibetaans koninkrijk in het hooggebergte van Nepal. Met een groep van vijftien deelnemers starten ze op ruim 2.700 meter hoogte in Jomsom, in het noorden van Nepal. Daarna gaan ze over passen in de Upper Mustang die hen op 4.000 tot 5.000 meter hoogte brengen. Vervolgens dalen ze af naar de voormalige hoofdstad Lo Manthang, op ruim 3.800 meter.

Dit gebied is min of meer gesloten voor buitenlandse toeristen, het heet niet voor niets The Forbidden Kingdom, Het Verboden Rijk.

Ze maken de Himalaya-tour met de mountainbike, een oude droom van Tankink: „In mijn jeugd fietste ik met mijn broer met de mountainbike door het Centraal Massief in Frankrijk, en zelfs vandaar naar ons huis in Haaksbergen. Mijn professionele wielercarrière was niet op een mountainbike. Wel beklom ik bergen in de Alpen en de Pyreneeën, maar niet hoger dan 2.700 meter. In de Himalaya ben je omgeven door pieken van 8.000 meter. Dat is verschrikkelijk mooi. De mountainbike is daar het ideale vervoermiddel.”

Nadat Tankink in 2018 was gestopt met zijn professionele wielercarrière, besloot hij zich te gaan wijden aan schone energie: het gaat niet langer alleen om fietsen, zijn doel is tweeledig. „Deze fietstocht is niet alleen een sportieve en fysieke tour. Met de deelnemers willen we kapitaal vergaren om Nepalese ondernemers te steunen die overstappen op zonne-energie.” Hij kwam in contact met Willem Grimminck van One to Watch, een investeringsmaatschappij met een maatschappelijk doel, gevestigd in Nepal. „Er is behoefte aan kapitaal. Er is veel geld nodig om over te stappen van vervuilende dieselgeneratoren naar schone energie. In Nepal is aansluiting op het vaste elektriciteitsnetwerk heel kostbaar. Bovendien valt de stroom vaak uit. Zo hebben we een ziekenhuis gesteund met een investering zodat ze zonnepanelen op het dak kunnen plaatsen.”

Duurzaam energiefonds

Vijf jaar geleden reden Tankink en zijn wielergroep het Annapurna Circuit, een tocht rondom het legendarische bergmassief van 8.091 meter. Toen is door investeerders geld samengebracht dat inmiddels in een duurzaam energiefonds is gestort. „Kleinere bedrijven, zoals een forelkwekerij of een appelteler die koeling nodig hebben, liggen vaak in afgelegen dorpen. Juist daar biedt zonne-energie een uitkomst.”

Over de overweldigende natuur van de Himalaya raakt hij nauwelijks uitgesproken. „Als je fietst op verschillende hoogten kom je telkens in andere natuurgebieden terecht. In het begin ben je nog in regenwoud, vervolgens doorkruis je rododendronbossen, dan een alpien en mediterraan gebied. Voorbij de boomgrens kom je in een woestijnlandschap terecht en dan ga je weer omlaag, naar de finish die weer in het regenwoud ligt.”

Tijdens de rit zal Tankink, net als in 2017, ‘wegkapitein’ zijn. Hij heeft intussen ervaring met hoogteverschillen en beschikt over de vereiste conditie.

Tankinks inzet voor schone lucht en duurzame energie stamt uit de tijd dat hij profrenner was. „Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat we iets aan onze slechte luchtkwaliteit moeten doen. Met deze rit stellen we ons een extreem doel. We brengen schone energie naar de verre dorpen van de Himalaya, dat is het mooiste wat we kunnen doen.”