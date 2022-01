Voorpret: vaders in de gevangenis weer kunnen helpen

‘Mijn hart maakt een sprongetje als ik eraan denk wat ik dit jaar ga doen”, zegt Patrick Timmermans (46) aan de telefoon. Hij kijkt uit naar een project waarbij hij gedetineerden gaat helpen om anders te kijken naar hun vaderschap. „Als je voor die vaders iets kunt betekenen, zou dat toch geweldig zijn. Het feit dat deze mannen buiten de samenleving staan, is heel ingrijpend voor hun kinderen. Die lopen rond met schaamte, ze houden er echt iets aan over, het heeft invloed op hun ontwikkeling.”

Sinds 2016 organiseert Timmermans onder meer in zijn woonplaats Soest ‘vadercafé’s’ waar vaders dilemma’s en ideeën uitwisselen over het vaderschap. Dat concept gaat hij nu naar de gevangenis brengen. „We beginnen dit voorjaar in gevangenis Esserheem in het Drentse Veenhuizen. Daar is een paar jaar geleden een speciale ‘vadervleugel’ opgericht voor vaders die ondanks hun detentie betrokken willen zijn bij hun kind. Die plek is zo ingericht dat het fijner is voor kinderen. Er zijn soms activiteiten met de kinderen erbij. Ik ga daar speciale vadercafé’s houden.

„Daarbij is het vooral de bedoeling om naar elkaar te luisteren. Één iemand heeft het woord. Het draait erom eigen ervaringen in te brengen, niet om allerlei opvoedboeken of methodes erbij te halen. Ik heb zelf ook niet zo’n behoefte om nou van anderen te horen hoe ik het moet doen, maar het is wel interessant om van andere vaders te horen: oh, hij doet het zo.

„Ik ben benieuwd welke onderwerpen er langs gaan komen in de gevangenis. Je kind missen bijvoorbeeld: hoe ga je daarmee om? Of partners die de stekker uit de relatie trekken nu de partner gevangen zit: zie daar maar eens een weg in te vinden. Wie weet kunnen ze van elkaar leren. Dan kunnen ze misschien net een betere vader zijn voor hun kinderen. Dat zou toch mooi zijn?”

