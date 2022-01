Een website met smaakvolle porno

Toen de Duitse Denise Kratzenberg een paar jaar geleden met vrienden over porno sprak, bleek dat die allemaal haar mening deelden: de nadruk ligt te veel op penetratie, je krijgt vaak de indruk dat de vrouwen niet vrijwillig meededen aan de video’s, er was te weinig diversiteit. „Zowel de mannen als de vrouwen zeiden dit, alleen maakten de mannen er minder een probleem van: het is maar porno, wat verwacht je? Mannen zijn meer aan porno gewend, ze beginnen eerder met kijken. De vrouwen voelden zich, net als ik, schuldig als ze hadden gekeken. Die vroegen zich af: waarom kan het niet beter?”

Dat bracht Kratzenberg (nu 35) op een idee. Ze zegde haar baan op – ze was de managing director Duitsland voor Bloomon – om samen met een partner een eigen site te beginnen: Cheex. Er zijn vierhonderd pornofilms op te bekijken, maar strikt een pornosite is de smaakvol en vriendelijk vormgeven site niet. Het is eerder een online erotisch magazine. Er staan ook erotische podcasts en verhalen op, (live) tutorials over onder meer trio’s, anale seks, het gebruik van seksspeeltjes, ‘breathplay’ en Japanse bondage, artikelen over parenclubbezoek en bdsm, een ‘sex eroscope’ voor 2022. „Mensen zijn ook bang voor porno omdat niemand ze er iets over uitlegt”, zegt Kratzenberg. „Als je voor de eerste keer een bdsm-video ziet, kun je denken dat het niet deugt omdat iemand wordt vernederd, maar als je weet hoe het zit, is het helemaal oké.”

Wat er niet op staat: de advertenties (‘Rukken met oudere vrouwen’) die je op pornosites als Pornhub ziet. Anders dan die grote spelers is Cheex (getcheex.com) niet zomaar toegankelijk: een abonnement kost 14,90 per maand of 118 euro per jaar. Maar net zoals bij nieuws blijken mensen bereid te betalen voor iets dat voorheen gratis was. In Duitsland heeft Cheex binnen anderhalf jaar zo’n 100.000 abonnees gekregen, net iets meer vrouwen dan mannen. Komend jaar wil het abonnees trekken in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Richtlijnen

Maar goed, de pornovideo’s zijn toch het hoofdbestanddeel van Cheex. Alle films op Cheex zijn, zoals Kratzenberg het noemt, ‘fair’ gemaakt, al is dat geen officieel label zoals dat voor koffie, chocolade en kleding bestaat. „Voor porno heeft blijkbaar niemand interesse om dat te formuleren”, zegt ze. „Dus hebben we eigen richtlijnen gemaakt. Deelname moet vrijwillig zijn, acteurs moeten gezond zijn en boven de achttien. Ze moeten voldoende betaald zijn en ook in hun rol met respect worden behandeld.”

Voor de volledigheid: ook Pornhub let tegenwoordig op. Eind 2020 verwijderde het 80 procent van video’s omdat die waren geüpload door niet-geverifieerde gebruikers. Sindsdien mogen alleen pornostudio’s en pornomodellen uploaden op de site, wat niet kon voorkomen dat het een half jaar later door vijftig vrouwen werd aangeklaagd wegens seksueel misbruik (de zaak eindigde in een schikking).

Cheex gaat verder, en niet alleen omdat het een ander, vrouwvriendelijker soort film aanbiedt. Aan zelf uploaden wordt niet gedaan, en voordat een video op de site komt, wordt eerst met de acteurs gesproken om te vragen of ze achter de film staan en om er zeker van te zijn dat ze inderdaad oud genoeg waren ten tijde van de opnames.

Het aanbod ‘faire’ porno is nog beperkt, zegt Kratzenberg. „Diversiteit is bijvoorbeeld een probleem. Het is heel moeilijk om goede video’s te vinden met mensen met overgewicht of een handicap. Die worden in porno altijd als mindere behandeld. Als je oudere mensen ziet, is het altijd een daddy met een jongere vriendin, of een ‘milf’ met een jongere man. Ja, dat is misschien een veelvoorkomende fantasie, maar je mag best ook eens laten zien dat oudere mensen van elkaar houden.”

En zo is weer een nieuw plan ontstaan. Als er corona geen roet in het eten gooit, wil Kratzenberg dit voorjaar beginnen met de productie van eigen video’s.

Correctie 8-1-2022: In een eerdere versie werd gesproken over ‘breathwork’, dat moet ‘breathplay’ zijn en is hierboven aangepast. ‘Breathwork’ is een niet-seksuele therapeutische werkwijze rondom ademhaling, ‘breathplay’ is het (tijdelijk) beperken/wegnemen van iemands vermogen om adem te halen als onderdeel van seksueel spel.

