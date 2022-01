Ron Mandos: ‘Zakelijk gezien hebben we een topjaar achter de rug’

Beurzen gingen niet door en door de lockdown bleef zijn galerie in Amsterdam lange tijd dicht. Toch beleefde Ron Mandos (60) van Galerie Ron Mandos in zakelijk opzicht zijn beste jaar ooit.

Hoe gaat het met je?

„Heel erg goed. Toen de pandemie maart 2020 losbrak nam ik deel aan de Armory, de kunstbeurs in New York. Wie van mijn zeven stafleden moet ik straks als eerste ontslaan, vroeg ik me toen af. Nu heb ik negen medewerkers en is er een vacature voor een tiende.

„Toen de Armory van Trump na één dag dicht moest hebben we een paar nachten doorgewerkt en een virtuele tentoonstelling gemaakt van onze beurspresentatie. Die online viewing room deed het meteen goed; een paar musea kochten werk aan. We zijn daarna in social media gaan investeren en hebben contentmakers aangenomen. Op Facebook en Instagram zijn we sindsdien dagelijks actief. En dat werpt zijn vruchten af. Laatst verkochten we online twee video’s van Isaac Julien [een Britse kunstenaar en filmmaker, red.] aan buitenlandse musea. Wat die kosten? Richting een ton per stuk.”

Waarom gaat het je zo goed?

„Verzamelaars kunnen niet reizen, niet naar musea, niet naar restaurants. En ze hunkeren naar mooie dingen, willen thuis weleens wat anders aan de muur, en centjes zijn er genoeg. Zo simpel is het.

„Wat ook heeft geholpen zijn de time-slots die we noodgedwongen moesten invoeren. Vroeger was het bij openingen volle bak met tweehonderd bezoekers. Nu heb je steeds maar een paar bezoekers die op afspraak langskomen. Veel minder druk dus, maar je kunt iedere bezoeker wel volle aandacht geven. Als we straks weer uit de penarie zijn gaan we vast weer feestelijke openingen met barbecues en zo organiseren. Maar de previews waar we verzamelaars bijna één op één rondleiden laat ik niet los.

„Door corona gingen buitenlandse beurzen regelmatig niet door. Daardoor kregen we tijd om de lokale markt beter te bewerken. Ook dat heeft ervoor gezorgd dat we afgelopen jaar 30 procent plusten.”

Wat is nu je grootste zorg?

„Hoe ik mijn staf gezond houd. Ik ben juist bezig met een mail aan ze. Gisteravond heb ik zelf anderhalf uur in de rij gestaan voor mijn booster. Van mijn stafleden verwacht ik dat ze ook weer een prik gaan halen. Dat is de enige manier om uit deze penarie te komen.”

Hoe kan 2022 een nóg beter jaar voor de galerie worden?

„Consolidatie lijkt me al mooi. Ik ga graag naar het theater, en ik houd van lekker eten. Op persoonlijk vlak was 2021 dus best balen. Maar zakelijk gezien hebben we een topjaar achter de rug. We hebben gas gegeven en dat heeft zich uitbetaald.”