Prado toont Spaanse blik op koloniale verleden: ‘Spanje bracht geloof, beschaving en vrijheid’

Het portret van Motecuhzoma, gemaakt door Antonio Rodriguez in 1680, valt op in het Prado-museum in Madrid waar nu de expositie Tornaviaje (Terugreis) te zien is. De tentoonstelling gaat over het koloniale verleden van Spanje, en op dit schilderij van de Azteekse leider – in een blauw-bruin gewaad, en om zijn geslachtsdeel te bedekken, heeft hij om zijn heupen een doek gewikkeld in dezelfde kleuren – staat een krachtig figuur. Rodriguez benadrukt de status van Motecuhzoma door de hoofdtooi en de gouden sieraden . Hij was dan ook de eerste Azteekse leider die in verzet kwam tegen de Spaanse invasie. Hij werd al snel verslagen.

Opvallend genoeg – en geheel anders dan bij de tentoonstelling over slavernij eerder dit jaar in het Rijksmuseum – is de blik op deze expositie vooral een Spaanse. Het gaat daarbij om meer dan honderd werken uit Latijns-Amerika die al eeuwenlang onderdeel zijn van het Spaanse cultureel erfgoed.

Enkele doeken maakten deel uit van de koninklijke collecties en hingen in paleizen. Hier in het Prado geven de portretten van geestelijken, mensen van adel en hooggeplaatste functionarissen – die namens de Spaanse koning afreisden naar landen als Peru, Chili en Ecuador – een goed beeld van hoe het leven op het Zuid-Amerikaanse continent eruit zag ten tijde van de verovering. De opbrengsten van de kolonisator zijn er ook te zien: van een zilveren Peruviaanse dienblad tot aan een gigantische rood-gouden vaas uit Mexico, bedrukt met vogels en kinderhoofdjes.

Successen in de Nieuwe Wereld

Op slechts vijf portretten zijn de oorspronkelijke bewoners te zien, waarbij duidelijk wordt hoezeer de focus vooral op de Spaanse kant van het verhaal ligt. Hier geen voorwerpen of verhalen van de onderdrukten of slaafgemaakten en ook in de begeleidende zaalteksten wordt summier ingegaan op de gevolgen van de Spaanse inmenging en wat dat gedaan heeft met de cultuur van Zuid-Amerika voordat de Spanjaarden aan wal kwamen. De conservator van de expositie, Rafael Lopez Guzmán, erkent dat de portretten vooral pracht en praal uitbeelden. „Zoals alle migranten wilden de Spanjaarden de mensen thuis vertellen over de successen die werden behaald in de Nieuwe Wereld. De meeste Spanjaarden zijn zich er niet van bewust dat hun voorouders de meeste voorwerpen hebben meegenomen uit het bezette continent.”

Afbeelding van de natuur, mensen en geografische geschiedenis van Peru uit 1799, gemaakt door José Ignacio Lecuanda (tekst) en Louis Thiébaut (illustraties). Olieverf en inkt op doek, 115 x 325 cm. Foto Alberto Otero Herranz/ Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid

Lopez Guzmán heeft wel enigszins geprobeerd om dit te ondervangen. Zo brengt de tentoonstelling de rassenongelijkheid in beeld met een portret van de dochter van een Spaanse onderkoning, Maria Luisa de Toledo, die met haar hand op het hoofd van een Azteeks-Chichimeca dienstmeisje leunt, ook geschilderd door Antonio Rodriguez.

De vermenging van de twee werelden komt ook terug in een kunstwerk van de Mexicaanse schilder José Joaquin Magón. Hij portretteerde een Spanjaard van adel, die in blauwe klederdracht uit de moderne tijd naast zijn Chileense vrouw en hun dochter staat. Het doek heet ‘Del Español y la Yndia nace el Mestizo’: Het kind van een Spanjaard en een Inheemse, een Mestizo genaamd.

De verovering van Mexico: de destructie van Tenochtitlan (1698), door Juan en Miguel González. Gemengde technieken op paneel, Mixed media on panel, inlaid with mother-of-pearl (enconchado), 97 x 53 cm. Foto Fernando Maquieira/ Museo de América, Madrid

Waar verschillende Europese landen excuses maken voor hun koloniaal verleden, zijn ze daar in Spanje niet mee bezig. Dat is merkwaardig, vooral als je bedenkt dat in Latijns-Amerika de roep om erkenning van het leed steeds luider wordt. Zo eiste de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador in 2019 excuses van de Spaanse koning Felipe voor de verovering van vijfhonderd jaar geleden. Maar dat werd resoluut geweigerd. Afgelopen september deed de regiopresident van Madrid, Isabel Diaz Ayuso, er nog een schepje bovenop. „Spanje bracht het geloof, beschaving en vrijheid naar Latijns-Amerika”, zei ze als reactie op een uitspraak van de paus, die zich verontschuldigd had voor de rol die de kerk speelde tijdens de verovering van het continent.

Beeld van Columbus

Dat Spanje het koloniale verleden romantiseert, wordt ieder jaar op 12 oktober weer duidelijk. Spanjaarden in het hele land vieren dan Dia de la Hispanidad, een nationale feestdag waarbij de ontdekking van Amerika door Columbus wordt gevierd met een defilé in de hoofdstad Madrid. Maar in Latijns-Amerika werden tijdens de Black Lives Matter-protesten in verschillende landen beelden van Columbus omvergeworpen, als protest tegen de kolonisatie, racisme en slavernij. In Madrid staat op Plaza de Colón het enorme beeld van Columbus nog fier overeind. De viering van de kolonisatie vindt ieder jaar plaats op dat plein.

Ada Colou, de burgemeester van Barcelona, liet wel een tegengeluid horen toen ze in 2015 op Twitter stelde dat de Spaanse viering van het koloniale verleden een schande is. „Het is beschamend om te zien dat de Staat een genocide viert met een parade die 800.000 euro kost”.

De tweet leverde haar veel kritiek op. Zo tweette schrijver Juan Soto Ivars dat hij niet verantwoordelijk is voor het verleden. „Ik weet niet wie mijn betovergrootouders 500 jaar geleden hebben verkracht en de waarheid is, dat het me ook niets kan schelen”.

Die houding is merkbaar op de tentoonstelling. Het beeld dat Spanje vooral (religieuze) verlossing en rijkdom heeft gebracht, lijkt in het Prado nog steeds te gelden. Wat dat betreft is de gezichtsuitdrukking van het dienstmeisje op het doek van Antonio Rodriguez typerend: ze kijkt sip en angstig voor zich uit, terwijl ze de bloemen in haar hand stevig vasthoudt. Noem het verbijstering.

‘Tornaviaje’ is t/m 13 februari te zien in het is t/m 13 februari te zien in het Pradomuseum in Madrid.