Pluimveebedrijf in Bentelo geruimd vanwege vogelgriep

Op een pluimveebedrijf in Bentelo in Overijssel is vogelgriep vastgesteld, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Alle 120.000 kippen en 69.000 kippen op de daarnaast gelegen boerderij van dezelfde eigenaar moeten worden afgemaakt. Het is de tweede dag op rij dat er pluimveebedrijven worden geruimd. Dinsdag gebeurde dat al met 220.000 vleeskuikens in het Friese Blija.

Heel Europa kampt met een uitbraak van vogelgriep. Daarom geldt in Nederland sinds eind oktober een landelijke ophok- en afschermplicht. Volgens Duitse experts is het de ergste uitbraak van vogelgriep ooit in Europa.

Het gaat op het bedrijf in Bentelo om een gevaarlijke zogeheten hoog pathogene variant van de vogelgriep. Medewerkers van de NVWA zullen daarom in totaal 189.000 kippen afmaken. In een cirkel van drie kilometer rondom het getroffen bedrijf liggen nog vier pluimveebedrijven, die worden nauwlettend in de gaten gehouden. Er geldt ook een vervoersverbod in de tienkilometerzone rond het bedrijf.