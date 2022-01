Ooit gevreesde uitdager van Netflix nu definitief ter ziele

Het is nauwelijks meer voor te stellen, maar nog niet zo lang geleden was Popcorn Time een geduchte concurrent van Netflix. De app met de lachende bak popcorn als icoon leek in 2015, in een nog relatief onontgonnen streamingdienstlandschap, een blijvende speler te worden. Popcorn Time zag er gelikt uit, was gebruiksvriendelijk, het serie- en filmaanbod was in 2015 groter dan dat van Netflix, en bovendien: het was gratis. Eén probleem: de app was „zo illegaal als de pest”, zoals Tim Kuik van stichting Brein het verwoordde in NRC.

Deze week maakten de ontwikkelaars van Popcorn Time bekend definitief de stekker uit de dienst te trekken. Een reden werd niet genoemd, maar zeker is dat de interesse van gebruikers in de illegale dienst de laatste jaren flink is afgenomen. Gebruikersaantallen maakte Popcorn Time zeer zelden bekend, maar uit een door de ontwikkelaars zelf gedeelde analyse van zoektrends in Google, blijkt dat na de hoogtijdagen in 2015 het aantal keren dat er naar de dienst werd gezocht in de zoekmachine sterk is afgenomen. Een poging tot een revival in maart 2020 – het begin van de coronacrisis waardoor bioscopen sloten en meer mensen thuis gingen streamen – ten spijt.

De ontwikkelaars van Popcorn Time deelden dinsdag een Google-grafiek over het aantal zoekopdrachten naar ‘Popcorn Time’:

En zo is het reeds wegkwijnende „Netflix voor piraten” nu definitief ter ziele.

Popcorn Time zag in 2014 het levenslicht in Argentinië. Een groep computernerds ontwikkelde de app mede vanwege de volgens hen „belachelijke restricties” in de filmindustrie, zeiden ze in het Amerikaanse weekblad Time. Het film- en serieaanbod kwam via torrentnetwerken op de app terecht en wanneer een gebruiker op ‘play’ drukte voor Guardians of the Galaxy of een nieuwe aflevering Game of Thrones, werd de video tegelijk gedownload en gedeeld met andere mensen. Vernuftig, maar verboden.

Popcorn Time was, in tegenstelling tot de toenmalige downloadsites en illegale downloadprogramma’s, makkelijk te begrijpen en werd mede daardoor wereldwijd populair. Zo populair, dat Hollywood ongerust werd en druk uitoefende bij overheden om de dienst te blokkeren. Ook Netflix was op zijn hoede. In gesprek met NRC noemde topman Reed Hastings online piraterij „een grote bedreiging”. Toch ging Netflix nooit juridisch de strijd aan met Popcorn Time, want „schoon bronwater is in Nederland ook gratis, en mensen kopen het nog steeds in een flesje. Wij moeten goede flesjes blijven maken”, aldus Hastings.

De zorg in Hollywood en bij Netflix dat Popcorn Time hun verdienmodel zou aantasten, werd uiteindelijk niet bewaarheid. Na een langdurig kat-en-muis-spel tussen de filmindustrie en het platform – wanneer een versie van Popcorn Time verdween, dook het vervolgens in een andere hoedanigheid gauw weer op – leek het eind 2015 gedaan met de populariteit.

Dreigende rechtszaken

De Argentijnse oprichters hadden er wegens dreigende rechtszaken vanuit Hollywood al eerder de brui aan gegeven, maar door een ruzie verlieten nu ook meerdere belangrijke ontwikkelaars het project. Dat kwam doordat gebruikers via een in Popcorn Time geïntegreerde VPN – software waarmee internetters anoniem kunnen surfen – rond die tijd tóch gingen betalen voor de dienst: een paar dollar per maand. Gebruikers hadden de VPN nodig omdat in steeds meer landen autoriteiten dreigden boetes uit te delen aan individuele donwloaders. De ontwikkelaars vreesden dat de kans op een rechtszaak tegen hen groter werd nu ze geld verdienden aan de dienst. Voor gebruikers werd Popcorn Time ondertussen een stuk minder interessant, nu deze niet meer gratis was maar nog steeds illegaal.

Tegelijk was de Netflix-ster rijzende: begin 2016 werd de streamingdienst, die in 2013 al zijn entree maakte in Nederland, beschikbaar in 130 landen. Omdat het film- en serieaanbod snel vooruitging, en een abonnement relatief goedkoop was – zeker wanneer gebruikers één account deelden – werd de ‘noodzaak’ om ook een Popcorn Time-account te hebben steeds kleiner. Het gevolg: Netflix groeide naar 214 miljoen betalende abonnees in 2021, en Popcorn Time werd een streamingdienst in de marge.

Ondanks het einde van Popcorn Time blijft het illegaal bekijken en downloaden van films en series een probleem voor film- en serieproducenten. Volgens Torrentfreak, een nieuwssite over illegaal downloaden, verdubbelde het aantal bezoekers van torrentwebsites in 2020 wereldwijd zelfs. Een populaire Popcorn Time-variant heeft zich echter niet meer aangediend.