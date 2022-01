Mijn eerste dag coschappen. De zakken van mijn witte jas puilen uit van de spiekbriefjes terwijl ik me onzeker een weg baan door de kliniek. Ik sta zenuwachtig te dralen voor de deur waar ik straks een spreekuur meeloop, wachtend op de arts. De doktersassistente komt aanlopen en vertelt me: „De eerste patiënt heeft metrouitval.” Mijn hersenen beginnen te kraken. Neurologische uitval? Van wat? Door metronidazol? De assistente ziet mijn wazige verwarring grinnikend aan en vervolgt, „de metro, die rijdt niet”.

