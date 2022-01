Macron stapt verkiezingsrace in met gebruik van vulgair woord ‘emmerder’

„De niet-gevaccineerden, ik heb echt zin om ze te treiteren.”

Met deze woorden heeft president Emmanuel Macron de Franse verkiezingscampagne op scherp gezet. De frase is afkomstig van een dinsdagavond gepubliceerd interview met Le Parisien waarin de president zegt dat hij zin heeft niet-gevaccineerden „tot het uiterste” te irriteren, dwars te zitten, omdat ze zich niet willen laten prikken. Hiervoor gebruikt hij het groffe, van merde (poep) afgeleide werkwoord emmerder.

Macrons politieke tegenstanders, in hoogspanningsmodus vanwege de steeds dichterbij komende presidentsverkiezingen van april, buitelen sinds de publicatie over elkaar heen om zich uit te spreken over de woorden van de president. Niet alleen gebruikt Macron vieze woordjes (emmerder is in sociale context overigens totaal geaccepteerd), vooral zou hij met zijn uitspraken polariseren en zijn dédain ten opzichte van een deel van het Franse volk tonen – kritiek die de president, die als arrogant en elitair wordt gezien, niet onbekend kan voorkomen. „Hij heeft zichzelf nooit beschouwd als president van alle Fransen”, concludeerde de uiterst rechtse Marine Le Pen dinsdag tegenover nieuwszender BFMTV.

Pass vaccinale

Dinsdagavond, na de publicatie van het Le Parisien-interview, werd voor de tweede keer het voortslepende debat over de zogenoemde pass vaccinale in het parlement opgeschort. Dit draait om een wetsvoorstel dat bepaalt dat vanaf 15 januari alleen nog gevaccineerde of onlangs van een coronabesmetting herstelde Fransen toegang krijgen tot onder meer horeca, sportscholen en culturele instellingen.

Tot dusver leek het erop dat het voorstel op een meerderheid in het parlement kon rekenen. Bij de hervatting woensdagmiddag zal blijken of Macrons uitspraken daar verandering in hebben gebracht.

Omdat Macron maar al te goed weet dat zijn woorden in verkiezingstijd letter voor letter worden gespeld, is de kans nihil dat hij zich per ongeluk deze woorden heeft laten ontvallen. De vraag is dus waaróm hij zich zo heeft uitgelaten.

Vermoedelijk, schrijft journalist Frédéric Says van radiozender France Culture, deed Macron een poging om naar oud-president Georges Pompidou te verwijzen. Die stelde ooit dat de overheid Fransen niet moet lastigvallen (emmerder) met bureaucratisch gedoe – een citaat dat in politieke context sindsdien talloze keren is herhaald. Macron gebruikte een vergelijkbare zinsopbouw als zijn voorganger, wat hierop wijst.

Maar de president hoopte waarschijnlijk vooral in te spelen op de onrust die speelt bij veel (gevaccineerde) Fransen. Al dagen worden er in het land dag in dag uit recordaantallen coronabesmettingen vastgesteld – dinsdag waren dat er ruim 270.000 – en ook de ziekenhuizen liggen steeds voller met veelal ongevaccineerde coronapatiënten. De frustratie over landgenoten die zich niet laten vaccineren en de angst dat er lockdowns zullen volgen, neemt zienderogen toe en uit zich ook steeds vaker in confrontaties. Zo circuleerde er de afgelopen dagen een video waarop te zien is hoe antilockdowndemonstranten een journalist verbaal aanvallen.

Lezersvraag

Het is goed mogelijk dat Macron probeerde in te spelen op dit sentiment – hij deed zijn gewraakte uitspraak niet toevallig in reactie op een lezersvraag over medische operaties die zouden zijn uitgesteld vanwege de hoge aantallen ongevaccineerden op de intensive care. Zijn woordvoerder Gabriel Attal zei woensdagmiddag: „De opmerkingen van de president vallen in het niet bij de woede van de meerderheid van de Fransen.”

Of hij daar gelijk in heeft, zullen de peilingen de komende weken uitwijzen. In elk geval is de campagnetijd nu echt begonnen. Zoals Frédéric Says schrijft: „Zou een president dit moeten zeggen? Nee. Maar een kandidaat? Ja.”

Hoewel de emmerder-uitspraak woensdag het Franse nieuws domineert, ging Macron elders in het interview verder met zijn aanval op ongevaccineerde Fransen. Zo stelt hij dat niet-gevaccineerden hun vrijheid gebruiken om die van anderen te beperken. „En dan word je een onverantwoordelijke. Een onverantwoordelijke is geen burger meer.”

Voor veel politiek commentatoren is juist dít de frase waar men over zou moeten vallen. Zoals columnist Ellen Salvi van de linkse nieuwssite Médiapart schrijft: „Emmanuel Macron legt uit dat hij mensen niet wil dwingen [tot vaccinatie]. Maar ze hun burgerschap ontnemen doet toch niets anders dan miljoenen Fransen van hun vrijheid te beroven?”

De president zelf is nog niet teruggekomen op zijn woorden. Wel vroeg zijn woordvoerder Attal zich woensdag hardop af wie nou degene is die treitert, om zijn eigen vraag te beantwoorden met: „De mensen die zich tegen het vaccin keren.”