Waar verheugen NRC-lezers zich op in 2022?

Speculaaspop

Gijsbert van Es, Leiden

„Mijn grootvader Gijs van Es was brood- en banketbakker. Een eeuw geleden, in augustus 1922, opende hij trots zijn eigen zaak. Mijn vader, Henk van Es, werd in een splinternieuwe bakkerij geboren, op 18 november 1922. Ik verheug me erop dit ‘eeuwfeest’ te vieren: van een bakkerij (die sinds 1970 niet meer bestaat) en de 100ste verjaardag van mijn vader, die in 1998 overleed.

Terugdenkend herinner ik mij de geuren van december het sterkst: van speculaas en pepernoten, van kerststollen en kerstkransen, van oliebollen en appelbeignets. Iedere Sinterklaasavond bak ik traditiegetrouw een speculaaspop, met de houten plank die nu sinds bijna honderd jaar in de familie is. Vooral voor de geur van december.

Op het komende ‘heerlijk avondje’ ga ik me voorbereiden door er een hele ‘bakkersdag’ van te maken – om het hele repertoire van Sint-zoetigheden te bakken: met óók pepernoten, óók suikerhart en óók een ‘lè-èt-ter va-an ban-kè-èt’!”

Tent in de tuin

Frank Schalken, Castricum

„Ik ga in het nieuwe jaar regelmatig in een tent in onze achtertuin slapen. Dicht bij de natuur en de frisse lucht. Ik heb een stevige tent gekocht. Die komt op een vlonder te staan die ik in januari ga bouwen. Het leven mag niet saai worden. Ik ben dol op kamperen, maar elke week eropuit trekken is nogal een stap. Toen dacht ik: waarom niet gewoon thuis in de tuin? Mijn vrouw en kinderen zien het wel zitten om af en toe ook in de tent te slapen.”

Het kleine leven

Ivonne van Akkeren, Tilburg

„Ik verheug me op het kleine leven: mijn persoonlijke versie van ‘My favourite things’, zoals Maria zong in The Sound of Music. Voor mij zijn dat dingen als pure chocolade, zingen en zachte stof tegen mijn huid. Maar meer nog: aandacht! – voor mijn man en onze zoon, voor vrienden en familie natuurlijk. Ik hoop dat we in het nieuwe jaar veel tijd voor elkaar kunnen vrijmaken.”

Kindervoorstelling

Eline Levering, Gouda

„Ik zie ernaar uit voor de eerste keer met mijn bijna vierjarige zoontje naar een kindervoorstelling in het theater te gaan. We hadden eerder kaartjes, voor ‘Dikkie Dik’, maar die voorstelling ging niet door. En hij gaat binnenkort voor het eerst naar de basisschool, dat wordt ook een bijzonder moment.”

Adele

Martine van Grieken, Den Haag

„Hierover hoef ik niet lang na te denken: het concert van Adele, volgend jaar juli in Hyde Park, Londen! Toen ik hoorde over dit concert heb ik alles op alles gezet om kaarten te krijgen. Dat is gelukt. Ik heb geweldige VIP-kaarten; wat ze kosten, heb ik verdrongen. Toen ik onze 16-jarige zoon Mees vroeg of hij mee wilde, antwoordde hij: ‘Wel mee naar Londen, niet mee naar Adele.’ Het is zoals bami eten: als je ermee overvoerd raakt, gaat het tegenstaan. Mijn partner en ik gaan lekker samen. Nog 175 nachtjes slapen…”

Eigen knoflook

Bert van der Molen, Dokkum

„Ik teel van alles: sjalotten, rode bieten, aardappelen, wortelen, radijs, courgette, suikermais, sperziebonen, kruiden, kalebassen, tomaten, komkommers. Allemaal puur biologisch. En ik heb fruitbomen en bloemenmengsels voor de biodiversiteit, natuurlijk. Maar één ding was me nog niet gelukt: knoflook. Wat bleek, toen ik informeerde bij een andere tuinder? Ik had het verkeerde seizoen gekozen om knoflook te planten. Ik dacht dat dit in de zomer moest, maar knoflook moet in de eerste helft van oktober de grond in. Dat is de regel 10-10-10-10: 10 oktober, tien centimeter diep, tien centimeter afstand. Knoflook heeft kou nodig om te groeien. Ik ben supernieuwsgierig hoe de knoflook zich gaat ontwikkelen en al helemaal naar eind juni of juli als ik, hopelijk, kan oogsten. Hoe zal mijn eigen knoflook smaken? Ik kijk er echt naar uit.”

Trouwfeest

Mariken de Jonge-Klaasen, Arnhem

„Hopelijk kunnen mijn man Jan Maurits en ik op de langste zaterdag van 2022, 18 juni, eindelijk ons trouwfeest vieren, in het Openluchtmuseum. Al twee keer, in 2020 en 2021, hebben we dat afgeblazen, door corona. Getrouwd zijn wij al wel, in 2019. We verheugen ons erop dat het feest dit jaar eindelijk écht kan doorgaan.”

Maandagochtend

Bruno van den Elshout, Den Haag

„Ik verheug mij op alle maandagochtenden. Dan wandel ik, drieënhalf uur lang, en steeds dezelfde route. Ik doe dit sinds vijf jaar. Soms loop ik alleen, soms met z’n tweeën, drieën of vieren. Iedereen is welkom. De wandeling begint om 9 uur bij mijn voordeur. We lopen via het strand naar een koffietentje in de stad. Een regel is, zeg ik altijd vooraf, dat je de héle wandeling meemaakt. Het gaat om oprechte aandacht voor elkaar en de omgeving, niet om ‘even een uurtje tussendoor’. Ik beschouw deze gewoonte als een vorm van ruimte maken voor de week die komt. Ik nodig mezelf en anderen daartoe uit.”

Nomaden

Angela Kreijns, Dordrecht

Mijn man Tino en ik gooien het roer radicaal om in 2022. Samen met ons dochtertje van drie jaar gaan we een puur nomadisch leven leiden. Ons appartement hebben we verkocht. Ons enige bezit past straks in twee rolkoffers. We beginnen in Colombia. We willen daar zien en leren hoe gemeenschappen van indianen geheel zelfvoorzienend leven. Later willen we misschien ook meereizen met nomadische groepen in Mongolië en Kirgizië, maar ons reisplan ligt niet vast. We vertrekken in de laatste week van januari. Onze reisverslagen, foto’s en video’s via sociale media zorgen voor ons inkomen.”

Leraar scheikunde

Bart Jacobse, Haarlem

„Na een loopbaan als strategieconsultant wordt dit het jaar waarin ik aan de slag ga als docent scheikunde in het voortgezet onderwijs. Ik loop hiermee al tien jaar in mijn hoofd; nu gaat het echt gebeuren. Spannende stap, ik heb er heel veel zin in!”

Zijn

Katja Staring, Goirle

„Bijzonder is dat ik voor 2022 juist géén grootse plannen, ideeën of voornemens heb. Ik ga gewoon eens wat meer ‘zijn’.”