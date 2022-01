Langzaam regisseert Christian Eriksen zijn rentree als profvoetballer

Bloemen. Zoveel bloemen. Ze bleven maar komen. Steeds zeiden de artsen tegen Christian Eriksen (29) dat er weer nieuwe ladingen waren afgeleverd in het ziekenhuis. Elke keer was hij, de Deense voetballer, weer verbaasd. „Ik had nooit gedacht dat mensen mij bloemen zouden sturen, alleen maar omdat ik vijf minuten levenloos was. Het heeft blijkbaar enorme indruk gemaakt op veel mensen”, zegt Christian Eriksen tegen de Deense televisiezender DR, in het eerste interview na zijn hartstilstand.

De hartstilstand die niemand is ontgaan. Zaterdag 12 juni viel Eriksen ineens voorover, tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland in het Parken-stadion van Kopenhagen. Beelden van het Deense elftal dat met de armen over elkaar rond Eriksen ging staan – huilend, biddend, smekend. De vrouw van Eriksen die door aanvoerder Simon Kjaer werd getroost en minutenlang moest toekijken hoe haar geliefde werd gereanimeerd. Daarna een sprankje hoop toen Eriksen bij kennis leek te zijn op de brancard en vervolgens goed nieuws uit het ziekenhuis – hij zou het overleven.

WK in Qatar

Toen werd het stil. Niet op de tribunes, tijdens het EK. Er waren massale staande ovaties, supporters zongen liedjes voor Eriksen, vanuit de hele wereld klonk steun. Maar van Eriksen zelf werd vrijwel niets vernomen. Tot deze week. Donderdagavond zendt de Deense televisiezender DR een documentaire uit over het herstel van Eriksen – hij spreekt zelf ook voor het eerst over het afgelopen half jaar. De voetballer zette eerder in de week al een aantal fragmenten op sociale media.

Zo regisseert Christian Eriksen langzaamaan zijn rentree. Want daarom treedt hij weer naar buiten: Eriksen wil terugkeren als voetballer. „Mijn doel is het WK in Qatar. Daar wil ik spelen. Dat is voortdurend mijn mindset geweest. Het is een doel, een droom, of de bondscoach me nu selecteert of niet. Ik ben ervan overtuigd dat ik kan terugkeren, want ik voel me niet anders. Fysiek ben ik weer in topconditie”, zegt Eriksen in de documentaire. „Ik wil terugkeren in het Parken-stadion en bewijzen dat dit eens maar nooit weer was.”

Mensen hoeven niet te denken dat ik weer omval Christian Eriksen voetballer

Hij kán ook weer voetballen. Eriksen heeft een apparaatje (ICD) gekregen dat ingrijpt bij gevaarlijke hartritmestoornissen. Mocht het gebeuren, dan krijgt Eriksen een schokje, waardoor zijn hart weer normaal gaat functioneren. Ajax-speler Daley Blind heeft sinds een aantal jaar eenzelfde apparaatje nadat bij hem hartproblemen (ontstoken hartspier) werden geconstateerd. Hij kan er zonder problemen mee voetballen op topniveau.

Zo is het voor Eriksen ook, vertelde hij. Zijn hart is op alle mogelijke manieren getest. Problemen zijn er na die ene keer in het Parken-stadion niet meer geweest. „Er is dus geen reden om niet terug te keren”, zei Eriksen. Hij kan, zegt hij, zelfs weer onbevangen op het veld staan: „In het begin was ik een beetje voorzichtig, maar ik ben zo goed getest dat ik niet meer bang ben. Mensen hoeven niet meer te denken dat ik weer omval.”

Nieuwe club

Direct nadat de eerste fragmenten online kwamen, begon in Denemarken en daarbuiten de discussie over de vraag welke club Christian Eriksen zou contracteren. Zijn verbintenis met Internazionale uit Milaan is ontbonden. In Italië is het verboden om met een ICD-apparaatje te voetballen. Het was dus simpelweg onmogelijk voor Eriksen om terug te keren bij zijn oude club. Eriksens zaakwaarnemer zei deze week tegen de BBC dat Eriksen graag weer in Engeland zou spelen. Hij speelde tussen 2013 en 2020 voor Tottenham Hotspur en was daar zeer succesvol en populair. Ook Ajax, waar Eriksen zijn carrière op het hoogste niveau begon, wordt genoemd in de Deense pers.

De kans dat Eriksen snel een club vindt is groot. Hij is een zeer begaafde middenvelder, tot zijn hartstilstand de belangrijkste voetballer van Denemarken. De Deense bondscoach Kasper Hjulmand liet in de Deense pers al weten dat hij het „geweldig” zou vinden als Eriksen weer international wordt. „Het zou onze kansen vergroten om het goed te doen op het WK. Hij is een goed mens en een van onze belangrijkste spelers, zowel op als naast het veld.”

Ja, hij kan het nog, zegt Eriksen, een bal piekfijn in de bovenhoek krullen. Hij wíl het ook, al zal het nooit meer zo belangrijk voor hem zijn als vroeger. Eriksen stelt zich weleens voor dat hij er niet meer zou zijn. Die gedachte probeert hij dan snel af te schudden: „Ik kan met mijn kinderen spelen. Ik ben er nog, gelukkig.”