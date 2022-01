Lange arm van Trump bedreigt democratie in Verenigde Staten

Geladen met desinformatie bestormden aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump een jaar geleden het Capitool. In de overtuiging dat niet Joe Biden, maar hún man had gewonnen, probeerden ze met geweld ervoor te zorgen dat hun volksvertegenwoordigers het verkiezingsresultaat zouden vernietigen.

Nu, twaalf maanden later, is duidelijk dat het niet ging om een zooitje ongeregeld, spontaan opgejut door een toespraak van Trump. Uit de verhoren van de zogeheten ‘Select Committee to Investigate the January 6th Attack on the United States Capitol’ blijkt dat de aanval door meerdere betogers al weken eerder werd besproken. Dat hoge medewerkers van Trump betrokken waren bij de voorbereiding ervan. Dit jaar zal de commissie haar conclusies publiceren.

Wat pijnlijk duidelijk is, is dat wat die bevindingen ook zullen zijn, een deel van de Amerikanen ze niet zal willen geloven. Want de bestorming van het Capitool heeft de Verenigde Staten niet verenigd – zoals je zou verwachten na een grote, schokkende nationale gebeurtenis, die het hart van de democratie trof.

Integendeel. De leugen dat Trump is beroofd van zijn presidentschap heeft zich kunnen wortelen: 71 procent van de Republikeinen denkt dat Biden niet rechtmatig is gekozen. Verontrustender: bijna een derde van de onafhankelijke kiezers denkt dat óók. 74 miljoen Amerikanen stemden op de Republikeinen.

Zorgelijk is ook dat de leugen vat heeft gekregen op de Republikeinse partij. Conservatieven die de Trump-lijn niet ondersteunen, zijn gemarginaliseerd. Worden behandeld als dissidenten. Beseffen dat zij zelf geen kans maken op herverkiezing zonder steunverklaring van de oud-president. In november zijn de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaatszetels.

Nóg zorgelijker is dat de Republikeinen wettelijke pogingen ondernemen om in de toekomst verkiezingsuitslagen te beïnvloeden. In negentien staten zijn stappen gezet om het kiesrecht te beperken: stemmen per post – volgens Trump ‘gevaarlijk’ – kan niet meer, het aantal stembureaus is verkleind, registratielijsten zijn opgeschoond maar kiezers is niet verteld dat ze zich daardoor opnieuw moeten registreren. Dat raakt vooral diegenen die gezien hun achtergrond op de Democratische partij stemmen.

In een aantal – Republikeinse – staten wordt geregeld dat de zittende meerderheidspartij de verkiezingsuitslag kan bepalen. Zo wordt stemmen betekenisloos. Een vikinghelm en een honkbalknuppel zijn niet meer nodig als de democratie wordt uitgehold.

Het is een schande dat een partij zich hiervoor leent. In een gezonde democratie zou de verliezer bij zichzelf te rade zijn gegaan wat er mis is gegaan, hoe bij een volgende verkiezing kiezers wel kunnen worden overtuigd. In een gezonde democratie blijft het algemeen belang altijd voorop staan, en de democratie zeker.

De VS worden door velen niet meer als een voorbeeldland gezien, maar navolging krijgt het land nog vaak genoeg. Toen met de opening van Guantánamo Bay de VS martelingen sanctioneerden, zagen andere – minder democratische - landen dat als een aanmoediging. De aanvallen van Trump op media zijn eveneens overgenomen. ‘Fake news’ is een term die zelfs door Nederlandse politici in de mond wordt genomen.

De ontwikkelingen in de VS moeten iedereen zorgen baren. Het is te hopen dat de manier waarop Amerika democratische waarden uitdraagt in de wereld niet permanent wordt beschadigd.