‘Laat ministers transparanter zijn over hun zakelijke banden’

Kamerlid Joost Sneller (D66) zag het dit najaar helemaal voor zich: hoorzittingen in het parlement waarbij de aanstaande bewindslieden aan de tand zouden worden gevoeld over hun financiële belangen, over relevante werkervaring en over hun capaciteiten. Sneller had nog de steun van hetzij PvdA, hetzij de SP hetzij de ChristenUnie nodig, vertelt hij lachend. Alle drie weigerden hun steun.

Ministers en staatssecretarissen kunnen weliswaar worden weggestuurd door het parlement, maar benoemd worden ze door de Koning, zo leert het staatsrecht.

In de praktijk is het niet Willem-Alexander, maar de formateur die de voorgedragen bewindslieden onderwerpt aan de laatste controles. Deze week voert Mark Rutte gesprekken met de mannen en vrouwen die aanstaande maandag op het bordes zullen staan. Daarbij zal Rutte de resultaten doornemen van verschillende veiligheidsonderzoeken die zijn verricht. Zoals door justitie, om te kijken of de kandidaat een strafblad heeft, en door de Belastingdienst, die het ‘fiscale gedrag’ van de aanstaande bewindspersoon heeft onderzocht. De AIVD heeft in zijn systemen ‘naslag’ gedaan om te kijken of de inlichtingendienst beschikt over informatie over de kandidaat.

Daar blijft het niet bij. Rutte zal de aanstaande bewindslieden ook vragen naar relevante nevenfuncties, naar mogelijk belastende informatie en naar financiële en of zakelijke belangen. Daarbij moet zelfs de ‘schijn van belangenverstrengeling’ worden voorkomen. In het hypothetische geval dat Mark Harbers (VVD), de aanstaande minister van Infrastructuur en Waterstaat, beschikt over een substantieel aandelenpakket Air France-KLM, is dat een probleem. In dat geval zal Harbers zijn aandelen moeten verkopen of ‘op afstand’ moeten plaatsen, waarbij hij het financiële beheer overdraagt. Pijnlijk detail: verschillende ministers van het kabinet Rutte III, zoals Wiebes, Grapperhaus, Kaag en Hoekstra lieten dat ‘op afstand plaatsen’ doen door notaris Frank Oranje van advocatenkantoor Pels Rijcken, die later voor vele miljoenen bleek te hebben gefraudeerd.

Ook nadat belangen ‘op afstand’ zijn geplaatst, kan een minister in opspraak komen. Voor zijn benoeming tot minister van Financiën in 2017 verkocht CDA-leider Wopke Hoekstra een belang van 26.500 euro in een bedrijf dat safari’s in Afrika organiseert. De opbrengst schonk hij aan een goed doel. Keurig volgens de regels, maar toch kwam er een schandaal van. Afgelopen najaar bleek dat het safaribedrijf waarin Hoekstra had belegd opereerde via een postbusfirma op de Maagdeneilanden. Hoekstra wist dat naar eigen zeggen niet, bovendien had hij premier Rutte voor zijn aantreden geïnformeerd over de transactie.

Het ‘Hoekstra-debacle’ heeft het vertrouwen in de politiek wél geschaad Rosa Juffer Open State Foundation

Anticorruptieorganisaties pleiten al langer voor veel verder gaande openheid rond de financiële belangen van politici – bijvoorbeeld door een openbaar register. Wat Hoekstra deed was weliswaar niet verboden, zegt Rosa Juffer van de Open State Foundation, maar het „Hoekstra-debacle” heeft wél het vertrouwen in de politiek geschaad. „Meer transparantie had dat kunnen voorkomen.”

De corruptiewaakhond van de Raad van Europa is kritisch over de transparantie van de Nederlandse ministers. In 2018 deed de Group of States against Corruption (Greco) een aantal aanbevelingen over transparantie rond topfuncties in het landsbestuur. Afgelopen juli constateerde de organisatie dat geen van deze aanbevelingen was uitgevoerd. Zo bestaat er in Nederland geen openbaar overzicht van financiële belangen van bewindslieden, dat regelmatig wordt geüpdatet. Dat was niet per se een probleem, zo schreef minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) in een reactie, gezien de „sterke integriteitscultuur” die in Nederland heerst.

„In Nederland bestaat het sterke gevoel dat we een corruptievrij land zijn”, zegt Bart Vollebergh van Transparency International Nederland. Vollebergh wil niet beweren dat Nederland een bananenrepubliek is. Maar net als de Open State Foundation pleit Transparency International voor duidelijke normen (inclusief een openbaar register), die zijn vastgeklonken in een duidelijke integriteitswet.

Voorlopig moet Nederland het echter doen met de motie van D66’er Joost Sneller die wél werd aangenomen door de Kamer. Daarin vraagt Sneller het kabinet openbaar te maken „wat de zakelijke belangen van de aantredende bewindspersonen zijn”, en deze „jaarlijks bij te werken.”

Afgelopen december reageerde het kabinet voorzichtig positief. In een brief aan de Kamer verwees premier Rutte naar de regels zoals die zijn vastgelegd in 2002 door het eerste kabinet Balkenende, waarin staat dat „onverenigbare” financiële belangen (en de oplossing daarvan) worden gemeld in een brief aan de Kamer. Indien tijdens de kabinetsperiode er iets verandert in de financiële situatie van de bewindspersoon waardoor „de schijn van vooringenomenheid” opnieuw kan worden gewekt, zal er een nieuwe melding worden gedaan, zo beloofde de premier.

Volgens de regels van Balkenende I wordt de schijn van vooringenomenheid gewekt vanaf een belang van 25.000 euro of meer. D66-KamerlidJoost Sneller is positief over de aanscherping van het kabinetsbeleid. „Als het gaat om het opgeven de financiële belangen is Nederland nu Greco-compliant.”

Is dat ook zo? Rosa Juffer van de Open State Foundation wijst erop dat het kabinet niet van plan lijkt te zijn om een compleet overzicht van alle belangen te geven. „Hiermee wordt niet aan de motie voldaan.” Transparency International vindt de kabinetsreactie „niet verrassend, maar wel teleurstellend”, zegt Bart Vollebergh: „Dit is gewoon onvoldoende.”