Kunstenaars laten in New Orleans de ziel van de stad zien

Orkaan Ida schopte het leven in New Orleans in de war toen ze op 29 augustus 2021 landde aan de kust van Louisiana. Zo’n zestien jaar eerder hield orkaan Katrina huis in de stad. De wijk Lower Ninth Ward werd toen half weggevaagd. Het ‘goede’ dat uit Katrina voortkwam, was de oprichting van de Prospect-biënnale in de stad. De eerste editie in 2008 – van initiatiefnemer Dan Cameron – was meteen een groot succes, vooral omdat het kunstenaars van kleur toonde die elders niet te zien waren. De hype van Afrikaans-Amerikaanse kunst was toen nog niet begonnen. Prospect bood iets nieuws ten opzichte van bestaande tentoonstellingen als de Carnegie International (iedere vijf jaar in Pittsburgh) en de Whitney Biënnale in New York. Nu is er de vijfde Prospect, geplaagd door Covid-19 én Ida en een jaar later geopend dan gepland.

De historie van Prospect is rommelig. Genoeg ambitie, weinig geld. Op de succesvolle eerste editie volgde een variant met louter kunstenaars uit New Orleans, door gebrek aan fondsen. Het biënnale-tempo bleek niet te handhaven en dus werd geopteerd voor de triënnale-formule. Nu bij editie vijf lijken geldproblemen opnieuw voor een afgeslankte versie te hebben gezorgd. Het zwaartepunt ligt bij het organiserende Contemporary Arts Center (CAC) en het daar tegenoverliggende Ogden Museum. Het grote museum in de stad – NOMA – doet dit keer niet mee. Wel zijn er dertien losse locaties, verspreid over de stad, waar vaak maar één enkele kunstenaar te zien is. Met in totaal tweeënvijftig deelnemende kunstenaars is het desondanks een behoorlijke Prospect geworden.

Werk van Willie Birch (2021) op Prospect.5:

‘Yesterday we said tomorrow’ in het Ogden Museum of Southern Art, New Orleans.

Foto’s Jonathan Traviesa

Willie Birch is een kind van de stad. Hij was al bij Prospect.1 vertegenwoordigd en gaat nu op herhaling in het Ogden Museum. In een heldere tekenstijl, met geprononceerde, gestileerde lijnen, registreert hij het straatbeeld van de stad. Typerend zijn de shotgun-huizen: smalle, langwerpige houten constructies met voor- en achterdeur op één lijn en soms een veranda aan de voorkant, van oudsher dé woning voor de zwarte bevolking. Precies ook de huizen die in de orkaanstormen hard werden getroffen. De tekeningen zijn een eerbetoon aan de ‘gewone’ stad, van de alledaagse inwoners, die al decennia aan de ‘verkeerde’ kant van het sociale spectrum zitten. Via Birch kijk je in de ziel van stad.

Reuzenrad

New Orleans is een stad vol trauma. De herinnering aan ‘Katrina’ blijft springlevend. Dat was al zo voordat Ida opnieuw toesloeg en de wonden weer vers maakte. Prospect.5 kon niet ontkomen aan directe referenties. Het meest direct is Kevin Beasley. Hij kocht in 2020 een kavel in de Lower Ninth Ward, de wijk die het hardst getroffen werd tijdens Katrina. Zijn gedetailleerde tekeningen documenteren de desolate staat van het gebied, ook nu nog na al die jaren. Zo langzaam gaat het herstel.

Foto Jonathan Traviesa

Ook EJ Hill maakt de heftige geschiedenis tastbaar. In het Joe W. Brown Park – ver buiten het centrum aan de oostkant van de stad – plaatste hij, half begraven in de grond, het restant van een reuzenrad dat ooit in Six Flags New Orleans stond. Bij dit pretpark hangt nog steeds een bordje ‘gesloten door storm’. Het ging nooit meer open.

Kiki Smith kiest in het CAC voor een meer indirecte benadering met tekeningen van stormwolken van boven bezien – als op weerkaarten – die een vreemd soort poëzie aan deze destructieve natuurkrachten geven. Schoonheid in wreedheid.

Jazzalbum

Het thema van Prospect.5 is ‘Yesterday We Said Tomorrow’, ontleend aan de titel van een jazzalbum uit 2012 van Christian Scott aTunde Adjuah. Omzien, maar wel vanuit een perspectief op de toekomst. Doorgaan met de wetenschap van de realiteit van het verleden. En dat wordt zowel overdrachtelijk als meer concreet opgevat. Zoals door Celeste Dupuy Spencer. In haar rauwe, expressieve schilderijen – te zien in het Ogden Museum – adresseert ze de gebeurtenissen van ‘gisteren’ compromisloos. Topstuk is het werk Don’t You See That I Am Burning (2021) waarin ze ondubbelzinnig de aanval op het Capitool van 6 januari 2021 verbeeldt. Het is een eigentijds historieschilderij, waarin de waanzin indringend in beeld wordt gebracht.

Werk van Celeste Dupuy Spencer in het Ogden Museum of Southern Art, New Orleans.

Foto Jonathan Traviesa Werk van Celeste Dupuy Spencer in het Ogden Museum of Southern Art, New Orleans.

Foto’s Jonathan Traviesa

Onvermijdelijk is het onderwerp ‘Black Lives Matter’. Je kunt geen tentoonstelling van hedendaagse kunst maken in de huidige Verenigde Staten, zonder dat dit thema ergens sluimert. Karon Davis geeft er een mooie draai aan. Ze maakte een zwarte muur waar heel subtiel de letters van de woorden ‘black matter’ op zijn aangebracht. Als blinkende sterretjes aan het firmament en daarmee een solide, onontkoombare plek in de kosmos. Elliott Hundley vertaalt het thema in een gigantische collage in het Newcomb Art Museum van de Tulane University: een duizelingwekkende hoeveelheid afbeeldingen van lichamen en lichaamsdelen die zich over meters uitstrekt. ‘The body’ als inzet van cultuurpolitiek én -strijd.

Zuidelijke cultuur

Een kracht van de Prospect-serie is dat ze veel voeling heeft met de ‘zuidelijke’ cultuur, waardoor ze andere invloeden toont dan de ‘noordelijke’ kunstmanifestaties. Een voorbeeld daarvan is de installatie van The Neighborhood Story Project dat een ode brengt aan de voodoo-altaren die in de omgeving van New Orleans nog volop in huizen te vinden zijn.

Fotograaf Dawoud Bey toont in The Historic New Orleans Collection in het hart van het French Quarter een indringend videoportret van de oude plantage Evergreen, waar de slavenhutten nog altijd strak in het gelid opgesteld staan, als memento’s van de afschuwelijke geschiedenis van de streek.

Prospect.5 is t/m 23 januari te zien op meerdere locaties in New Orleans. Inl: is t/m 23 januari te zien op meerdere locaties in New Orleans. Inl: prospectneworleans.org