Kazachse president zet oud-alleenheerser uit functie, onrust duurt voort

President Kassym-Jomart Tokajev van Kazachstan heeft woensdag zijn voorganger Noersultan Nazarbajev uit zijn rol gezet als voorzitter van de veiligheidsraad van het land. Hij neemt de functie zelf over, zo zei hij volgens internationale persbureaus tijdens een toespraak op de Kazachse tv. Ook kondigde Tokajev aan met harde hand in te zullen grijpen tegen de massale protesten in het land. Sinds vier dagen demonstreren inwoners tegen een verdubbeling van de prijs van de brandstof lpg en het overheidsbeleid. Meerdere publieke gebouwen werden bestormd en vernield of worden bezet.

De demonstraties begonnen vanwege een plotselinge verhoging van de prijzen voor lpg, maar richtten zich ook op de rol die voormalig president Nazarbajev (81) tot woensdag nog altijd vervulde in het land. De alleenheerser was dertig jaar lang president, voordat hij in 2019 zijn positie overdroeg aan de 68-jarige Tokajev. Door zelf de positie van voorzitter van de veiligheidsraad te bekleden, behield Nazarbajev een belangrijke politieke positie - hoewel voor de buitenwereld onduidelijk was hoe ver zijn invloed precies reikte. Tokajev kondigde op tv enkel aan de functie te hebben overgenomen, zonder Nazarbajevs naam te noemen.

Sociale media

Eerder op de woensdag bood de regering van Kazachstan onder leiding van premier Askar Mamin haar ontslag aan bij Tokajev, maar dat deed de woede van de demonstranten niet afnemen. De protesten, die dinsdagavond zo’n vijfduizend demonstranten op de been brachten in Almaty, lijken woensdag verder te escaleren. Op beelden is te zien dat ramen van het hoofdkwartier van de partij van Tokajev, Noer Otan, zijn ingegooid en rookwolken opstijgen uit het gebouw. Ook andere overheidsgebouwen in verschillende steden zijn vernield of worden bezet. Datzelfde geldt voor de luchthaven van Almaty, waar inmiddels al het vliegverkeer is stilgelegd na een bestorming door demonstranten.

In het hele land ligt internet eruit, waardoor demonstranten niet via sociale media met elkaar kunnen communiceren. Ook zijn Kazachse nieuwssites onbereikbaar. Toch lukt het sommige demonstranten om beelden te plaatsen op Instagram en Twitter. Hierop is volgens persbureau Reuters onder meer te zien dat het kantoor van de burgemeester in Almaty in brand staat. Ook zouden er geweerschoten in de buurt van het kantoor in Almaty te horen zijn.

Lees ook: Regering Kazachstan treedt af na grootschalig protest, rellen gaan door