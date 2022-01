Eerlijk: eind 2021 was gewoon naadje. Het begon half november al te borrelen, maar richting Kerst zat ik weer bij de huisarts te janken. Om de zoveel jaar komt alle drab uit mijn verleden naar boven, en daar moet ik dan vervolgens weer een paar maanden in zitten wroeten voor ik verder kan. Dit keer had ik er absoluut geen zin in. Telkens als ik voor een doorverwijzing mijn levensverhaal moet doen, zitten dokters, praktijkondersteuners en therapeuten eerst twintig minuten hysterisch mee te schrijven, woorden te omcirkelen en tijdslijnen te trekken. Dan gaan ze alles doorlezen – terwijl ik naar mijn knieën staar – en zeggen dan, meestal: ‘Jéétje.’

Zo nu en dan spreek ik op straat mijn achterbuurman. Tijdens een van onze praatjes vertelde hij me dat hij al zijn geld inzet op cryonics. Voor wie het niet weet: dat is de omstreden procedure waarbij je je lichaam laat invriezen, om in de toekomst weer tot leven te kunnen worden gebracht. Ik vroeg hem waarom hij in godsnaam nóg langer op aarde zou willen doorbrengen.

„Ik ben al zonder overleg op de wereld gezet”, zei hij, „het minste wat ik ervoor terug kan krijgen is dat ik de pijp uitga wanneer ík dat wil.” Fair enough. Hij vroeg me of ik ook niet nieuwsgierig was naar de toekomst. Ik lachen. Het idee alleen al: wakker worden in de verre toekomst met al die bagage, al die kennis, ervaring, emotie, en dan weer wennen aan een nieuwe wereld?

Ik begrijp het verlangen naar controle wel, trouwens. Of in ieder geval: het verlangen dat je wensen enigszins worden gerespecteerd. Kan dit niet later? wil je kunnen vragen, en dat je verzoek dan gehonoreerd wordt. Ik ken een vrouw die met zichzelf had afgesproken op haar dertigste minstens drie jaar lang in therapie te gaan, als een soort evaluatiegesprek. Dat klonk wel chic.

Net voor Kerst keek ik de film Air Conditioner, de debuutfilm van de Fradique (pseudoniem van Mário Bastos). De film volgt Matacedo, een klusjesman die de airconditioner van zijn chagrijnige baas moet fixen in Luanda, de hoofdstad van Angola. Probleem: alle airconditioners in de stad hebben er de brui aan gegeven. Als kometen komen ze zelfs uit de lucht vallen. Op klaarlichte dag storten ze neer in de straten van de hoofdstad. Mensen sterven, door de bloederige impact of door de hitte. Uiteindelijk belandt Matacedo met het dienstmeisje Zezinha bij Mino, een elektricien die ervan overtuigd is dat de apparaten vol waardevolle herinneringen zitten.

Volgens Fradique staat Matacedo symbool voor de vele manusjes-van-alles in Luanda, vaak ex-soldaten die in de Burgeroorlog vochten en nu voor een schamel loon klusjes opknappen voor de nieuwe middenklasse. In de hedendaagse wereld is geen ruimte voor hun herinneringen, hun niet verwezenlijkte dromen. Ze lossen op in gecirculeerde stadslucht, zonder enige erkenning. De vallende airconditioners – zwaar van hun ervaringen – eisen daar bruut aandacht voor op.

Ik zou er natuurlijk een les uit kunnen trekken, maar het is de respectloosheid die me zo tegenstaat. Je beweegt al zo moeilijk vooruit en plots lig je op de grond met een bak shit over je heen en dan moet je jezelf ook nog naar de dokter rijden. Dat kan toch vriendelijker.

Simone Atangana Bekono is dichter en schrijver en vervangt Frits Abrahams tijdens zijn vakantie.