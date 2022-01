Journalisten ruim twee keer zo vaak bedreigd of agressief bejegend

Het aantal meldingen van bedreiging van en agressie tegen journalisten is in 2021 ruim verdubbeld ten opzichte van 2020. Dat zegt het meldpunt PersVeilig, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie, en het Openbaar Ministerie woensdag. Dit jaar kreeg PersVeilig 272 meldingen binnen; in 2020 ging het om 121 gemelde incidenten.

Bij veruit de meeste meldingen in 2021 ging het om journalisten die zich bedreigd voelden (158). 73 journalisten zeiden te maken hebben gehad met fysiek geweld, 22 met stalken of stelselmatige intimidatie. 58 van de gemelde incidenten vonden plaats op sociale media, 31 tijdens demonstraties of rellen en 13 incidenten in de privéomgeving van de journalisten.

PersVeilig werd in 2019 opgericht, mede naar aanleiding van een onderzoek uit 2017 van de NVJ waarin 61 procent van de ondervraagde journalisten zei wel eens bedreigd of agressief benaderd te zijn. In mei dit jaar publiceerde I&O Research in opdracht van PersVeilig een soortgelijk onderzoek, waarin 82 procent van de ondervraagde journalisten met bedreiging of agressie te maken had gehad.