In de kinderopvang is de man taboe. ‘Ik was bij voorbaat al bang voor de blikken van ouders’

‘Beste Arthur, wat leuk dat je je hebt ingeschreven voor een dienst bij ons. Helaas mogen er volgens ons beleid geen mannen op de kinderopvang werken. Heb je eventueel interesse in een dienst op de buitenschoolse opvang?”

Ziehier een van de reacties die freelance pedagogisch medewerker Arthur Krijgsman (48) de afgelopen tijd van kinderdagverblijven heeft ontvangen. Meer dan eens krijgt hij te horen dat een opdracht niet kan doorgaan omdat hij een man is. Soms wordt hij op locatie alsnog weggestuurd. Of hij mag blijven, míts hij het verschonen van de luiers aan zijn vrouwelijke collega’s overlaat.

Krijgsman: „Ik ben blij als het bedrijf gewoon expliciet toegeeft dat ik niet welkom ben omdat ik een man ben. Op de buitenschoolse opvang staan ze er inmiddels wel voor open en vinden ze het zelfs leuk dat er een keer een man komt werken. Maar een man die graag wil werken met kinderen tussen de nul en vier jaar? Dat is soms nog steeds not done.”

Een man die werkt in de kinderopvang is een uitzondering. Slechts 6 procent van de medewerkers in de Nederlandse kinderopvang is man, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. De meesten van hen werken in de buitenschoolse opvang (BSO). „Niet voor niets word ik in het kinderdagverblijf het meest met ‘juf’ aangesproken”, zegt Krijgsman lachend.

Het gebrek aan mannen komt waarschijnlijk mede door de zedenzaak op kinderdagverblijf ’t Hofnarretje in Amsterdam-Zuid, zegt oud-hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio. Tien jaar geleden werd medewerker Robert M. opgepakt op verdenking van grootschalig misbruik van baby’s en peuters. In 2014 werd hij veroordeed tot 19 jaar cel en tbs met dwangverpleging. „Zowel de kinderdagverblijven als ouders zijn bang geworden.”

Naar aanleiding van deze zaak is het ‘vierogenprincipe’ ingevoerd. Dat betekent dat pedagogisch medewerkers altijd gezien of gehoord moeten kunnen worden door een andere volwassene, als ze alleen voor de groep staan. „Hoewel dit niet alleen geldt voor mannen, krijgen zij toch het gevoel dat zíj het zijn die onder curatele staan”, zegt Tavecchio. „De keuze voor een man om bij een kinderdagverblijf te werken is er dan ook niet makkelijker op geworden.”

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) ziet wel dat de angst van ouders begint af te nemen in de opvang voor 0-4 jarigen. „Voor de buitenschoolse opvang geldt al langer dat ouders enthousiast zijn over mannen op de groep”, laat vicevoorzitter Monique Wittebol weten. De BMK vindt het voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk dat er meer mannen in de opvang komen te werken „omdat mannen andere competenties met zich meebrengen” en probeert dit dan ook te stimuleren. „We organiseren bijeenkomsten waar dit thema aan bod komt en dragen bij aan cao-

onderhandelingen, waardoor het vak zowel voor mannen en vrouwen aantrekkelijker wordt”, zegt Wittebol.

Tavecchio onderschrijft het belang van mannen in de kinderopvang. „Op het gebied van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang ben ik niet genderneutraal. Jongens en meisjes hebben begeleiders nodig van verschillende seksen. Het is belangrijk om al vroeg mee te krijgen dat het ook voor een man normaal is met jonge kinderen te werken. In plaats van dat het een vreemde en soms ongewenste uitzondering is.”

Blikken van ouders

Simon Hay (43) is een van de weinige mannelijke medewerkers van kinderopvangorganisatie KindeRdam, actief in de regio Rotterdam. Naast zijn werk als pedagoog doet hij aan de Universiteit Leiden onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. „Ik was twaalf toen mijn broertje werd geboren en vond dat zo bijzonder dat ik meteen wist wat ik later wilde worden. Gelukkig heb ik me niet laten tegenhouden door sommige opmerkingen in mijn omgeving. Het was nou niet bepaald stoer om als zestienjarige te zeggen dat je met baby’s wil werken.”

Niet stoer, maar ook enigszins verdacht, merkte Hay al snel. Toen hij in de baby- en dreumesengroep stond, kreeg hij te maken met wantrouwende ouders. „Een man die werkt met jongeren kinderen is nog altijd een taboe. Dat maakt je kwetsbaar in je vak. Zo viel ik een paar weken geleden in en stond ik tijdens het afsluiten met een kind van zes maanden op mijn arm. Ik was me er meteen van bewust dat ouders hier iets van zouden kunnen denken. Het is gewoon mijn baan, en ik heb die al jaren, maar toch moet ik er in sommige situaties nog alert op zijn.”

Yoran Blom (34) herkent dit. Van zijn negentiende tot een jaar geleden werkte hij in de kinderopvang. Nu is hij als pedagogisch medewerker werkzaam op een middelbare beroepsopleiding en geeft hij trainingen in zijn vak. „Als ik de kinderen kwam ophalen om ze van school naar de opvang te brengen, was ik bij voorbaat al bang voor de blikken van ouders. De kinderen zijn blij je te zien, rennen naar je toe en hangen soms om je been. Dan scande ik het schoolplein om de ouders te peilen. Jammer dat je als man, met veel liefde voor het vak, hiermee bezig moest zijn.”

Lees ook: Een man op de groep, dat is hard nodig (2017)

Blom en Hay hebben meermalen meegemaakt dat een ouder zorgen uitte over hun aanwezigheid. „Gelukkig helpt vaak een goed gesprek”, zegt Hay. „Ik neem het niet persoonlijk op, neem de zorgen van ouders serieus en laat zien dat ik hun kind op pedagogisch vlak veel te bieden heb. Dan zijn ze vaak gerustgesteld en juist blij met mij als man op de groep.”

Drukke jongens

Een mannelijke pedagogisch medewerker kan veel toevoegen aan een kinderdagverblijf, zegt hoogleraar Tavecchio. Zo is het belangrijk voor meisjes en zeker voor jongens om meerdere mannelijke rolmodellen te hebben. „Mannelijke medewerkers laten zien dat ook mannen kunnen zorgen, troosten en vertroetelen, en doorbreken zo het stereotiepe manbeeld. En andersom bieden ze met traditioneel mannelijke eigenschappen juist een alternatief voor de opvoedstijl van sommige vrouwelijke medewerkers.”

Maar wat zijn dat, typische mannelijke eigenschappen? En wat is een typisch vrouwelijke opvoedstijl? De verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke pedagogische medewerkers komen het meest tot uiting bij ‘risicovol spel’, is de ervaring van Yoran Blom. Zoals in bomen klimmen of stoeien. „Vrouwen zijn doorgaans voorzichtiger, mannen laten het spelen makkelijker over aan het kind.”

Ook Arthur Krijgsman ziet dat vrouwelijke collega’s – uitzonderingen daargelaten – sneller „pas op” en „kijk uit” roepen. Ze zijn weer beter in rustigere, creatieve bezigheden aan de knutseltafel. „Jongens die drukker en beweeglijker zijn, kunnen hun gedrag als ‘verkeerd’ gaan zien wanneer ze telkens een voorbeeld krijgen dat niet overeenkomt met wie ze zijn.”

Blom had niet altijd het gevoel dat hij zichzelf kon zijn op de kinderopvang. „Van mij hoefden de kinderen niet altijd in een rij te staan, op elkaar te wachten of op hun billen te zitten. Ik had het gevoel dat ik aan een vrouwelijk verwachtingspatroon moest voldoen, dat ik zacht, teder en zorgzaam moest zijn. En dat er hierdoor geen ruimte was voor de mannelijke eigenschappen die ik meebracht – stoer zijn, risico nemen, leren door vallen en opstaan.”

Omdat het gedrag van meisjes meer zal samenvallen met dat van de vrouwelijke leiding op school en in de opvang, krijgen ze ook meer complimenten dan jongens, verwacht Tavecchio. Onderwijskundige Els Consuegra deed in 2015 onderzoek naar genderdiscriminatie in Vlaanderen en concludeerde op basis van video-opnames dat leerkrachten strenger zijn voor jongens dan voor meisjes. Meer mannen in de kinderopvang en het basisonderwijs zou dit patroon kunnen helpen doorbreken, denkt Tavecchio.

Manvriendelijke omgeving

Maar meer mannelijk personeel naar de kinderopvang krijgen, is niet makkelijk. Rick Ploemen (29) geeft trainingen aan pedagogisch medewerkers over de rol van mannen in de kinderopvang. Hij ziet dat veel kinderdagverblijven bang zijn klanten te verliezen als ze meer mannen aannemen. Zijn missie: verkondigen „dat mannen er ook mogen zijn”. Tot zijn vreugde ziet hij al enige verandering. Mannen worden bijvoorbeeld vaker afgebeeld bij vacatures voor pedagogisch medewerkers.

Toch is er echt meer nodig om mannen in de kinderopvang te krijgen en te behouden, denkt Ploemen. Zo kan worden gekeken naar dienstverbanden met meer uren, doorgroeimogelijkheden en combinaties met andere banen. „Want met een baan van drie dagen, wat gebruikelijk is in de opvang, kom je er niet als je een gezin te onderhouden hebt.” Want dat wordt nog altijd meer als taak van de man gezien, dan als die van de vrouw.

Lees ook deze column van Marcel van Roosmalen: Man in de opvang

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang verwacht dat er de komende jaren steeds meer gebruik zal worden gemaakt van kinderopvang, waardoor medewerkers contracten met meer uren kunnen krijgen. Monique Wittebol: „Hiermee wordt de kinderopvang, ook voor mannen, aantrekkelijker om in te werken.”

Nog belangrijker vindt Ploemen een manvriendelijker omgeving. Dat begint wat hem betreft in de opleidings- en pedagogische boeken over de kinderopvang. „Bij toetsvragen wordt bijvoorbeeld altijd het voorbeeld van een vrouwelijke begeleidster gebruikt.”

Arthur Krijgsman blijft eveneens proberen het ‘mannentaboe’ te doorbreken. Hij wil het liefst tot zijn tachtigste kinderen op schoot een boekje voorlezen, baby’s in slaap wiegen en voetballen met jongens en meisjes. „Wat ik totaal niet kan, maar ik doe mijn best.” En hij daagt alle kinderdagverblijven die nog discriminerend beleid voeren uit een dagje een mannelijke collega in te huren. „Wedden dat het voor iedereen een prachtige verrijking is?”