Heropen ook het hoger onderwijs

Het vinden van betekenis in het leven is voor niemand gemakkelijk, maar voor wie op dit moment studeert aan een hogeschool of universiteit, lijkt het me wel erg lastig. Sinds corona is studeren van het maken van een spannende gezamenlijke reis veranderd in een eenzame tocht door niemandsland.

Daniela Hooghiemstra is historicus en journalist.

Op advies van het Outbreak Management Team besloot het kabinet deze week om studenten met ‘onderwijs op afstand’ opnieuw te isoleren. Iedereen weet intussen wat een farce dat is. Het gebrek aan contact met docenten en medestudenten doodt iedere motivatie en nieuwsgierigheid en staat het plezier dat voor het je eigen maken van een vak een voorwaarde is, in de weg. De boodschap van de sluiting is bovendien dat waar studenten mee bezig waren eigenlijk toch niet zo belangrijk was.

Terwijl horeca-uitbaters tegen iedere beperking in hun branche te hoop lopen, voltrekt de uitholling van het hoger onderwijs die door geen enkele steunmaatregel gecompenseerd kan worden, zich vreemd genoeg geruisloos. Misschien halen de managers die universiteiten en hogescholen de afgelopen decennia in anonieme leerfabrieken veranderd hebben, wel opgelucht adem nu zij in deze laatste fase van onttakeling ook van de fysieke last van studenten bevrijd zijn. De studenten, al twee jaar tot het leiden van bejaardenlevens veroordeeld, zijn intussen schijnbaar zo murw geslagen, dat je hen er ook niet over hoort.

Wel skiën

Dat alle zegeningen tijdens deze coronapandemie intussen juist komen van degenen die ooit hoger opgeleid werden, heeft bij de leden van het OMT helaas niet tot de slotsom geleid dat onderwijs wel het laatste is waar in pandemische tijden aan getornd moet worden. Zij wenden hun kennis juist aan om een jonge generatie daarvan verstoken te houden.

Was dat offer in afwachting van een vaccin nog acceptabel, inmiddels lijkt het sluiten van het hoger onderwijs me niet minder schadelijk dan de aanvaarding van het eventuele risico op overbelaste IC’s. Zeker nu de grote onzekerheidsmarges die in de modelleringen van het OMT gehanteerd worden betekenen dat men eigenlijk geen idee heeft hoe de nieuwe golf zal uitpakken, en in andere landen bovendien gebleken is dat Omikron minder ziek maakt dan Delta.

Maar in plaats van te kiezen voor het verstandige ‘bij twijfel afzien van’ wordt het ‘better safe than sorry’-pad bewandeld. Nederlandse studenten zijn daarmee onderhand de enigen in Europa die voor de zoveelste maand zonder perspectief op hun kamer naar een computerscherm zitten te turen, tenzij ze natuurlijk genoeg geld hebben om te gaan skiën in Igls, want dat mag dan weer wel.

Ik ben benieuwd hoeveel studenten die al twee jaar nauwelijks iets leren maar intussen wel tegen een torenhoge studieschuld aankijken besluiten dat gemodder volgend studiejaar maar eens te staken. Wat de waarde van wetenschap is, kan Doutzen Kroes tenslotte ook uitleggen en voor vragen over dictatuur en democratie kun je bij Thierry Baudet terecht. Cultuur wordt aangeboden door John, Linda en Johnny de Mol en mocht het landsbestuur echt in de soep lopen dan is er altijd de familie van Oranje nog, de ongekozen kiel van het Hollandse schip.

Derde prik

Nederlandse studenten wordt met zoveel woorden duidelijk gemaakt dat het immateriële eigenlijk geen waarde heeft, tenzij het religie betreft. Anders dan voor studenten, heeft de regering voor gelovigen die graag ongevaccineerd in gebedshuizen samenkomen, immers steeds pal gestaan. Terwijl studenten die hun derde prik soms al gekregen hebben, behoorlijk onderwijs moeten missen, mogen ongevaccineerde ontkenners van wetenschap op de IC nog eens tot het besef komen dat zij zich mogelijk vergist hebben.

In andere Europese landen leidde weging van het algemeen belang tot kloeke pogingen om de samenleving hoe dan ook te openen. Maar Nederland probeert met een minimum aan uitgangspunten een maximum aan gecalculeerde risico’s uit te sluiten, met als gevolg dat de maatschappelijke kaalslag nauwelijks valt te overzien. Dat juist degenen die tegen de klippen op hun heil nog in kennis en vakmanschap zoeken in de kou gezet worden is een gotspe.

Nu duidelijk is dat de beschikbaarheid van vaccins, hoewel cruciaal, niet alle problemen oplost en virussen in steeds nieuwe varianten misschien wel eeuwig rond zullen gaan, moet de moed gevonden worden om prioriteiten te stellen die niet alleen aan cijfermatige risico’s, maar ook aan opvattingen over beschaving ontleend worden.

Eén daarvan is dat kennis geen (elektronisch) product is dat zomaar even besteld kan worden, maar ook een gebouw, dat studenten omarmt en vertrouwd maakt met disciplines en elkaar.

Net als een kerk dus eigenlijk.