herhaling: Onbehaarde Apen LIVE. Bier: oerdrank en genetisch experiment

Onbehaarde Apen is deze week nog met winterslaap. Gemma Venhuizen zocht haar favoriete Onbehaarde Apen aflevering uit.

Van Mesopotamische bierwetten tot gistcellen die zich als diva gedragen: in deze tweede liveshow van Onbehaarde Apen duiken we in de geschiedenis en de toekomst van bier. Hoe werd het eerste bier gebrouwen? Dronken Middeleeuwers echt alleen maar bier in plaats van water? En zullen we in de toekomst crispr-cas op gistcellen toepassen?

Presentatie: Lucas Brouwers

Gasten: Hendrik Spiering, Gemma Venhuizen, Bastiaan Nagtegaal en Bart Funnekotter

Productie: Misha Melita

