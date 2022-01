Zes ton voor een kleine visserswoning: huizen op ‘Schier’ zijn te duur voor eilanders

In de verte, over de groene polders achter de zeedijk, zwiert de arm van een oranje hijskraan door de lucht. Wie dichterbij komt, ziet een skelet van een huis. Met op het dak een handvol bouwvakkers. Ze hebben capuchons op tegen de regen, en zijn met een tuigje gezekerd vanwege de ruige zeewind.

Er wordt gebouwd op Schiermonnikoog. En dat is een zeldzaamheid op de Waddeneilanden.

Aan de rand van het dorp worden zestien sociale huurwoningen gebouwd. Het eiland, met 937 permanente bewoners, kent een wachtlijst van 130 huurders. En die wachtlijst, bestaande uit geboren eilanders en mensen met directe binding met het eiland zoals werk, wordt met de jaren alleen maar langer.

Niet alleen Schiermonnikoog kent een huizencrisis, het probleem speelt op alle Friese Waddeneilanden. In 2016 bleek al uit een woningmarktanalyse van de provincie Friesland dat deze eilanden – Texel is niet onderzocht want dat is geen Fries eiland – tientallen woningen tekort hebben: voor jongeren, senioren, gezinnen, personeel. Voor iedereen eigenlijk, behalve voor de rijke pensionado’s van het vasteland. Zij betalen vijf, zes, zeven ton voor een simpel, oud vissershuisje. En stuwen daarmee de prijzen op van het handjevol koopwoningen dat jaarlijks vrijkomt.

„Eilanders kunnen geen huis van zes ton betalen”, zegt wethouder Erik Gerbrands (Volkshuisvesting, Schiermonnikoogs Belang). „Zo’n vorstelijk inkomen hebben veel eilanders niet, die kunnen maximaal een huis kopen voor 250.000 euro.” Maar die woningen zijn er niet.

Huisgenoot op de kamer

De Waddeneilanden liggen geïsoleerd van het vasteland, maar de woningmarktgekte is inmiddels de Waddenzee overgestoken. En dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid en de arbeidsmarkt op de eilanden.

Hoe daar mee om te gaan? Het eerste wat de Friese Waddeneilanden deden, was een minimale koopprijs instellen voor buitenstaanders die een woning willen kopen. Alle panden onder dat bedrag mogen alleen verkocht worden aan eilanders. Dat bedrag verschilt per eiland, maar ligt veelal tussen de 450.000 euro (Schiermonnikoog) en 600.000 euro (Terschelling). „Maar dat werkt niet”, zegt Chris Wiersema, eigenaar van de Tox Bar, de discotheek op het eiland. „Want op deze markt raak je bijna alle huizen makkelijk kwijt boven de 4,5 ton.” Op Vlieland, dat ook een grens kent van 450.000 euro, werd sinds 2020 maar één woning onder die prijs verkocht.

De woningnood heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het is moeilijk aan personeel te komen. Wiersema huisvest al tien jaar een medewerker boven de Tox Bar in een ‘personeelskamer’. En die krijgt elke zomer, tijdens de toeristenpiek, een huisgenoot op de kamer, omdat er dan voor al het personeel niet genoeg woningen op het eiland zijn. „Terwijl wij veertien kamers hebben voor ons personeel”, zegt zijn compagnon Remmelt Mulder, tevens voorzitter van de plaatselijke ondernemersverening. „Sommige ondernemers op het eiland slapen al jaren zelf op de zolderkamer, omdat ze personeel in hun eigen slaapkamers moeten huisvesten.” Wiersema, geboren eilander, stond zelf tien jaar lang op de wachtlijst voor een huurwoning.

Negen biljartclubs

Het gebrek aan bedden voor personeel is niet het enige probleem. Door het tekort aan woningen staat ook de leefbaarheid op het spel. Het aantal kinderen op de enige basisschool, Samenwerkingsschool Yn de Mande, daalt al jaren. In 2014 telde de school nog 73 leerlingen, nu 48. „Ik heb een kind van vier jaar”, zegt Wiersema. „Als hier geen basisschool meer is, dan is het voor mij geen optie om te blijven.”

De eilandbewoners worden alsmaar ouder en ouder. Terwijl er juist behoefte is aan jonge mensen, die ook het noodzakelijke vrijwilligerswerk kunnen doen. „We hebben wel negen biljartclubs”, zegt Gerbrands. „Heel gezellig, maar we hebben ook vrijwilligers nodig voor de reddingsmaatschappij en de brandweer.”

Op de eilanden heeft elke verandering in de bevolkingssamenstelling gevolgen. Is er een zwangerschap? Dan wordt dat misschien een potentiële kok, leraar, of brandweerman. Overlijdt of vertrekt er iemand? Dan geeft dat wat lucht op de woningmarkt. Maar als een gezin uit elkaar gaat, dan piept en kraakt het weer, want dan worden twee woningen bezet door één gezin. „Het klinkt cru”, zegt Gerbrands. „Maar om een woning te bemachtigen is het vaak wachten op andermans dood of verhuizing naar het vasteland.”

Op de Waddeneilanden is een gebrek aan woningen voor de eilanders. Foto Kees van de Veen

Uiteraard zijn er nog de onderkomens voor toeristen. Toch lijken die geen alternatief te bieden. Op de plekken waar hotels en vakantieparken zijn gevestigd willen de eilanders niet wonen. Dat doen ze alleen, en soms illegaal, als het echt niet anders kan. En de vele huizen die verhuurd worden zijn meestal in het bezit van vermogende families van het vasteland.

Om toch jonge gezinnen naar het eiland te trekken, heeft de gemeente Schiermonnikoog een aantal jaren geleden iets bedacht: zes doorstroomwoningen, waar mensen maximaal twee jaar mogen wonen. „We hebben behoefte aan veel meer mensen tussen de 25 en 40 jaar, het liefst gezinnen met jonge kinderen”, zegt wethouder Gerbrands. Zij krijgen twee jaar de tijd om te ontdekken of ze op het eiland willen wonen en moeten in die tijd zelf een andere woning zoeken.

De enige voorwaarde is dat die doorstromers binding hebben met het eiland, economisch of maatschappelijk. Maar hoe bepaal je dat? „Een commissie van drie bewoners adviseert de gemeente daarover”, zegt Gerbrands. Wie in die commissie zitten is geheim, zodat eilanders de deur niet bij hen platlopen met smeekbedes. „Het eiland kent geen geheimen”, zegt Gerbrands. „Maar sommige geheimen zijn wel geheim.”

Een brug om onder te slapen

Basisschooljuf Eef Veenhuysen is een van de bewoners van een doorstroomwoning. De Groningse kwam al jaren geregeld uitwaaien op het eiland, en toen ze drie jaar geleden een vacature zag, hoefde ze niet lang na te denken. Ze kreeg voorrang voor de woning.

Lees ook over jongeren van Texel die geen woning kunnen vinden op hun eiland: Jongeren op Texel over de politiek: ‘Ze zijn bezig met toerisme, niet met de bewoners’

Na twee jaar kreeg ze een brief van de gemeente dat ze de woning moest verlaten. „Maar waar moest ik heen?” Ze had in die jaren op zeker vijftien tot twintig woningen gereageerd. Zonder resultaat. „Ik schreef de gemeente terug of er een brug was waaronder ik kon slapen.”

Ze bleef er nog een jaar wonen totdat ze plotseling een briefje op de deur van een woning tegenover de basisschool zag hangen. Huis te koop, stond erop. „Het hing er nog geen uur.” Ze belde ’s ochtends de eigenaar, bezocht ’s middags de woning en had het ’s avonds gekocht. „Ik had geluk, want hij verkocht de woning aan de eerste de beste en dat was ik.” En dat voor een schappelijke prijs, van ruim onder de drie ton. Het was misschien wel de laatste betaalbare woning op Schiermonnikoog.

Er is nauwelijks doorstroming op de woningmarkt van het eiland. „Vooral de laatste jaren is dat zeer beperkt”, bevestigt wethouder Gerbrands. Eén bewoner van de doorstroomwoningen woont er al vijf jaar.

Juf Eef had mazzel. Maar de acht docenten van de middelbare school moeten forenzen. Net als tientallen anderen die werken op het eiland. Elke ochtend komen ze met de nachtboot, zoals de eerste boot van 6.30 uur vanaf de overkant, uit Lauwersoog, wordt genoemd. De timmermannen, stukadoors, installateurs, metselaars. Maar ook de meeste zorgmedewerkers én enkele gemeente-ambtenaren. Het zijn de middeninkomens, voor wie er werk genoeg is op het eiland, maar geen huis.

Op Vlieland knelt het nog meer

Forenzen naar Schiermonnikoog kán tenminste nog. De overtocht duurt 45 minuten, met de snelvaartdienst van 7.00 uur ben je er in 20 minuten. Scheelt toch een halfuurtje nachtrust.

Vlieland heeft die luxe niet. Die overtocht duurt anderhalf uur en de eerste boot vertrekt pas om 9.00 uur vanuit Harlingen. Bovendien is bouwen op Vlieland bijna onmogelijk. „Alles buiten het dorp is Natura-2000 gebied”, zegt wethouder Dick Visser (Volkshuisvesting, Nieuw Liberaal Vlieland), die tevens een bouwbedrijf heeft op het eiland. „Dus als we willen bouwen, gaat dat ten koste van de natuur. Maar die is beschermd.”

Lees ook: Met zijn drieën op een privéboot naar school

Vlieland kent daardoor dezelfde problemen als Schiermonnikoog: hoge huisprijzen en te weinig huurwoningen. Genoeg pensionado’s met veel geld op de koopmarkt, maar te weinig jonge gezinnen die op het eiland kunnen blijven. Het is de vraag hoelang er nog toekomst is voor de basisschool, het middelbaar onderwijs en de zorginstelling op het eiland.

Om de voorzieningen te behouden, heeft de gemeente Vlieland aan de woningbouwcorporatie gevraagd om twee woningen te verhuren aan de school en de zorgorganisatie, zodat leraren en zorgmedewerkers van het vasteland daar op werkdagen kunnen overnachten. En dat is een succes, zegt huisvestingsambtenaar Liliane van Randen. „Voor het eerst in jaren was er geen wisseling in het docententeam en had de school dus geen nieuwe vacatures.”

Bij de zorginstelling op het eiland baart vooral de vergrijzing grote zorgen. De bewoners worden niet alleen ouder, ook het personeel vergrijst. „De meeste van mijn medewerkers zijn boven de 55, velen zelfs in de 60”, zegt Tiny van der Hoek van zorggroep Kwadrant. Die gaan binnenkort met pensioen. „We hebben snel jonge medewerkers nodig.”

Toch is er op Vlieland een klein lichtpuntje. „We hadden vorig jaar elf geboortes”, zegt Van Randen. „Terwijl er ook jaren waren met één of nul.” Elf baby’s. Zij zijn de hoop van Vlieland. Eerst als nieuwe aanwas voor de scholen, dan als mogelijke werknemers in de zorg of elders op het eiland. En uiteindelijk als stichters van een nieuw gezin. Maar daarvoor zijn dan wel weer (nieuwe) woningen nodig.

Oude huisjes op Schier. Foto Kees van de Veen

Over deze serie Wie kan er nog een betaalbaar huis krijgen? En wat als je dat niet lukt? NRC onderzoekt in een serie artikelen de maatschappelijke gevolgen van de wooncrisis. 1 Wooncrisis: oorzaken en oplossingen 2 Leraren krijgen geen huis op de Wadden 3 Hoe studenten en beleggers Kralingen hebben ontwricht 4 De sloop van de Spaghettiflat in Zaandam 5 Dorpsbewoners moeten wijken voor kopers van een tweede huis 6 Amsterdam, stad voor de rijken?