Een betere respons op cyberdreiging is oké, maar niet zomaar

Een klassiek schot voor de boeg, zo kan de waarschuwing van scheidend minister Kamp (VVD, Defensie) het best worden getypeerd. Nederland kan zich nu niet goed verdedigen tegen cyberaanvallen uit landen als Rusland en China, zegt hij in NRC. Een „adequate verdediging lukt niet als je alle procedures en regels moet doorlopen”. Kamp vindt dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aangepast moet worden – en de haast daarbij is zo groot dat het normale wetgevingstraject niet afgewacht kan worden. Het kabinet werkt aan een tijdelijke regeling, wat de nieuwe minister van Defensie, Kajsa Ollongren (D66) kennelijk zal voortzetten.

Wat precies die aanpassing zal inhouden laat Kamp in het midden. Maar dat het de Staat makkelijker gemaakt moet worden om snel, bijvoorbeeld binnen een uur, te reageren op een cyberaanval is voor hem duidelijk. Een echt oordeel over zo’n mogelijk vergaande uitbreiding van bevoegdheden moet alleen wel wachten totdat de volgende minister dat wetsvoorstel bekend zal maken. En dus duidelijk is wat het betekent als die ‘procedures en regels’ drastisch worden aangepast. Voor die tijd maakt ongespecificeerd klagen door de minister over het moeten doorlopen van ‘procedures en regels’ nog geen grote indruk. Regels zijn er doorgaans niet voor niks – over de Wiv is een stevig debat met de toezichthouders gaande, waarbij juist de balans tussen privacy en veiligheid op het spel staat. Dan gaat het om primaire vrijheidsrechten van de burger. Over vrij internetverkeer, over juist niet bespioneerd of zomaar gehackt willen worden. Op het spel staat dan het vertrouwen van de burger in een overheid die behalve doeltreffend ook proportioneel en rechtsstatelijk optreedt.

De minister van Defensie beroept zich intussen op een dringende operationele noodzaak in een conflictgebied dat zich snel ontwikkelt, geopolitiek van karakter is en voor ontwrichting van hoog ontwikkelde informatiesamenlevingen kan zorgen. Wat intussen ook al gebeurt. En dat alles fysiek op afstand, vanuit de anonimiteit en beschutting van een andere staat die van zien, zwijgen en de andere kant op kijken een politiek strategisch middel heeft gemaakt.

Cyberaanvallen zijn in hoog tempo een acute bedreiging geworden van IT-infrastructuren waar landen, bedrijven en burgers volledig van afhankelijk zijn. Cyberaanvallen passen bovendien prima in de hybride oorlogvoering waarin met name Rusland zich heeft bekwaamd. Het digitaal saboteren en ondermijnen van als vijandig beschouwde westerse landen – van hun economie, democratie, publieke opinie tot onderwijs, zorg en verkeer. Het is een haast dystopisch perspectief – de tijd dat militaire macht zich louter in manschappen, wapens, geografie, bruto nationaal product en ideologie liet samenvatten is al een poosje voorbij. Nu is ook ransomware een strategisch goed over de beteugeling waarvan internationale topconferenties worden gehouden.

De burger dient zich dus serieus zorgen te maken over cyberoorlogen. Het past in het beeld van een onzekere wereld met schuivende machtsverhoudingen en snelle technologische ontwikkelingen. Ofwel: cyberaanvallen kunnen, nee, moeten in het nieuwe jaar ook op de acute dreigingslijst, naast de pandemie en de klimaatcrisis. Alle reden dus om de oproep van Kamp serieus te nemen. Maar het is tegelijk ook nog te vroeg om bij het kruisje te tekenen, voor ‘minder procedures en regels’.