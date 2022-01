Dokter Capadose en de antivaxers

Je had Isaäc da Costa en je had Abraham Capadose, twee tot het orthodoxe protestantisme bekeerde jonge mannen die zich fel tegen vaccinaties keerden, en tegen wetenschap in het algemeen, tegen alles eigenlijk wat de Verlichting had voortgebracht. Rationalisme. Democratie. Onafhankelijke rechtspraak. Scheiding van kerk en staat. Isaäc da Costa (1798-1860) – dichter, historicus, letterkundige en jurist – betreurde zelfs de uitvinding van de boekdrukkunst, want wat had die niet voor ellende teweeggebracht. Al die onzin die sindsdien maar vrijelijk verspreid werd, mensen kregen er de meest goddeloze ideeën van, en die ontwrichtten de samenleving. Je hebt er geen fantasie voor nodig om te bedenken wat hij geschreven zou hebben over internet. De samenleving, vond Da Costa, moest worden teruggebracht onder de heerschappij van Christus. Laat de Bijbel in alles leidend zijn!

Abraham Capadose (1795-1874) was arts en in het jaar dat Da Costa – een vriend van hem – zijn Bezwaren tegen de geest der eeuw publiceerde, 1823, publiceerde hij zijn boek Bestrijding der vaccine, waarin hij de argumenten voor vaccinatie toetst aan de beginselen van de godsdienst, de rede en ‘de ware geneeskunde’. Daar blijft natuurlijk niets van over.

Vooral van dat toetsen aan ‘de ware geneeskunde’ maakt Capadose veel werk en ja, antivaxers kunnen er hun hart aan ophalen. Een druppel vaccin, schrijft hij, is inderdaad genoeg om de vatbaarheid van het menselijk lichaam voor ‘een der vreselijkste ziekten’ (pokken) uit te roeien, maar dan wel door iemands héle gestel ‘te veranderen en te wijzigen’, en niemand weet wat daar op den duur de gevolgen van zijn. En dachten voorstanders nu echt – in mijn woorden – dat de pokken door vaccinatie voorgoed konden verdwijnen? Wat een hoogmoed. Wat een aanmatigende ontkenning van Gods almacht. Hier moet wel bij verteld worden dat een pokkenvaccinatie, uitgevonden in 1796, in de beginjaren tot ernstige complicaties kon leiden. Er waren mensen aan gestorven.

De in zijn tijd beroemde dichter Willem Bilderdijk, leermeester en geestelijk leider van Da Costa en Capadose, had het vaccin in zijn zesdelige leerdicht De Ziekte der Geleerden (1807) al beschreven als ‘de felle smet van ’t ettrend pokvenijn’. Bilderdijk was geen arts, maar dat weerhield hem er niet van om zijn lezers drieduizend versregels lang tips te geven hoe ze kwalen, plagen en ziekten konden voorkomen of bestrijden. En dat was niet door na te denken en kennis te vergaren, maar door op God te vertrouwen. En mensen moesten naar hun lichaam luisteren, zei hij. Ze wisten zelf wel wat het beste voor hen was. Gezond eten, een gezond seksleven. Daar hadden ze geen voortvarende dokters met hun modieuze remediën voor nodig.

