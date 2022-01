De hoogopgeleide hond heeft het zwaar

Ruim een derde is hyperactief. Ruim een kwart is angstig en leeft teruggetrokken. Ruim een kwart wordt vernielzuchtig. Iets minder dan een kwart is zonder aanleiding agressief jegens onbekenden of loopt weg van huis. Ook is er veel grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Nee, we hebben het hier niet over mensen in coronalockdown, maar over honden. Iraanse honden nog wel.

Veterinair onderzoekers van de universiteit van Ahvaz bekeken hoe het zit met het probleemgedrag van honden – volgens hun baasjes. Van 401 honden bleken er 345 een probleem te hebben, een verbluffende 86 procent. Achter alle analyses doemde een bijzondere tendens op: de honden van academici hebben meer problemen, blijkt uit het Journal of Veterinary Behavior. Vooral op het vlak van overmatig berijden van mensenbenen en in angst blinken zij uit.

Een academische graad lijkt ook een ernstige graad van kynologische wanhoop te suggereren. De onderzoekers vellen een hard oordeel over de hoogopgeleiden. Ze wijzen op hun langere werkdagen, waarna ze eenmaal thuis ook nog eens netjes het huishouden gaan doen en verder graag ‘op internet surfen’. Dat gaat allemaal ten koste van tijd en aandacht voor hun huisdier.

Het is een nooit eerder in cijfers uitgedrukt ervaringsfeit van westerse probleemhondentrainers: dat academici de meeste schade bij honden aanrichten, en daar het moeilijkst van af te brengen zijn. Heel knap weten zij namelijk van alles aan denkprocessen en afwegingen op hun dier te projecteren. Ze weten weliswaar wat ‘antropomorf’ betekent, maar denken ook te weten dat je vooral doorlopend gesprekken moet aangaan voor bijsturing in wederzijds overleg.

Dat kan bij de mensen misschien werken, maar de gemiddelde hond wil duidelijkheid, in behapbare mededelingen. Dus: geen hond zo onzeker als die van de intellectueel, Iraanse cijfers bevestigen het.