De grote namen laten het afweten op techbeurs in Las Vegas

The show must go on. Met dat argument verdedigde de organisatie van de Consumer Electronics Show (CES) haar keuze om de grootste elektronicabeurs ter wereld dit jaar door te laten gaan. In Las Vegas presenteren techbedrijven deze week dus weer traditiegetrouw nieuwe gadgets. Woensdag ging het evenement van start.

Toch is op de technologiebeurs dit jaar alles anders dan normaal, en dat heeft – natuurlijk – te maken met corona. Vorig jaar vond de beurs vanwege de pandemie volledig digitaal plaats. En hoewel die pandemie verre van voorbij is (afgelopen maandag werden in de Verenigde Staten bijna een miljoen nieuwe Covid-besmettingen geteld, een internationaal dagrecord), is de gadgetbeurs nu toch weer grotendeels fysiek.

Volgens de organisatie zou het afzeggen van de CES nadelige financiële gevolgen hebben voor de „duizenden kleinere bedrijven, ondernemers en vernieuwers” die er zaken willen doen en producten lanceren. Ook voor Las Vegas zelf is de beurs een belangrijke inkomstenbron. De congresgangers die geld uitgeven aan hotels, restaurants en vervoer leveren de stad jaarlijks honderden miljoenen op – in 2020 bijna 300 miljoen dollar (265 miljard euro). Dat jaar bezochten rond de 170.000 mensen de beurs.

Worsteling

Zo’n 2.200 bedrijven hebben dit jaar een stand op de beurs. Toch blijven er ook veel plekken leeg. In aanloop naar het evenement lieten steeds meer (grote) bedrijven het afweten. Onder meer Amazon, General Motors (maker van onder meer de Chevrolet), Google, Meta (Facebook), Pinterest, T-Mobile and Twitter zijn er alleen digitaal bij. Allemaal geven ze daarvoor een variatie op dezelfde reden: onzekerheid over de Omikronvariant, zorgen over de veiligheid van werknemers en bezoekers.

Ook de officiële Nederlandse delegatie zegde af. Wel gaan er Nederlandse bedrijven naar de beurs – daar beslissen ze zelf over.

De organisatie nam verschillende veiligheidsmaatregelen. Zo duurt het evenement een dag korter dan gebruikelijk (drie in plaats van vier dagen). Ook zijn alleen volledig gevaccineerden welkom, en moeten bezoekers een mondmasker dragen.

Het tekent de worsteling van evenementorganisatoren. Kunnen zij, te midden van de onzekerheid over de oprukkende Omikronvariant, grote bijeenkomsten organiseren? En hoe dan? Sommigen kiezen voor uitstel. Het Wereld Economisch Forum heeft de jaarlijkse bijeenkomst in Davos, die gepland stond voor later deze maand, net uitgesteld tot het begin van de zomer. Ook de Grammy Awards, nu nog op de agenda voor eind deze maand, worden waarschijnlijk naar een later moment verplaatst.

Anderen, zoals de organisatoren van de CES, gaan voor een hybride model. Dat heeft zo zijn voordelen, ondekte een verslaggever van NRC – en fervent CES-bezoeker – vorig jaar, op de volledig digitale editie. „Geen hectiek, geen jetlag, geen spierpijn van het sjokken door enorme hallen.”

Maar nadelen waren er, uiteraard, ook. Zo is het lastig om nieuwe producten via een scherm te beoordelen, en om een onderscheid te maken tussen de successen en de proefballonnetjes.

De gadgetbeurs is namelijk ook een soort proeftuin, en staat bekend om zijn soms exotische productpresentaties – van anti-snurkussens tot opvouwbare telefoons en robothuishoudsters. Veel producten blijven een prototype, lang niet alles schopt het tot de winkel.