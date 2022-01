De Gouden Eeuw in hedendaags perspectief

Het is ongebruikelijk de bespreking van een kunstboek te beginnen met informatie over de auteur. Bij Paul Schnabels boek over de schilderkunst van de Hollandse zeventiende eeuw, ligt dat iets anders. Schnabel (1948) is immers publiekelijk bekend als, onder meer, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, oud-lid van de Eerste Kamer en universiteitshoogleraar in Utrecht. Zijn achtergrond als socioloog tekent zijn benadering van de kunstproductie van de Gouden Eeuw.

Bovendien is de persoon van de auteur nadrukkelijk aanwezig in de tekst, en dan niet alleen in terzijdes zoals over de keer dat hij, na een avondlijk overleg met toenmalige koningin Beatrix, een zeldzaam kijkje mocht nemen in de majestueus beschilderde Oranjezaal van haar woonpaleis Huis ten Bosch. Vooral treedt hij naar voren waar het gaat om de telkens terugkerende vraag naar een canon of ‘rangorde’ van schilders en schilderijen. Smaak speelt daarbij een grotere rol dan gewoonlijk in kunsthistorische overzichtswerken, en wordt hier soms opgevat als een verondersteld collectief gedeeld verschijnsel, maar minstens zo vaak als die van Paul Schnabel zelf.

Indrukwekkende kennis

In vierhonderd bladzijden en evenzoveel kleurenafbeeldingen getuigt dit fraai uitgegeven boek van een indrukwekkende kennis van de tijd van Rembrandt en Vermeer, Frans Hals en Jan Steen. Het eerste deel behandelt kwesties als de toenmalige kunstproductie, de kwantiteit en kwaliteit ervan, en de latere receptie zoals die bijvoorbeeld tot uiting komt in straatnamen en afbeeldingen op postzegels. De lijst, achterin het boek, van tentoonstellingen sinds 1990 over Hollandse schilderkunst dient eenzelfde doel, terwijl een echte bibliografie ontbreekt. Hoewel Schnabel duidelijk op de hoogte is van vele relevante publicaties, gaat hij vrij luchtig voorbij aan bijvoorbeeld de felle discussies in de vakliteratuur over mogelijke inhoudelijke interpretaties van voorstellingen van het dagelijks leven.

Het tweede deel van Anders gekeken gaat, in een overzicht gerangschikt naar genres zoals portretten, stadgezichten en stillevens, in op de schilderijen zelf. De grote meesters komen ruimschoots aan bod, maar ook werken van minder bekende kunstenaars, zoals een tafereel van een komeet boven Rotterdam, geschilderd door Lieve Verschuier (1680). Ook de vanouds vaak als on-Hollands bestempelde Italianisanten en classicisten horen er voor Schnabel helemaal bij.

Staartster (komeet) boven Rotterdam, Lieve Verschuier (circa 1634 - 1686, Rotterdam). Foto Museum Rotterdam

Bepaalde aspecten komen er bekaaid vanaf, zoals bij de opmerking dat de Utrechtse navolgers van Caravaggio nooit diens ‘geheimzinnigheid en homo-erotische sensualiteit’ wisten te evenaren. Pas later zouden dergelijke effecten volgens Schnabel worden bereikt door Michael Sweerts – maar naar de manier waarop die dat dan deed blijft het gissen. Een schilderij als Sweerts’ Badende mannen (1655) komt pas 130 pagina’s verderop ter sprake en het geheel ontbreken van verwijzingen in de tekst naar nummers van afbeeldingen maakt het terugvinden ervan niet gemakkelijker.

Vrij traditioneel

In een parlando stijl strooit Schnabel met wetenswaardigheden en verwijzingen naar fenomenen in andere periodes die de aandacht soms ver afleiden van de schilderijen. Waar het gaat om kunstwerken in relatie tot de ‘civil society’ van weleer, is het bijvoorbeeld interessant te vernemen hoe die laatste lijkt op de hedendaagse bestuurscultuur. Maar de daarop volgende uiteenzetting, compleet met bedragen en percentages, over de bekostiging van de hedendaagse Nederlandse verzorgingsstaat, en over de bestuurlijke organisatie van de huidige museumwereld, is dan weer wat veel van het goede.

Anders gekeken schudt de kaarten van de zeventiende-eeuwse Hollandse schilderkunst opnieuw. Maar het overzicht is uiteindelijk vrij traditioneel, met vooral veel aandacht voor vormaspecten en themakeuze van de uitbeelding. Weinig komt de lezer te weten over bijvoorbeeld toeschrijvingskwesties, opdrachtgevers of de gebruiksfunctie van kunstwerken. En nog minder over actuele discussies zoals die over koloniale aspecten van de kunst van de Gouden Eeuw, of over vrouwelijke kunstenaars, van wie er op een totaal van 280 schilders niet meer dan een handvol wordt benoemd.