Voorpret: de dood is ook een hereniging

Dat hij zich regelrecht verheugt op het leven na de dood zou te veel gezegd zijn. Maar voor kloosterling Bram Hommel (79) is het hiernamaals geen afschrikwekkend vooruitzicht. „Ik ben het leven niet beu, ik heb het goed naar m’n zin. Er zijn veel prachtige gebeurtenissen waar ik deel aan wil hebben. Maar de dood verontrust me niet. Ik ben er gerust op.”

Broeder Bram behoort tot een congregatie, de Broeders van Huijbergen in West-Brabant, die in Nederland maar ook in Brazilië en Indonesië vooral onderwijs heeft gegeven en leeft volgens de regel van de heilige Franciscus van Assisi. „Eenvoudig. En dicht bij het gewone volk.”

Over het hiernamaals valt „heel weinig te zeggen”, stelt broeder Bram. „De vraag of ik me verheug op het hiernamaals doet me denken aan de vraag: hoe kan een vis genieten van het uitzicht van een vogel? De wereld waarin wij nu leven en het hiernamaals zijn twee verschillende werelden. Na de dood sta je buiten de tijd. Het is een totaal andere dimensie. Dit leven bepaalt hoe we denken over het leven hierna.”

Zijn levenshouding is gebaseerd op „ontvangen en geven”. Broeder Bram: „Je leeft in verbondenheid met de ander, met de natuur, met de omgeving. Alles en iedereen is aan elkaar verwant. Leven in die verwantschap gaat in de richting van de Afrikaanse ubuntu-filosofie: ik ben, omdat wij zijn.”

Liefdesrelatie

Hij beschouwt deze verbondenheid als een liefdesrelatie. „Ik heb een God leren kennen die liefde is. Dat is een krachtenveld dat je zou kunnen vergelijken met een magnetisch veld. Als je daarin terechtkomt, ervaar je de aantrekkingskracht en word je, zoals ijzerdeeltjes zelf magnetisch worden, ook zelf in staat gesteld om lief te hebben. Aan dat krachtenveld komt geen einde. Er is continuïteit. De dood is geen einde, het is een overgang. Het is thuiskomen: je gaat terug naar huis. De dood is een lichamelijke ontbinding, maar het is ook een hereniging. Dat is niet iets om bang van te worden. Er kan je heel weinig overkomen. Het is het gevoel: het zit wel goed. Het vermoeden dat aan die liefde na de dood geen einde komt, doet goed. Het is een diep geankerd vermoeden, een geloof.”

Zo beschouwd is er na de dood ook geen sprake van een hemel, hel of vagevuur waar volgens de christelijke theologie de som van het aardse leven wordt opgemaakt. Er is geen paradijs waar je voor je geweldige leven wordt beloond, of een hel waar je voor je kwaadaardige bestaan wordt gestraft. Broeder Bram: „Er zijn mensen die leven van het onrecht dat zij anderen doen. Andere mensen worden uitgebuit en verkracht. Er zijn rationele concepten om deze afschuwelijke tegenstellingen te overwinnen door te stellen dat dit in het hiernamaals omgekeerd zal zijn. Daar heb ik geen antwoord op. Dat is een zwak punt van mensen die het beleven zoals ik.”

En verantwoording afleggen over je leven? „De teksten in het evangelie geven daar aanleiding voor. Ik weet daar geen raad mee, dat zit er bij mij niet in.” Het idee dat je als je flink je best doet, dan in de hemel op een goede plaats naast Jezus Christus mag zitten, raakt hem niet. „In de ogen van God ben je goed. Hij houdt van je. Wat je ook doet, onvoorwaardelijk.”