Voorpret: de allereerste islamitische superheld krijgt nu een serie

Samya Hafsaoui is eigenlijk iemand die zich doorlopend verheugt. Zo verheugt de 26-jarige scenarioschrijver zich op de twee comedy’s waaraan ze heeft meegewerkt: Meer Soundos op Videoland en het vierde seizoen van de webserie Vakkenvullers voor AvroTros. Ze schrijft aan de Engelstalige verfilming van haar tienerroman 36 Vragen (en heel veel koffie), en aan een Netflixfilm over een poppunkband. En dan is ze ook nog singer-songwriter en presentatrice (DWDD, het Songfestival online ).

Maar het meest van alles verheugt zij zich op de nieuwe serie Ms. Marvel, die vanaf komende zomer te zien is op Disney+. Ms. Marvel is een superheld uit de strips en films van Marvel. Sinds 2014 heeft ze haar eigen stripreeks, en nu krijgt ze ook haar eigen serie. Hafsaoui: „Ook als Ms. Marvel geen moslim was geweest, had ik me verheugd op haar serie, want ik verheug me op alles van Marvel. Maar dat Ms. Marvel de allereerste islamitische Marvel-superheld is, maakt haar wel extra bijzonder.”

Ms. Marvel is een nieuwe bouwsteen in het immer uitdijende Marvel Cinematic Universe (MCU), Marvels web van inmiddels veertig superheldenfilms en -series die zich allemaal in dezelfde wereld afspelen. Hafsaoui: „Dat is waarom Marvel zo leuk is, je kan jezelf er helemaal in onderdompelen.” De MCU-films en series zijn extreem populair, en hebben samen 23 miljard dollar opgebracht. De net uitgekomen film Spider-Man: No Way Home zit nu al op een miljard.

Ms. Marvel heet in het dagelijks leven Kamala Khan, een zestienjarige Pakistaans-Amerikaanse in New Jersey die zich niet voelt passen in haar omgeving. Dat hebben wel meer superhelden, maar in haar geval krijgt dit een extra lading omdat zij moslim is en een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Hafsaoui: „De meeste mensen kennen wel De Hulk of Spider-Man, maar nu krijg je een nieuwe generatie jonge superhelden, met een groot palet aan culturele en etnische achtergronden. Zo kan iedereen een held zijn.” Ms. Marvel kan ook shapeshiften, vertelt ze: „Ze verandert zichzelf in de strip in de vorige Ms. Marvel. Dan krijgt ze ineens blond haar en lange benen. Dat is een bekende fantasie van niet-witte mensen: ‘Wat als ik wit zou zijn, was mijn leven dan makkelijker?’”

In hoeverre speelt het geloof een rol in Ms. Marvel? „We zien haar in de moskee, tijdens Ramadan, en tijdens het Suikerfeest – ze heeft een duidelijke moslim-identiteit”. De serie wordt deels geregisseerd door het Marokkaans-Vlaamse duo Adil & Bilall. Bij hen is Ms. Marvel in goede handen, denkt Hafsaoui: „We weten nog weinig over de serie, maar er wordt wel hevig gespeculeerd, bijvoorbeeld over welke superkrachten ze erbij krijgt. Dat is de helft van de lol van Marvel-fan zijn.”