Claim van naakte baby op Nirvana-album voorlopig afgewezen

Spencer Elden, de zwemmende naakte baby op de hoes van het Nirvana-album Nevermind (1991), is door een Amerikaanse rechtbank vooralsnog in het ongelijk gesteld. Elden had de leden van de Amerikaanse grungeband aangeklaagd voor kinderpornografie. Hij eiste een schadevergoeding van 150 duizend dollar.

De rechter wees de claim af op een formele grond. Elden en zijn juristen slaagden er niet in binnen de gestelde termijn te reageren op het verweer van de aangeklaagde partij. De rechter noemde een nieuwe datum waarop Elden dat alsnog moet hebben gedaan: 13 januari.

De advocaten van de bandleden van Nirvana drongen aan op seponeren. Als Eldens claim juist zou zijn, zo staat in het verweer, dan zou iedereen die een kopie van het album in bezit heeft, kunnen worden beschuldigd van het bezit van kinderporno. Van het album zijn meer dan 30 miljoen exemplaren verkocht.

In het verweer staat ook dat Elden in het verleden regelmatig tegen betaling poseerde zoals op de foto. Hij liet een tattoo van de albumtitel op zijn borst tatoeëren, verkocht gesigneerde albums op eBay en hij gebruikte zijn faam om vrouwen te versieren.

De advocaat van Elden heeft laten weten dat zijn cliënt snel aan het gerechtelijk verzoek zal voldoen.