Auto heeft het gewonnen van wagen

Naast een lijkwagen kent het Nederlands een trouwauto en een autocoureur kan beschikken over een wagenpark. We spreken van een boevenwagen, maar van een brandweerauto. Kinderen worden wagenziek, niet autoziek. Terreinwagens zijn populair, terreinauto’s nauwelijks. Autodieven bestaan helaas, van wagendieven heeft niemand nog gehoord. Auto en wagen lijken vrijwel synoniem, zodat een goed stilist zonder veel commentaar kan schrijven „dat hij zijn auto achter de wagen van de buurman geparkeerd heeft”. Toch is er verschil tussen beide woorden. Wie in het Bovenmoerdijkse zegt dat hij met de wagen is gekomen, kan van een grapjas de vraag verwachten of hij zijn paard al haver gevoerd heeft. Toch haalt geen enkele Nederlandstalige de wenkbrauwen op als hij leest over een vrachtwagenrijbewijs. Vrachtautorijbewijs klinkt raar. Woonwagen is gewoon Nederlands, woonauto is nog niet aangetroffen. Zit het verschil tussen auto en wagen in de lengte? Maar hoe zit het dat met sportwagen? Dat zijn toch meestal gestroomlijnde auto’s die betrekkelijk klein zijn.

Een autorace is iets heel anders dan een wagenren en autocoureurs willen vast niet wagencoureurs genoemd worden. Wagenrennen vonden plaats in de Romeinse Oudheid. Wagenmenners, sportlui die te vergelijken zijn met de Max Verstappens van nu, bestuurden een tweewielige wagen met paarden ervoor.

Een wagen zegt de Nederlandse verkeerswetgeving is een voertuig bestuurd door een persoon te voet, eventueel met motorondersteuning. Een auto is formeel dus geen wagen.

Een autorace is iets heel anders dan een wagenren

Toch noemen veel sprekers van het Nederlands hun auto een wagen. In Vlaanderen en in het Zuiden is wagen het gewone woord. Het woord auto bestaat daar ook, maar wordt minder vaak gebruikt. Toch zijn ook in die delen van ons taalgebied termen als autoweg, autobom, automerk en autogek volstrekt normaal en vindt men nergens wagenweg, wagenbom, wagenmerk en wagengek. Het gebruik van de woorden wagen en auto loopt blijkbaar door elkaar. Niet voor iedereen echter.

Aanstellerig

Zo’n dertig, veertig jaar geleden gold het woord auto in sommige Randstedelijke kringen als aanstellerig. Het moest wagen zijn. Net zoals je niet over een kostuum sprak maar van een pak, niet van een japon maar van jurk. Een dessert was een toetje, een pantalon een broek, parfum een luchtje of een geurtje, toilet de wc of zelfs plee en een colbert een jasje, waarop geen stropdas werd gedragen maar eenvoudigweg een das.

Een wagen is volgens de verkeerwet een voertuig bestuurd door een persoon te voet. Attila Gimesi

Dit taalkundig standsverschil betrof niet alleen vreemde woorden zoals dessert, parfum en pantalon, maar ook honger en trek en taartje en gebakje. Mensen met een opvoeding beweerden dat het taartje moest zijn en trek; sociale klimmers sierden zich graag met vreemde woorden maar vielen door de mand als ze zich vergisten en zich van simpele Hollandse woorden als gebakje en honger bedienden.

Midden jaren vijftig van de vorige eeuw heeft er in Engeland een discussie gewoed, aangezwengeld door een stuk van Nancy Mitford in Encounter, over ‘U and non-U.’ U stond voor upper class taalgebruik, non-U voor dat van de ‘aspiring middle class’ die er zo graag bij wilde horen en daarom buitenissige woorden als serviette, dentures en cycle hanteerden in plaats van napkin, false teeth en bike.

Karretje

De ‘strijd’ tussen wagen en auto in het Nederlands van de Randstad lijkt hierop, maar intussen heeft auto, al lang voor de successen van onze nationale trots Max, het pleit gewonnen, ook al is in het Limburgs van vader Jos Verstappen wagen het dagelijkse woord. Auto’s zijn zo normaal geworden dat zelfs het liefkozende woordje karretje dat trotse autobezitters een dikke halve eeuw geleden nog konden gebruiken voor hun net verworven bezit volledig verdwenen lijkt.