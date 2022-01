8 jaar cel voor drugshandelaar in Noord-Hollandse De Kwakel

De Amsterdamse rechtbank heeft woensdag 8 jaar cel opgelegd aan Mike S., die vanuit een huis in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel in drugs handelde. De rechters achten bewezen dat de 54-jarige man medeplichtig is aan handel in en het bezit van zo’n vierduizend kilo cocaïne. Hij is tevens veroordeeld voor het witwassen van zo’n 12 miljoen euro en het bezitten van wapens. Justitie had 10,5 jaar gevangenisstraf tegen S. geëist.

In juni deed de politie een inval in het huis in De Kwakel. Ze vond drieduizend kilo cocaïne en tassen met contant geld met een waarde van zo’n 11 miljoen euro. De partij drugs had een geschatte straatwaarde van ongeveer 195 miljoen euro en is daarmee één van de grootste drugsvangsten door de Amsterdamse politie ooit. De politie vond ook wapens en zeer kostbare spullen, zoals flessen drank van duizenden euro’s per fles.

De rechtbank acht niet bewezen dat Mike S. het gevonden contante geldbedrag heeft witgewassen, omdat hij de criminele herkomst ervan niet probeerde te verhullen. Uit berichten en een notitie op zijn iPod blijkt volgens de rechters wel dat hij voor een bedrag van zo’n 23 miljoen euro in cocaïne heeft gehandeld. De 11 miljoen euro die in het huis gevonden werd, is mogelijk onderdeel van dat totale bedrag. Daarom heeft de rechtbank S. veroordeeld voor het witwassen van de overige 12 miljoen. Dat witwassen blijkt uit cameraobservaties en berichten op de iPod van de dader.

Zuid-Amerika

Op de iPod van S. is ook bewijs gevonden voor het bezitten of verhandelen van 950 kilo cocaïne. Die hoeveelheid komt bovenop de partij cocaïne van zo’n drieduizend kilo die werd gevonden in het huis in De Kwakel. De rechtbank noemt de hoeveelheden cocaïne, geld, en wapens in deze zaak „buitensporig”. Tot en met de inhoudelijke behandeling van de zaak beriep Mike S. op zijn zwijgrecht.

Volgens de rechtbank kan uit het strafdossier worden afgeleid dat S. „direct contact” had met de leveranciers van cocaïne. De politie meldde in juni al dat ze „sterke aanwijzingen” had dat de gevonden cocaïne direct afkomstig was uit een „drugslijn” vanuit Zuid-Amerika. Zo heette de opdrachtgever van S. ‘Carlos’ en zou hij volgens de politie mogelijk een Colombiaan zijn. Het is een trend in de cokehandel dat Latijns-Amerikaanse drugsbendes zich direct op de Europese markt richten. Over de identiteit van de leveranciers en opdrachtgever heeft de rechtbank woensdag niet gesproken.