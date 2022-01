Will Smith en zijn ‘anaconda van een midlifecrisis’

Verwacht geen subtiliteiten. Acteur, rapper en actieheld Will Smith (1968) is een man van groot, groter, grootst: zijn (film-)optredens gaan gepaard met veel beweging, veel geschreeuw en bulderend gelach.

In Will, zijn onlangs verschenen autobiografie, weten Smith en co-auteur Mark Manson (van de anti-zelfhulp-bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck) dezelfde toon te raken als Smith in levenden lijve: energiek, vaak geestig, vol krachttermen en hyperbolen. Het boek leest als een trein, al zullen filmfans misschien teleurgesteld zijn: de set-anekdotes zijn dun gezaaid. Alles draait om ‘Big Willie’ en zijn ‘anaconda van een midlifecrisis’.

Smith is een van de meest succesvolle filmsterren ooit. Zijn hitfilms (Bad Boys, Men in Black, biopic Ali over bokser Muhammad Ali, The Pursuit of Happyness) brachten samen wereldwijd meer dan 8 miljard dollar op, hij werd twee keer voor een Oscar genomineerd en verkocht 30 miljoen rapalbums, mede dankzij een paar slim aan een filmrol gekoppelde singles.

Voor de paar romantici die nog in Hollywoodsprookjes geloven: achter dit steile carrièrepad schuilt een ontluisterend materialistische strategie. Begin jaren negentig doet een brutaal, uit de rapscene van Philadelphia geplukt groentje zijn eerste acteerervaringen op in de rond hem gecreëerde sitcom The Fresh Prince of Bel-Air (1990-1996). Hij vat het plan op om ‘de grootste filmster ter wereld’ te worden en destilleert samen met zakenpartner James ‘JL’ Lassiter uit duizenden filmtitels en recettecijfers de succesformule: sterke, sexy held onderneemt een reis vol beproevingen, ondersteund door special effects – ruimtewezens welkom.

Smith pompt zich op tot een spierbundel van 100 kilo – zijn vader Willard, een ‘afgrijselijk opvliegende’ oud-militair, leerde hem al om het leven als een slagveld te beschouwen – en reist in Tom Cruise-tempo zijn internationale filmpremières langs. Het is een tip van Arnold Schwarzenegger, die de nieuwkomer toeblaft dat je pas een ster bent „als ieder mens in elk land op aarde weet wie je bent”. Elk bezoek betekent miljoenen meer opbrengst. De scripts stromen toe. Rustdagen zijn uit den boze; ieder uur dient te worden benut om de concurrentie voor te blijven.

Jarenlang gaat dit goed. Iedereen rond Smith – zijn team van aan eenzelfde tucht onderworpen medewerkers, zijn naar filmsets meereizende gezin – is deel van de onderneming. Hij koopt een landgoed met een meer, net als de Ewings uit Dallas, de soap over oliebaronnen waar hij als jongetje door gefascineerd was.

De wielen beginnen pas te haperen als zijn drie kinderen ouder worden en Jada Pinkett-Smith, zijn tweede echtgenote, haar ongenoegen over hun ‘geoptimaliseerde’ levensstijl niet meer voor zich kan houden. Als Smith haar een keer joelend inmaakt bij een gezinspotje Monopoly vertrekt ze diep gekwetst naar boven: haar ging het erom even met elkaar te zijn, hij dacht alleen aan de winst.

Professioneel lukt ook niet alles meer. Het futuristische After Earth (2013) wordt een flop, en Smiths tienerzoon en tegenspeler Jaden krijgt de hardste klappen van de critici – een dieptepunt. Dochter Willow begint op haar tiende enthousiast aan een door papa opgestuwde zangcarrière, maar heeft er na één hit genoeg van; als hij niet wil luisteren, scheert ze uit protest haar hoofd kaal. Dan pas schrikt Smith. Mensen blijken zowaar gevoelens te hebben – een nieuw gegeven voor wie altijd geleerd heeft om emoties als zwakte te interpreteren.

Er moet iets gebeuren, en opnieuw pakt Smith het niet halfzacht aan: retraite op Trinidad, intensieve therapie, veertien ayahuasca-ceremonies. De conclusie luidt dat Smith vaker de stilte moet omarmen, maar echt genezen lijkt hij niet te zijn: zijn vijftigste verjaardag viert hij door boven de Grand Canyon uit een helikopter te springen. Zijn familie kijkt bewonderend toe. Alles wordt gefilmd.

Biografie Will Smith, Mark Manson: Will. Nieuw Amsterdam, 431 blz. €22,99