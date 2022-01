Een aanstekelijke comedy over moslimmeiden in een punkband

Comedyserie We Are Lady Parts Regie: Nida Manzoor. Met: Anjana Vasan, Sarah Kameela Impey, Juliette Motamed. NPO Plus, 6 afleveringen van 25 minuten. Vanaf 27 januari ook op NPO 3. ●●●●●

De Britse serie We Are Lady Parts vertelt eigenlijk een bekend rock-’n-rollverhaal. Een jonge band probeert door te breken en krijgt te maken met alle ups en downs die daarbij komen kijken: de angst dat de muziek nooit verder zal komen dan de repetitieruimte, creatieve onenigheid tussen leden, het allesbeslissende optreden.

Toch voelt deze comedy allesbehalve afgezaagd. De serie volgt de belevenissen van een feministische punkband bestaande uit moslimvrouwen. Punk en moslima, niet meteen een combinatie die we vaak zien in films en series. Totaal uniek is het niet, denk bijvoorbeeld aan de personages en muziek in Persepolis (2007) en A Girl Walks Home Alone at Night (2014).

Het belangrijkste personage uit We Are Lady Parts is de 26-jarige studente Amina. Zij sluit zich aan bij de groep als gitarist. Voor het zover is, moet Amina wel haar plankenkoorts overwinnen; zelfs bij een klein optreden voor een goed doel spuugt ze van de zenuwen haar maaginhoud leeg in een collectebus. Tegelijk met haar muzikale uitstapje is de dromerige Amina bezig met een zoektocht naar een leuke man. Ook dit verloopt niet zonder slag of stoot.

Ieder bandlid staat iets anders in het leven: Amina lijkt verlegen en conservatief, zangeres en frontvrouw Saira rebels en grofgebekt. Samen met hun ijverige manager Momtaz proberen ze op hun eigen wijze hun weg te vinden in de muziekwereld. Natuurlijk krijgen ze te maken met seksisme en discriminatie, maar hun grootste problemen ontstaan door zelfsabotage en naïviteit.

Maker Nida Manzoor maakt met veel plezier en humor gehakt van de vooroordelen in de maatschappij. Kijk alleen maar naar de titels en de teksten van de gespeelde liedjes: ‘Ain’t No One Gonna Honour Kill My Sister But Me’ („Ze stal mijn eyeliner, wat een bitch”) en ‘Voldemort Under My Headscarf’ („Schrik je ook van andere hoofddeksels? Hoeden? Helmen?”). De vrouwen geven een eigen draai aan hun geloof en cultuur, zonder zich daartegen te willen afzetten.

Tijdens de nummers doet Saira soms denken aan Sex Pistols-zanger Johnny Rotten. Ze raakt niet van slag tijdens een optreden in een pub vol bozige mannen. „Wij zijn Lady Parts, hier is iets wat jullie misschien leuk vinden”, zegt ze met een snauwstem terwijl de band een versie van de Dolly Parton-hit ‘9 to 5’ inzet. Of Lady Parts het publiek weet te overtuigen maakt niet uit, de band heeft al gewonnen door hier te spelen.