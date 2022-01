Waarom Noorwegen zich in Straatsburg moet verantwoorden voor Noordpool-boringen

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft de Noorse regering gevraagd om te reageren op een aanklacht van milieuactivisten naar aanleiding van olie- en gaswinning in het Noordpoolgebied. Volgens de aanklacht zijn verstrekte vergunningen voor de winning van fossiele brandstoffen in het gebied in strijd met het ‘recht op een schoon milieu’. Dat laatste recht is vastgelegd in de Noorse grondwet.

Noorwegen moet voor 13 april schriftelijk reageren. Die termijn betekent waarschijnlijk dat het Hof de zaak daarna versneld zal behandelen. Vaak duurt het vele jaren voordat de rechters in Straatsburg een oordeel vellen over zaken die aan hen worden voorgelegd. De indieners van de aanklacht, Greenpeace Noorwegen en milieuorganisatie Natur og Ungdom (Natuur en Jeugd) beschouwen deze stap daarom als een overwinning.

De klagers zijn naar het Hof in Straatsburg gestapt nadat het Noorse Hooggerechtshof hun eis in december 2020 had verworpen. De klagers wilden dat de vergunningen die de Noorse regering in 2016 had verleend om naar olie en gas te boren in het zuidelijke en zuidoostelijke deel van de Barentszzee zouden worden ingetrokken omdat ze in strijd zouden zijn met de grondwet.

Niet verantwoordelijk

De Noorse regering bracht daar tegenin dat het land niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de CO 2 -uitstoot van fossiele brandstoffen in het buitenland, ook niet als het gaat om olie en gas dat afkomstig is uit Noorwegen – het land behoort tot de grootste exporteurs van olie en gas in de wereld. Noorwegen gebruikt voor zijn eigen energievoorziening veel waterkracht en zet volop in op duurzame energie. Het land vindt daarom dat het voldoet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

Elf van de vijftien Noorse rechters van het Hooggerechtshof gingen eind 2020 mee in die redenering. Ze lieten bovendien doorschemeren huiverig te zijn om zich te mengen in wat zij beschouwen als een politiek debat.

Volgens Frode Pleym, hoofd van Greenpeace Noorwegen, liet het oordeel van het Noorse Hof zien dat „de rechters in meerderheid hebben gefaald om hun onafhankelijkheid van de regering te tonen en voorbijgaan aan het feit dat wetenschappers zeggen dat het klimaat niet nog meer olie kan verdragen.”

Ook Hans Petter Graver, een rechtsgeleerde aan de universiteit van Oslo, verbaasde zich in The New York Times over het vonnis. Kennelijk zijn volgens het Hooggerechtshof „de effecten van klimaatverandering alleen relevant voor zover ze Noorwegen direct raken”, zei Graver. „Dat betekent dat Noorwegen zijn welvaart kan blijven bouwen op olie en gas, zonder gehinderd te worden door Noorse rechtbanken.”

Uitspraak tegen Shell

In juni vorig jaar besloten de twee milieuorganisaties hun zaak voor te leggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ze voelden zich daarbij mede gesteund door een uitspraak van de Haagse rechtbank, die Shell in mei verplichtte te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse rechters houden Shell niet alleen verantwoordelijk voor de CO 2 -uitstoot die ontstaat door het winnen en verwerken van olie en gas, maar ook voor de uitstoot die consumenten veroorzaken door het gebruik van hun producten.

Nieuwswebsite Bloomberg schrijft dat de Straatsburgse rechters er mogelijk een zogeheten ‘impactzaak’ van maken. Dat betekent niet alleen dat die met voorrang wordt behandeld, maar ook dat de rechters ervan uitgaan dat de uitspraak wel eens veel verder kan reiken dan de Noorse zaak en gevolgen kan hebben voor heel Europa.