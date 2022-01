Voormalig Theranos-topvrouw Holmes deels schuldig bevonden in fraudezaak

Elizabeth Holmes, de voormalige topvrouw van de Amerikaanse startup Theranos, is maandag schuldig bevonden aan onder meer oplichting van investeerders en het in gevaar brengen van patiënten. Dat meldt persbureau Reuters. De 37-jarige Holmes kan maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen.

Op vier van de elf aanklachten achtte de jury Holmes schuldig. Ze zou investeerders voor miljoenen hebben opgelicht en hebben gelogen tegen patiënten over laboratoriumresultaten. Op vier andere punten, waaronder het onjuist informeren van het publiek, werd ze vrijgesproken. Drie aanklachten kwamen te vervallen omdat de jury niet tot een unaniem oordeel wist te komen na zeven dagen beraad.

Holmes werd beroemd met Theranos, een medische startup die beweerde een testapparaat te hebben ontwikkeld dat uitgebreid bloedonderzoek kon doen met minuscule bloedprikjes. Traditionele laboratoriumtests zouden verleden tijd worden, zo werd gezegd tegen schatrijke investeerders als Rupert Murdoch, die miljoenen in het bedrijf stopte. Op het hoogtepunt was het bedrijf negen miljard dollar waard.

In werkelijkheid gebruikte het bedrijf conventionele testapparatuur van Siemens om onderzoeken uit te voeren en werkten de beloofde eigen machines niet. Artikelen van de Wall Street Journal brachten dit aan het licht en zorgden voor een grootschalig juridisch onderzoek tegen Holmes en Theranos. Het bedrijf hield in 2018 op te bestaan, veel investeerders raakten hun geld kwijt. Geld dat ze volgens de aanklagers nooit in Theranos hadden gestopt, als Holmes eerlijk was geweest.