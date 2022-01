VN-rapporteur: ‘Haagse agenten moeten worden vervolgd voor de marteling van een coronademonstrant’

De Nederlandse politie maakt zich schuldig aan „de meest walgelijke vormen van politiegeweld”. Dit zegt de speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling, de Zwitserse hoogleraar internationaal recht Nils Melzer.

Via zijn Twitter-account verspreidt Melzer beelden van het optreden van Haagse politieagenten die met de wapenstok inslaan op een demonstrant tegen de coronamaatregelen. Het gaat om een incident dat zich in maart vorig jaar voordeed op het Malieveld. De rapporteur twittert dat hij dergelijk geweld niet meer heeft gezien sinds de dodelijke aanhouding van George Floyd in de Verenigde Staten. Deze zwarte man kwam in mei 2020 om het leven in Minneapolis toen politieagent Derek Chauvin hem bij een arrestatie ruim negen minuten lang met een knie in de nek op de grond gedrukt hield. De agent werd wegens moord veroordeeld tot 22,5 jaar celstraf.

De Haagse agenten en hun leidinggevenden moeten volgens Melzer worden vervolgd wegens marteling. „De wreedheden moeten stoppen”, aldus de rapporteur. Hij zegt binnenkort te zullen komen met een officiële protestnota tegen Nederland. En hij kondigde aan Nederland, Frankrijk en Polen te zullen komen bezoeken om een onderzoek te doen naar politiegeweld. Melzer toonde ook een filmpje waarop te zien is hoe afgelopen zondag tijdens een andere coronademonstratie in Amsterdam een politieagent een demonstrant aanpakt met een politiehond.

Grote verontwaardiging

Bij de politie wordt met grote verontwaardiging gereageerd op wat gezien wordt als zeer ongenuanceerde uitlatingen van Melzer. Een woordvoerder van de politie in Den Haag zegt het „teleurstellend te vinden dat VN-rapporteur Nils Melzer dergelijke stellige uitspraken doet op basis van enkele beelden, zonder kennis te nemen van de context”. De politie zegt dat „Nederland een rechtsstaat is waar politieoptreden waarbij geweld wordt gebruikt wordt getoetst. Dat is ook gebeurd bij het optreden op 14 maart vorig jaar in Den Haag. Het Openbaar Ministerie heeft daarbij besloten vervolging in te stellen tegen twee agenten, die onder uiterst moeilijke omstandigheden hun werk deden. Het is belangrijk om eerst het oordeel van de onafhankelijke rechter in deze zaak af te wachten”.

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), zegt dat de uitlatingen over martelpraktijken door de Nederlandse politie „heel hard binnenkomen” bij de politie. „Agenten worden dag in dag uit geconfronteerd met heel veel geweld door demonstranten en dan is het wel erg prematuur om zonder onderzoek dergelijke conclusies te trekken”, zegt Struijs.

Afgelopen zondag heeft zich na afloop van de demonstratie een incident voorgedaan waarbij een politieagent in uniform bij het cellencomplex aan de Flierbosdreef in Amsterdam uit een auto werd getrokken door een ‘veteraan’ die gedemonstreerd had. Hij eiste met andere demonstranten de vrijlating van een aangehouden actievoerder. Een 47-jarige man uit Amstelveen kon direct door toegesnelde agenten worden aangehouden op verdenking van mishandeling. De agent heeft zwaar letsel opgelopen.