‘Virtual Reality moet onderdeel worden van de filmgeschiedenis’

Avinash Changa.

De virtualreality-installatie Angels of Amsterdam die WeMakeVR-oprichter Avinash Changa (46) maakte met Anna Abrahams werd afgelopen jaar als eerste Nederlandse productie geselecteerd voor de VR-competitie van het filmfestival van Venetië.

‘De laatste jaren vinden ‘immersive media’, waar virtual reality een onderdeel van is, veel meer publiek. De headsets worden betaalbaar, de kwaliteit wordt beter en steeds meer makers gebruiken het om verhalen te vertellen. Ik hoop dat in 2022 het aantal makers en gebruikers nog meer stijgt, zodat deze projecten echt een onderdeel worden van de filmgeschiedenis. Er valt namelijk nog veel te ontdekken.

„Bij immersive media heb je geen kijkers die een lineair verhaal volgen, maar ‘gebruikers’ van een verhaal. Afgelopen jaar zag je opnieuw enkele interessante voorbeelden. Zo was er de VR-ervaring van The Matrix Resurrections. Of The MetaMovie, waaraan WeMakeVR meewerkte. Hierin kijkt de persoon die een VR-headset opzet niet naar een actieheld, maar wordt er zelf een. Professionele VR-acteurs die elders op de wereld hun headset op hebben interageren live op de keuzes die deze persoon en zijn vrienden maken in het filmuniversum.

„Er was in 2021 veel aandacht voor de ‘Metaverse’ [een onderdeel van VR waar Facebookoprichter Zuckerberg zich nu ook op gaat richten, red.]. De grap is dat dat al bestaat, zie het als een VR-internet waar je fysiek in kan stappen. Dit zijn platformen als NeosVR; het stuk Metaverse waar The MetaMovie zich afspeelt.

„Ik merk dat er in Nederland veel interesse is in immersive media bij filmmakers, zeker bij de jonge generatie die is opgegroeid met games en voor wie de stap heel klein is. Maar het is kostbaar om te maken. In een klein land als Nederland, waar de budgetten beperkt zijn, is het moeilijk om echt grote projecten van de grond te krijgen. Maar met de stijgende verkoop van de VR-brillen ziet de toekomst er rooskleurig uit omdat het een interessantere markt wordt om iets mee te doen.”