Verzekeraars: schade tijdens jaarwisseling bijna twee keer zo hoog als vorig jaar

Er is voor zo’n 10 miljoen aan schade aangericht tijdens de jaarwisseling, ondanks het geldende vuurwerkverbod. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, blijkt dinsdagochtend uit een inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars. De schade aan verzekerde woningen is geraamd op zo’n 8 miljoen euro en de schade aan auto’s op 2 miljoen. Medische kosten of schade aan bedrijven, scholen en kinderdagverblijven zijn niet in de schatting meegenomen.

Volgens de organisatie is het schadebedrag van afgelopen viering vergelijkbaar met een jaarwisseling zonder vuurwerkverbod of coronamaatregelen. Dat komt doordat er meer illegaal vuurwerk is afgestoken en doordat er meer mensen op de been waren door de zachte weersomstandigheden, aldus directeur Richard Weurding. Na de vorige jaarovergang was het geschatte schadebedrag zo’n 6 miljoen euro. Dat betekende toen een afname van zo’n 60 procent in vergelijking met de editie daarvoor, naar schatting was het toen 15 miljoen euro.

De verzekeraars melden dat er afgelopen jaarwisseling ook meer woning- en autobranden zijn ontstaan dan vorig jaar door vandalisme en vuurwerk. Dat concluderen ze op basis van het aantal incidentmeldingen en de financiële bijstand die is verleend aan vuurwerk-gerelateerde schades. Dit jaar was vuurwerk verantwoordelijk voor 43 procent van het totale aantal branden; vorig jaar was dat bij 20 procent het geval.

Over het hele jaar bezien nam het aantal autobranden juist af: in 2021 zijn er ruim 4.700 gemeld bij de hulpdiensten, ruim 13 procent minder ten opzichte van het jaar ervoor. Voor het eerst sinds 2018 is het aantal autobranden in het hele land afgenomen, al geldt dat niet voor elke provincie: in Flevoland, Friesland en Drenthe namen de branden juist toe.